Ce condiţii i-a pus Putin lui Trump pentru a accepta pacea în Ucraina. Liderul rus vrea control total asupra regiunii Doneţk

Ce condiţii i-a pus Putin lui Trump pentru a accepta pacea în Ucraina. Liderul rus ar ceda şi el părţi din teritorii cucerite. FOTO: Profimedia Images

Liderul de la Kremlin a cerut Ucrainei să predea Rusiei controlul deplin asupra regiunii Donețk, ca o condiție pentru încheierea războiului, în timpul discuţiei telefonice cu Donald Trump, a relatat The Washington Post, citând doi înalți oficiali americani. Totuși, şi președintele rus ar fi de acord să cedeze părți din alte două regiuni ale Ucrainei pe care le-a cucerit parțial, Zaporijia și Herson.

Unii oficiali ai Casei Albe au descris propunerea lui Vladimir Putin drept „progres”, în timp ce un diplomat european de rang înalt a avertizat că Ucraina va privi probabil propunerea într-o lumină foarte diferită.

„Este ca și cum le-ai vinde propriul picior în schimbul a nimic”, a spus diplomatul.

Trump nu a abordat public cererea Kremlinului, dar, în urma întâlnirii sale cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, a îndemnat ambele părți să „oprească uciderile și să încheie o înțelegere”, notează şi Kiev Independent.

Această evoluție marchează o schimbare față de poziția anterioară a lui Putin din aprilie, când a respins o propunere a SUA de a îngheța ostilitățile de-a lungul liniilor frontului actuale și a insistat în schimb că orice acord de pace trebuie să acorde Rusiei control deplin asupra Crimeei, plus toate cele patru regiuni care sunt parțial ocupate acum: Donețk, Luhansk, Zaporijia și Herson.

Se așteaptă ca Putin și Trump să continue discuțiile la un summit planificat în Ungaria, care ar trebui să aibă loc în următoarele săptămâni.

Cum va ajunge Putin la Budapesta?

Vladimir Putin și Donald Trump au convenit în urma unei discuții telefonice „foarte productive” să se întâlnească față în față la Budapesta, pentru discuții directe legate de încheierea războiului din Ucraina, informează Sky News. Premierul maghiar, Viktor Orban, a anunțat vineri că a discutat deja la telefon cu Putin, informație confirmată și de Kremlin, și că pregătirile pentru întâlnire sunt în curs de desfășurare.

În acest moment nu este însă clar cum va ajunge Putin la Budapesta, chiar dacă UE a comunicat că nu există restricții în deplasarea aeronavei prezidențiale ruse deasupra spațiului aerian al Uniunii.

În același timp, conform legislației internaționale, Ungaria ar trebui, teoretic, să îl aresteze pe Putin, în momentul în care acesta pune piciorul pe pământ maghiar, ca urmare a unei unui mandat de arestare emis în martie 2023, de Curtea Penală Internațională (CPI), care-l acuză pe liderul de la Moscova de deportare în Rusia a copiilor ucraineni aflați în teritoriile Ucrainei aflate sub ocupația militară rusă.

Deși Ungaria încă face parte din tratatul Curții Penale Internaționale și ar trebui să pună în aplicare mandatul de arestare, Viktor Orban a anunțat, în aprilie, că-și va retrage țara din această organizație internațională, după primirea premierului Netanyahu la Budapesta, la rândul său dat în urmărire pentru crime de război.

O problemă - încă nerezolvată, cel puțin oficial - o reprezintă traseul pe care Putin l-ar urma de la Moscova până la Budapesta, deasupra Uniunii Europene.