Bursele din Asia au scăzut din cauza amenințărilor de escaladare a războiului din Iran

Principalele piețe bursiere din Asia au scăzut luni, după ce Washingtonul și Teheranul au amenințat că vor escalada războiul dintre SUA, Israel și Iran, care intră în a patra săptămână. Japonia și Coreea de Sud au fost afectate în mod special de conflict, deoarece depind în mare măsură de petrolul și gazele care în mod normal ar trece prin Strâmtoarea Ormuz, scrie BBC News.
Indicele japonez Nikkei 225 a scăzut cu aproape 3,5%, în timp ce indicele sud-coreean Kospi a scăzut cu 6,5%.
Președintele american Donald Trump a avertizat sâmbătă că va „distruge” centralele electrice iraniene dacă Iranul nu va deschide ruta maritimă cheie din Strâmtoarea Ormuz. Iranul a declarat că va răspunde oricăror astfel de atacuri prin vizarea infrastructurii cheie din regiune, inclusiv a instalațiilor energetice.
Japonia și Coreea de Sud au fost afectate în mod special de conflict, deoarece depind în mare măsură de petrolul și gazele care în mod normal ar trece prin strâmtoare. Iranul a blocat efectiv Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai importante canale de transport petrolier din lume.
Aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate din lume trec de obicei pe căile navigabile, iar războiul a dus la o creștere vertiginosă a prețurilor globale la combustibili. În România, motorina standard a depășit, luni, pragul de 10 lei/litru.
Luni, șeful Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a declarat că războiul ar putea plasa lumea în fața celei mai grave crize energetice din ultimele decenii.
Într-un discurs la Clubul Național de Presă din capitala Australiei, Birol a comparat actuala criză energetică cu cele din anii 1970 și cu impactul invaziei Rusiei în Ucraina din 2022.
„Această criză, în stadiul actual, este formată din două crize ale petrolului și o prăbușire a gazelor la un loc”, a spus el.
Într-o postare pe rețelele de socializare publicată sâmbătă,Trump a declarat: „Dacă Iranul nu DESCHIDE COMPLET, FĂRĂ AMENINȚARE, Strâmtoarea Hormuz, în termen de 48 de ore de la acest moment, Statele Unite ale Americii vor ataca și distruge diversele lor CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE” (N.r. - sic).
Această amenințare a venit după ce rachetele iraniene au lovit orașul israelian Dimona și cu puțin timp înainte de un al doilea atac asupra orașului Arad din apropiere.
Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele parlamentului iranian, a declarat duminică că infrastructura energetică și de desalinizare din regiune va fi „distrusă ireversibil” dacă centralele electrice ale țării sale ar fi atacate.
O astfel de acțiune ar escalada semnificativ conflictul, care a perturbat deja aprovizionarea globală cu energie, crescând prețurile și provocând penurii de combustibil.
Simon Flowers, președinte și analist șef la firma de consultanță energetică Wood Mackenzie, a declarat că piețele așteaptă să vadă dacă amenințările sunt „continuate”.
„Dacă SUA atacă infrastructura iraniană, intensitatea războiului va fi și mai mare, iar apoi va trebui să vedem dacă Iranul va riposta la infrastructură, așa cum a făcut-o în ultima săptămână”, a spus el.
Prețurile globale ale petrolului au crescut luni, țițeiul Brent urcând cu peste 1%, depășind 113,40 dolari pe baril, iar petrolul tranzacționat în SUA a crescut cu peste 2%, ajungând la 100,50 dolari.
Creșterea prețurilor la petrol și gaze de la începutul conflictului a stârnit temeri privind o creștere bruscă a facturilor interne la energie în Marea Britanie la sfârșitul acestui an.
Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a vorbit duminică cu Trump, discutând despre necesitatea redeschiderii Strâmtorii Ormuz. Luni, Starmer urmează să prezideze o reuniune a comitetului de urgență Cobra al guvernului, la care va participa și guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey.
Se așteaptă ca întâlnirea să se concentreze pe securitatea energetică și reziliența lanțurilor de aprovizionare și să discute impactul războiului asupra costului vieții.