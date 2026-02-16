Ce este și cum acționează epibatidina, toxina "broaștei săgeată", folosită de Kremlin pentru pentru a-l ucide pe Alexei Navalnîi

1 minut de citit Publicat la 10:21 16 Feb 2026 Modificat la 10:21 16 Feb 2026

Broasca săgeată secretă prin piele toxina folosită de ruși pentru a-l ucide pe Alexei Navalnîi. Foto: Getty Images

Epibatidina, toxina "broaștei săgeată", despre care Guvernul Marii Britanii spune că a fost folosită pentru a-l ucide în închisoare pe liderul opoziției ruse, Alexei Navalnîi, este de aproximativ 100 de ori mai puternică decât morfina, scrie The Guardian.

Este o substanța extrem de toxică, asemănătoare nicotinei, și a fost inițial sintetizată din batracieni din genul Epipedobates.

Acestea sunt broaște otrăvitoare otrăvitoare originare din nordul Americii de Sud, care nu se găsesc în mod natural în Rusia.

Printre creaturile care secretă toxina pe piele se numără așa-numita "broască otrăvitoare a lui Anthony", viu colorată, și broasca otrăvitoare Phantasmal.

Cercetătorii cred că broaștele dobândesc toxina prin dietă.

Ei au remarcat că batracienii din habitate diferite au prezentat niveluri diferite ale toxinei, iar cei crescuți în captivitate nu au relevat prezența otrăvii.

Toxina folosită pentru a-l ucide pe Navalnîi a fost studiată ca analgezic, dar s-a dovedit prea toxică

Epibatidina a fost investigată pentru o potențială utilizare ca analgezic și pentru ameliorarea afecțiunilor inflamatorii dureroase ale plămânilor, cum ar fi astmul și fibroza pulmonară.

Cu toate acestea, din cauza toxicității sale, nu este utilizată clinic.

Alastair Hay, profesor emerit de toxicologie a mediului la Universitatea din Leeds, a declarat că epibatidina acționează pentru a inhiba acțiunea nervilor prin blocarea receptorilor nicotinici din sistemele nervoase central și periferic.

"Efectul blocării acestor receptori este paralizia musculară și paralizia sistemului respirator. Așadar, respirația este blocată, iar persoana otrăvită moare prin sufocare", a explicat el.

Rusia a încălcat două tratate internaționale pentru a-l otrăvi pe Navalnîi

Potrivit profesorului, prezența toxinei în sângele unei persoane sugerează administrarea deliberată.

El mai arată că toxicitatea epibatidinei poate fi crescută prin administrarea concomitentă a anumitor medicamente.

The Guardian notează că, prin otrăvirea lui Navalnîi, Rusia a încălcat Convenția privind armele biologice și toxinice din 1972 (BTWC) și a Convenția privind armele chimice din 1993 (CWC).

Țara a co-inițiat BTWC și a semnat CWC.

"Dacă Rusia a folosit epibatidină pentru a-l otrăvi pe Navalnîi, a încălcat două tratate pe care a jurat să le respecte", a subliniat profesorul Hay.