SUA acuză Alibaba de spionaj în favoarea armatei chineze: Infrastructura informatică americană ar putea fi compromisă în caz de război

2 minute de citit Publicat la 23:18 14 Noi 2025 Modificat la 23:24 14 Noi 2025

Alibaba acuzată că oferă guvernului chinez și PLA acces la datele clienților. FOTO: Hepta

Casa Albă acuză Alibaba că oferă asistență tehnică pentru „operațiunile” militare chineze împotriva unor ținte din SUA. Informația apare într-un memorandum al administrației Trump care ridică îngrijorări cu privire la gigantul tehnologic chinez, potrivit Financial Times.

Memorandumul include informații despre modul în care grupul chinez furnizează Armatei Populare de Eliberare capabilități despre care Casa Albă consideră că amenință securitatea SUA și avertizează că infrastructura informatică americană ar putea fi compromisă în cazul unui conflict cu China.

SUA sunt îngrijorate în special de serviciile cloud chinezești, inteligența artificială și capacitatea Beijingului de a accesa și exploata date sensibile în SUA. Acuzațiile împotriva Alibaba sunt doar cele mai recente preocupări ridicate de oficialii și legislatorii americani cu privire la companiile de tehnologie chineze cu presupuse legături cu Armata Populară de Eliberare (PLA).

Conform memorandumului Casei Albe, Alibaba oferă, de asemenea, guvernului chinez și PLA acces la datele clienților, care includ adrese IP, informații WiFi și înregistrări de plăți, precum și diferite servicii legate de inteligența artificială. Se spune că angajații au transferat cunoștințe despre exploatările „zero-day” către PLA - vulnerabilități software necunoscute anterior pe care dezvoltatorii nu au avut ocazia să le corecteze. Practic este vorba despre o “gaură de securitate” într-un sistem informatic, pentru care nu există actualizări de programe care să o poată repara.

Ce spune compania chineză despre acuzații

Alibaba a respins datele din memorandum, spunând: „Afirmațiile sunt o prostie completă. Aceasta este în mod clar o încercare de a manipula opinia publică și de a defăima Alibaba.”

Armata depinde din ce în ce mai mult de companii pentru nevoile tehnologice, în special pentru că sistemele de arme sunt conectate prin rețele de calculatoare și se bazează din ce în ce mai mult pe servicii de cloud.

De exemplu, Pentagonul a atribuit în 2022 contracte pentru servicii de cloud computing către Google, Amazon, Microsoft și Oracle.

Memorandumul nu a specificat ce anume vizează PLA în SUA. Dar biroul directorului serviciilor naționale de informații a declarat în acest an că spionajul chinez a reușit să compromită infrastructura americană în moduri în care ar putea fi exploatate într-un conflict cu SUA.

Întrebat despre memoriu, un oficial american a declarat că administrația „ia aceste amenințări foarte în serios și lucrează zi și noapte pentru a atenua riscurile și efectele continue și potențiale ale intruziunilor [cibernetice] care utilizează furnizori neîncrezători”.

Memorandumul, datat 1 noiembrie, a venit imediat după ce Donald Trump s-a întâlnit cu Xi Jinping în Coreea de Sud și a convenit asupra unui armistițiu amplu privind restricțiile comerciale.

Casa Albă a refuzat să spună dacă intenționează să răspundă la activitățile susținute în memoriu. Unii legislatori au îndemnat anterior administrația să ia măsuri împotriva grupului.