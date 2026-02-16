Ce este drona bombardier “Vampir”, cel mai letal sistem aerian fără pilot din Ucraina. Rușii o numesc Baba Iaga

“Vampir” este una dintre dronele pe care rușii de pe front le numesc „Baba Iaga”. FOTO: Hepta

Compania SkyFall produce cea mai eficientă dronă bombardier din Ucraina, “Vampir”, pe care trupele ucrainene o folosesc ca principal instrument pentru a ataca pozițiile rusești, cu un avans uriaș față de alte arme. “Vampir” este una dintre dronele pe care rușii de pe front le numesc "Baba Iaga”, referindu-se la infama vrăjitoare din poveștile slave - un nume care surprinde frica pe care o seamănă, scrie Ukrainska Pravda.

Producătorul se confruntă cu multiple obstacole. Riscurile lanțului de aprovizionare din China înseamnă că dronele trebuie echipate cu componente ucrainene. Forțele ruse doboară un număr tot mai mare de drone bombardiere, așa că sunt necesare noi modalități de a le proteja. Dronele FPV trebuie să țină pasul cu nevoile câmpurilor de luptă, iar dezvoltarea dronelor interceptoare trebuie să avanseze mai rapid decât producția rusească de muniții Shahed, folosite de Moscova pentru a teroriza civilii ucraineni în fiecare noapte.

De la începutul războiului, drona a trecut prin mai multe transformări, așa cum au dezvăluit reprezentanții SkyFall:

“Dacă am fi avut drona Vampire în forma sa actuală la începutul războiului la scară largă, probabil că nu s-ar fi pierdut niciun teritoriu. Comparativ cu originalul, este mai bună din toate punctele de vedere: comunicații, rază de acțiune, rezistență la atacuri electronice, ușurință în operare, viteză și design pentru producție. Acest ultim factor ne permite acum să producem un număr mai mare de drone cu o calitate constantă: anterior, puteam crea 50.000 de unități pe an, dar acum putem spune cu încredere 100.000”.

Toate sistemele de comunicații, antenele și șasiurile sunt ucrainene, la fel și stația terestră.

“Există interes pentru dronă din toate părțile: Germania, Franța, SUA, India, Pakistan, Singapore, Japonia și multe altele. De unele dintre țările care ne-au contactat nici măcar nu auzisem înainte. Dacă exporturile ar fi complet deschise, multe dintre ele ar fi deja dispuse să semneze contracte pentru cantități mici”, au mai precizat reprezentanții companiei.