BYD pierde supremația la vânzările auto din China. Un alt producător chinez conduce piața mașinilor electrice

Încetinirea vânzărilor în China pentru BYD urmează vânzărilor în scădere drastică din SUA. FOTO: Hepta

BYD și-a pierdut coroana de producător auto cu cele mai mari vânzări din China, titlu pe care îl revendicase anterior de la Volkswagen. Geely, compania care este și acționar important la Mercedes, a preluat prima poziție pe piața chineză.

Această evoluție are loc în contextul în care BYD, cel mai mare producător de mașini electrice din lume, se confruntă cu o criză gravă. Acțiunile companiei au scăzut cu 6,9% în tranzacțiile externe. Acesta a raportat vânzări de vehicule pentru pasageri în ianuarie de 205.518 vehicule, în scădere cu 31% față de anul precedent, potrivit barrons.com.

Încetinirea vânzărilor în China urmează vânzărilor în SUA în scădere drastică. Americanii au cumpărat 234.171 de vehicule electrice în trimestrul al patrulea, în scădere cu 36% față de anul precedent. Încheierea creditului fiscal pentru achiziții de 7.500 de dolari în septembrie a dus la scădere.

BYD caută din ce în ce mai mult salvarea în străinătate. Compania a vândut aproape 100.000 de vehicule în străinătate în ianuarie, aproape jumătate din vânzările sale totale.

De asemenea, se așteaptă ca o fabrică din Ungaria să înceapă producția de masă în al doilea trimestru, ca parte a unei expansiuni rapide a fabricilor din străinătate, potrivit investors.com.

Scăderea accentuată din ianuarie se datorează expirării sau ajustării stimulentelor guvernamentale la începutul anului. Un fel de schemă de casă a luat sfârșit în multe orașe. TVA-ul pentru multe mașini electrice a fost majorat de la zero la cinci procente, potrivit FAZ.

Acest lucru a afectat BYD în mod deosebit. În timp ce și alți producători au înregistrat scăderi, doar partenerul VW Xpeng a fost afectat la fel de grav ca BYD.

Pe de altă parte, BYD a depășit, anul trecut, Tesla, compania lui Elon Musk, devenind cel mai mare vânzător de vehicule electrice (EV) din lume, marcând prima dată când rivalul american este depășit la vânzările anuale.