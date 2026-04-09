Ce e „Ghost Murmur”, tehnologia secretă cu care americanii l-au salvat pe pilotul doborât în Iran: „Dacă inima îți bate, te vom găsi”

Imagini cu resturile uneia dintre aeronavele distruse în cursul misiunii de recuperare a aviatorului american doborât deasupra Iranului. Sursă foto: Profimedia Images

„Ghost Murmur” este o tehnologie nouă, fără precedent, dezvoltată de Skunk Works, care, datorită Inteligenței Artificiale, detectează bătăile inimii folosind magnetometria cuantică. Această tehnologie revoluţionară „Ghost Murmur” a permis CIA să urmărească, să localizeze și să salveze pilotul avionului F-15 doborât în ​​Iran acum câteva zile: un semnal la fel de slab ca bătăile inimii, care poate fi măsurat doar într-un spital, este acum detectabil chiar și într-un mediu curat.

Dezvoltată de Skunk Works, o divizie de dezvoltare avansată a gigantului aerospațial Lockheed Martin, această inovație se bazează în principal pe magnetometria cuantică de rază lungă de acțiune, care detectează semnătura electromagnetică a bătăilor inimii, relatează Il Fatto Quotidiano. Odată ce semnalul este identificat, semnătura este izolată de zgomotul de fundal folosind un software de inteligență artificială.

Tehnologia „Ghost Murmur” fusese deja testată pe elicoptere Black Hawk, dar rezultatul cu adevărat extraordinar a venit în timpul căutării pilotului american. După ce avionul său a fost doborât, pilotul dispărut s-a ascuns într-o crăpătură de munte și a supraviețuit timp de două zile, în ciuda căutărilor constante ale trupelor iraniene care cercetau zona. Apoi, în sfârșit, salvarea a fost realizată folosind noua tehnologie, făcută și mai eficientă de peisajul arid și neatins.

O sursă implicată în programul de studiu a confirmat acest lucru, declarând că „datorită interferențelor electromagnetice reduse, a absenței aproape totale a semnalelor umane și, pentru că era noapte, contrastul termic dintre un corp viu și solul deșertului” a putut oferi o confirmare suplimentară.

Chiar și numele dat tehnologiei arată scopul său: alături de cuvântul „murmur”, care se referă la bătăile inimii, adăugarea cuvântului „fantomă” se conectează imediat la dimensiunea cuiva dispărut care trebuie găsit.

„E ca și cum ai auzi o voce într-un stadion, doar că stadionul este o zonă deșertică de mii de kilometri pătrați”, a declarat o sursă anonimă pentru Washington Post. Cu toate acestea, a mai adăugat sursa, „această capacitate nu este omniscientă. Funcționează cel mai bine în medii îndepărtate și cu zgomot redus și necesită un timp considerabil de procesare”.

După operațiunea de salvare, Donald Trump a declarat că, în ciuda distanței de 64 de kilometri, pilotul era invizibil pentru toată lumea, cu excepția CIA-ului, o mândrie confirmată de directorul Ratcliffe : „CIA și-a atins obiectivul principal”. Prin urmare, dacă ne rătăcim, trebuie să ne amintim că „dacă inima vă bate cu adevărat , vă vom găsi”.