Cât de importantă este Venezuela ca partener comercial pentru UE. Cazul special al Spaniei

În 2024, exporturile UE către Venezuela au totalizat aproximativ 784 de milioane de euro, iar importurile din Venezuela au fost de circa 2,16 miliarde de euro. FOTO Profimedia Images

Viitorul economic al Venezuelei este din nou sub lupă după ce SUA l-au capturat pe președintele Nicolas Maduro într-o operațiune militară. Țara deține cele mai mari rezerve de petrol din lume. În 2023, acestea se ridicau la aproximativ 303 miliarde de barili, echivalentul a circa 17% din rezervele globale, potrivit Administrației pentru Informații Energetice a SUA (EIA). Toate acestea ridică întrebări despre legăturile economice ale Venezuelei cu Europa, mai precis cât de importantă este Venezuela ca partener comercial pentru UE.

Într-o analiză, Euronews explică cum s-a schimbat comerțul dintre UE și Venezuela în ultimii ani și care țări europene fac cele mai multe afaceri cu Venezuela?

Venezuela nu este un partener comercial major pentru UE din punct de vedere numeric. Importanța sa politică și potențialele legături economice viitoare reprezintă, însă, o discuție separată. Ponderea bunurilor venezuelene în importurile extra-UE este foarte mică, de doar aproximativ 0,1% din importurile de bunuri în 2024, în timp ce exporturile UE către Venezuela sunt atât de reduse încât, practic, apar ca zero în datele publicate de Eurostat.

În 2024, exporturile UE către Venezuela au totalizat aproximativ 784 de milioane de euro, iar importurile din Venezuela au fost de circa 2,16 miliarde de euro, rezultând un volum total al comerțului de aproximativ 2,95 miliarde de euro. Aceasta înseamnă mai mult decât dublul volumului din 2020, când era de aproximativ 1,42 miliarde de euro. În timp ce importurile din Venezuela au crescut, exporturile UE au rămas cam la același nivel, ceea ce a dus la un excedent comercial semnificativ în favoarea Venezuelei.

Ce produse domină comerțul UE - Venezuela?

UE este al treilea partener comercial al Venezuelei, după SUA și China, potrivit Comisiei Europene. Exporturile UE către Venezuela în 2024 au fost în principal mașini și aparate (20,9%), produse minerale (20,6%) și produse chimice (15%).

La importuri, achizițiile UE din Venezuela au fost dominate de petrol, care a reprezentat aproximativ 70% din total. Alte categorii importante au inclus produsele din pescuit (9,3%), metalele de bază și produse conexe (8%).

Mai mult de jumătate din comerțul UE - Venezuela trece prin Spania

Spania este un caz aparte în comerțul UE - Venezuela, reprezentând 55% din volumul total al schimburilor în 2024, potrivit Eurostat. Spania înseamnă 29% din exporturile UE către Venezuela și nu mai puțin de 64% din importurile UE din această țară. Ca valoare, Spania a exportat bunuri de aproximativ 230 de milioane de euro și a importat de circa 1,38 miliarde de euro.

Italia se clasează pe locul al doilea în comerțul UE–Venezuela, cu o cotă de 16%, urmată de Țările de Jos, cu 10%.

Două alte economii majore din UE, Franța și Germania, au legături comerciale mult mai mici cu Venezuela, reprezentând 5%, respectiv 4%.

Belgia (4%) și Polonia (2%) depășesc, de asemenea, pragul de 1% din comerțul total UE–Venezuela. Toate celelalte state membre ale UE au fiecare sub 1% din cota schimburilor comerciale cu Venezuela.

Potrivit Comisiei Europene, nu există acorduri comerciale preferențiale între UE și Venezuela. Relațiile comerciale sunt guvernate de regulile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și de tarife.

„Climatul comercial și investițional din Venezuela rămâne dificil pentru investitorii din UE, în principal din cauza politicilor și controalelor economice implementate în ultimii ani, precum controlul schimbului valutar și al prețurilor, exproprierile și alte forme de intervenție a statului în economie”, arată Comisia.

Venezuela a devenit membru cu drepturi depline al Mercosur în 2012. Însă, în 2017, țările fondatoare ale Mercosur au suspendat pe termen nedeterminat calitatea de membru a Venezuelei. Prin urmare, Venezuela nu face parte din acordul comercial UE - Mercosur.

UE a cerut „calm și reținere din partea tuturor actorilor, pentru a evita escaladarea și pentru a asigura o soluție pașnică a crizei”, după ce Maduro a fost dus la New York de către autoritățile americane la începutul anului 2026.

Țara candidată la UE, Turcia, a dezvoltat relații economice cu Venezuela. Potrivit ministrului turc al Comerțului, Omer Bolat, comerțul bilateral a atins 665 de milioane de dolari în 2024. Turcia își propunea să ridice această cifră la 3 miliarde de dolari înainte ca Maduro să fie capturat.

Comerțul cu bunuri și servicii dintre Regatul Unit și Venezuela a totalizat 212 milioane de lire sterline (244 de milioane de euro) pe parcursul celor patru trimestre până la finalul trimestrului al doilea din 2025, potrivit Departamentului pentru Comerț și Afaceri.