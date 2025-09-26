„Bună, Donald, sunt Ursula”. Președinta CE îl sună direct pe Trump și i-a câștigat atenția. Acum el o numește ”o femeie extraordinară”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pare să fi câștigat atenția președintelui american Donald Trump . FOTO Hepta

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pare să fi câștigat atenția președintelui american Donald Trump în privința Ucrainei, dar acest lucru vine cu un preț. După ce un atac masiv cu drone rusești a provocat pagube grave la sediul delegației UE din Kiev luna trecută, Ursula von der Leyen nu a mai așteptat canalele diplomatice oficiale pentru a-l contacta pe Trump. Pur și simplu l-a sunat direct, scrie Politico.

Potrivit a doi oficiali europeni familiarizați cu discuția, ea i-ar fi spus liderului american: „Iată de ce este capabil [președintele rus Vladimir] Putin. Este un exemplu clar că nu își respectă promisiunile.”

Faptul că von der Leyen și Trump vorbesc acum direct are o semnificație geopolitică tot mai mare. Timp de luni de zile, la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, UE s-a temut că este marginalizată, incapabilă să-și facă vocea auzită, sau chiar deliberat ignorată, în diplomația crucială privind războiul din Ucraina, în timp ce Trump părea să se alinieze cu discursul Kremlinului.

Însă ceva s-a schimbat din iunie, iar cei doi lideri sunt acum țin legătura constant. Trump o copleșește pe von der Leyen cu complimente precum „fantastică” și „extraordinară”, iar diplomații europeni cred că această chimie joacă un rol în schimbarea atitudinii sale față de Putin.

Schimbarea bruscă și neașteptată de ton a lui Trump de marți – când a descris Rusia drept un „tigru de hârtie” incapabil să egaleze „spiritul extraordinar” al ucrainenilor – a venit după discuțiile sale cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu von der Leyen.

Primul oficial european a declarat că mesajul pro-Ucraina al lui Trump de pe Truth Social a urmat unei discuții detaliate cu von der Leyen despre sancțiuni, la care a participat și secretarul de stat american Marco Rubio. Discuția s-a concentrat în mare parte pe intensificarea presiunii asupra Rusiei. „Președinta [von der Leyen] a fost clară cu privire la hotărârea noastră de a menține presiunea asupra Rusiei”, a adăugat oficialul.

Întrebarea „Pe cine sun dacă vreau să sun Europa?” a urmărit mult timp diplomația americană (și globală). Având în vedere conducerea fragmentată a UE – un președinte al Consiliului European, o președintă a Comisiei, un șef al politicii externe și 27 de lideri naționali – răspunsul nu a fost niciodată evident.

Succesul Ursulei von der Leyen în a deveni imaginea Europei derivă parțial din înțelegerea vagă a lui Trump asupra rolului ei, chiar și săptămâna aceasta, el a lăudat-o pentru „conducerea multor națiuni”.

Trump își schimbă des preferințele, dar pentru moment europenii cred că von der Leyen are atenția lui într-un moment crucial. Relația înseamnă însă că ea trebuie să facă concesii majore Statelor Unite, în special în domeniul comerțului și al tehnologiei mari, dar când vine vorba de interesele de securitate de bază, oficialii UE sunt convinși că ea este implicată în discuții.

„E mai puternică decât toți bărbații ăștia”

Al doilea oficial european a spus că un punct de cotitură în relația celor doi a avut loc la summitul G7 din 16-17 iunie de la Kananaskis, Canada, unde von der Leyen și Trump au avut o întâlnire bilaterală axată pe avansarea acordului comercial UE-SUA.

„După aceea, contactele s-au intensificat”, a declarat primul oficial european, remarcând o schimbare clară în relația personală.

Când von der Leyen a călătorit în Asia în iulie pentru summituri cu Japonia și China, oficialii americani au semnalat că doresc să accelereze discuțiile. La întoarcerea ei, a fost Trump cel care a sunat, a confirmat al doilea oficial. „De ce nu vii în Scoția să încheiem acordul?”, a întrebat el. Și ea a venit.

Deși acordul comercial a fost descris pe larg în Europa ca fiind umilitor de dezechilibrat, al doilea oficial a spus că stilul de negociere al Ursulei von der Leyen l-a impresionat totuși pe experimentatul magnat imobiliar. Negocierile s-au desfășurat exact așa cum îi place lui Trump: fără limbaj juridic, fără anexe tehnice, doar cifre – cu amenințări cu tarife uriașe asupra produselor europene și cu von der Leyen negociindu-le în jos.

„A început de la 35 [la sută], apoi 29, apoi 25”, a spus al doilea oficial european. „În cele din urmă s-au oprit la 15 la sută, după cum toată lumea știe.”

