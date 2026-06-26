Ce a discutat Oana Țoiu cu Ministrul de Externe al Iranului, după ce Rutte a lăudat România pentru ajutorul dat SUA în război

Ministrul iranian de Externe (S), Abbas Araghchi și ministrul român de Externe (D), Oana Țoiu. Colaj foto: Getty Images

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a avut, vineri, o convorbire telefonică cu omologul său Iranian, Abbas Araghchi, în care a „reafirmat angajamentul ferm și constant al României pentru identificarea unor soluții diplomatice care să contribuie la consolidarea securității și stabilității”. Mesajul vine după ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat România pentru ajutorul acordat Statelor Unite în războiul din Orientul Mijlociu.

„Am avut o convorbire cu ministrul Afacerilor Externe al Republicii Islamice Iran, Abbas Araghchi, privind situația actuală din Orientul Mijlociu, Memorandumul de Înțelegere semnat recent cu Statele Unite și abordarea României în conformitate cu dreptul internațional.

Am reafirmat angajamentul ferm și constant al României pentru identificarea unor soluții diplomatice care să contribuie la consolidarea securității și stabilității atât în Orientul Mijlociu, cât și în regiunea noastră. Totodată, am reiterat riscurile generate de războiul ilegal de agresiune purtat de Federația Rusă.

Am subliniat necesitatea redeschiderii depline și în condiții de siguranță a Strâmtorii Ormuz, precum și a restabilirii libertății de navigație, în vederea stabilizării piețelor energetice, consolidării securității alimentare și asigurării, în timp util, a accesului la îngrășămintele necesare sectorului agricol”, a transmis Oana Țoiu.

Mai mult, ea a subliniat că „Ambasada României la Teheran este pe deplin operațională”.

„Ambasada României la Teheran este pe deplin operațională și pregătită să ofere sprijin, alături de partenerii noștri, pentru facilitarea revenirii în țară a navigatorilor, în special a celor care necesită asistență medicală.”, a adăugat ministrul.

George Simion, liderul partidului AUR, a scris joi seară un mesaj nervos, după ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, a dat marți, ca exemplu, Italia și România pentru ajutorul oferit SUA în războiul cu Iran. În mesaj, el spunea că Oana Țoiu „nu a sunat pe nimeni, doar le-a cerut subalternilor să scrie trei rânduri către presă în care a mormăit ceva privind Carta ONU”.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat marţi că este de acord cu criticile preşedintelui american Donald Trump la adresa NATO, dar a insistat că, în ciuda unor frustrări din cadrul alianţei, membrii europeni ai acesteia au oferit sprijin operaţiunilor militare conduse de SUA şi, în acest sens, a dat drept exemplu România.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, Esmail Baghaei, a acuzat joi NATO de „complicitate” în „războiul de agresiune ilegală” lansat împotriva Iranului de Statele Unite şi Israel.

După acuzațiile Iranului, Roma a respins declarațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte.

„Am discutat cu ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi. Italia nu a participat niciodată la vreo inițiativă militară și nu a autorizat niciodată utilizarea bazelor militare pentru acțiuni de război împotriva Iranului, respectând cu strictețe tratatele încheiate cu Statele Unite”, a transmis vicepremierul Antonio Tajani.