Trump și-a amintit de stilul ei dur de negociere. La următoarea lor întâlnire la Washington, cu von der Leyen înconjurată de alți lideri europeni, Trump a glumit public: „Cred că s-ar putea să fii mai puternică decât toți bărbații de la această masă.”

„O femeie extraordinară”

Când un reporter a menționat un incident la mare altitudine în care GPS-ul avionului Ursulei von der Leyen ar fi fost bruiat de interferențe deasupra Bulgariei – un episod care nu s-a desfășurat exact așa cum a fost raportat inițial – Trump a intervenit imediat ce și-a dat seama despre cine era vorba. „Cu Ursula? A avut un eveniment interesant. Este o femeie extraordinară”, a spus el. „Și deci ce mă întrebați despre ea?”

„Femeie extraordinară” este un compliment în limbajul lui Trump. Fosta comisară europeană pentru concurență Margrethe Vestager a fost catalogată drept „doamna taxelor” care „urăște SUA”, iar rivala sa politică Hillary Clinton a fost notoriu etichetată drept „femeie rea”. (Între timp, Trump și-a ridicat laudele pentru von der Leyen, numind-o „foarte puternică”, „o femeie foarte inteligentă” și „o prietenă de-a mea.”)

După ce reporterul și-a terminat întrebarea despre bruiajul GPS, Trump a continuat: „Nimeni nu știe de unde a venit, dar i-au luat posibilitatea de a folosi telefonul.” A adăugat: „Știți, uneori e un lucru bun. Dacă mi s-ar întâmpla mie, aș fi foarte fericit.”

Dincolo de glumă, el era surprinzător de bine informat despre problemele de semnal telefonic ale Ursulei von der Leyen, sugerând că cei doi nu reușiseră să comunice. Era încă o dovadă că președinta Comisiei Europene se apropie tot mai mult – chiar dacă doar pentru moment – de statutul de interlocutor european implicit pentru un președinte american.

Comunicare mai eficientă

În ierarhia notoriu complicată a conducerii europene, împărțită între numeroase guverne naționale și instituții de la Bruxelles – von der Leyen a reușit să se impună.

În timpul vizitei liderilor europeni la Casa Albă din august, ea a fost singura reprezentantă instituțională a UE prezentă. Dispăruse obișnuitul „pachet” de doi reprezentanți, împreună cu președintele Consiliului European. Mesajul a fost clar: Bruxelles-ul își simplifică vocea transatlantică. Von der Leyen poate că nu vorbește în numele întregii Europe – dar este, din ce în ce mai mult, cea care răspunde la telefon. Și cea pe care Trump o sună înapoi.

Nu a fost mereu așa de simplu. Primele încercări de a interacționa cu echipa lui Trump au fost stângace, au recunoscut cei doi oficiali europeni – iar schimbările frecvente din administrația americană din primele luni nu au ajutat. Dar pe măsură ce lucrurile s-au stabilizat la Washington, relația s-a îmbunătățit, au spus ei. Un factor important a fost obiceiul lui Trump de a ignora protocolul și de a suna direct.

„Impresia mea este că pur și simplu ridică telefonul și sună când are chef”, a spus primul oficial european, referindu-se la modul în care președintele american obișnuiește să ia legătura. Această imprevizibilitate a făcut ca relația personală să devină moneda de schimb esențială.

Favorurile lui Trump nu vin niciodată gratis

Este un lucru să faci parte din cercul apropiat al lui Trump, dar favorurile sale nu vin niciodată gratis.

Pe lângă mult-criticatul acord comercial cu SUA, abordarea mai relaxată a Ursulei von der Leyen privind reglementarea Big Tech – percepută ca o atenuare a normelor europene pentru a-l mulțumi pe Trump – a stârnit critici atât din partea Parlamentului European, cât și a guvernelor naționale.

Totuși, într-o Europă care se străduiește să vorbească pe o singură voce, faptul că cineva poate trece peste zgomot contează.

Aceasta marchează o schimbare față de încercările anterioare ale liderilor precum președintele francez Emmanuel Macron, premierul italian Giorgia Meloni, cancelarul german Friedrich Merz sau premierul britanic Keir Starmer de a fi „sfătuitorii lui Trump”.

„Președinta [von der Leyen] nu a încercat niciodată să fie un sfătuitor”, a spus al doilea oficial european. „Trump și-a dat singur seama că această femeie este foarte dură – așa cum îi place să spună.” „Ea nu este singura, desigur. Am impresia că vorbește tot timpul și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte”, a adăugat primul oficial, menționând apelurile și mesajele constante ale lui Trump.

Dar cu von der Leyen este diferit. Ea nu îl sună în mod constant, îl contactează atunci când contează. În cele din urmă, însă, a fi „prietenul” lui Trump te duce doar până la un punct. „Tot va face ce vrea”, a recunoscut oficialul.