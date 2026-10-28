Ce faci când nu mai găsești nimic în supermarketuri. Un italian a povestit cum a reacționat când a găsit rafturile goale zile la rând

Mai multe supermarketuri din Napoli au rafturile pe jumătate goale din cauza protestului transportatorilor. FOTO Profimedia Images

Un rezident străin din Sicilia a povestit pentru Euronews cum, la doar câteva zile după declanșarea grevei transportatorilor din sudul Italiei, a găsit rafturile supermarketurilor complet goale, fără lapte, carne sau fructe. Salvarea lui a venit de la un mic magazin de cartier, aprovizionat direct de fermierii locali, care a avut marfă suficientă pe toată durata protestului.

Protestul șoferilor de camion a început într-o vineri, iar până miercuri rafturile supermarketurilor din Sicilia erau deja goale. Situația a fost similară pe întreaga insulă și în sudul Italiei continentale, unde protestatarii au blocat drumurile pentru a împiedica plecarea camioanelor din depozitele de alimente. Și benzinăriile au rămas fără carburant. Un ministru al guvernului italian a afirmat chiar că Mafia a profitat de protest, intimidându-i pe șoferi să participe și tăind cauciucurile camioanelor.

Grevele sunt relativ frecvente în Italia. Angajații din transportul public intră des în grevă din cauza salariilor mici sau a condițiilor de muncă, iar serviciile de salubritate se blochează uneori din cauza influenței Mafiei.

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Un rezident străin stabilit în Sicilia a povestit că, deși era de obicei la curent cu astfel de proteste, nu fusese niciodată afectat direct de ele. Prietenii săi italieni îl avertizaseră că, în urmă cu 15 ani, o grevă similară a transportatorilor paralizase aprovizionarea cu alimente, însă nu credea că situația se va repeta.

Stocurile din supermarketuri au rezistat doar câteva zile

În primele zile ale grevei, acesta nu a avut nevoie să cumpere alimente și nici nu a urmărit atent știrile despre efectele protestului. A devenit îngrijorat abia când a observat că îi lipseau câteva produse de bază, precum laptele pentru copilul său mic și fructele. Pe rețelele sociale circulau deja clipuri filmate de influenceri locali, care arătau frigidere și culoare complet goale în supermarketurile din oraș. Inițial, a crezut că imaginile fuseseră filmate la sfârșitul zilei, special pentru a atrage atenția.

A mers însă dimineața la cumpărături, la un Lidl, la un Eurospin, lanț național de magazine discount, și la un Conad, lanț național de nivel mediu. Nu a găsit niciun produs proaspăt, nici carne, nici pește, nici lactate, nici fructe sau legume. Era evident că, fără noi livrări, în câteva zile ar fi dispărut și produsele de bază, precum pastele, conservele și detergenții.

În drum spre casă, bărbatul a trecut pe lângă un magazin de fructe și legume, o așa-numită „frutteria“, în care intrase doar de câteva ori, preferând de obicei să cumpere totul din supermarket. Spre surprinderea sa, magazinul avea marfă din belșug. Proprietarul i-a explicat că nu a avut probleme cu aprovizionarea, deoarece fermierii locali sau distribuitorii lor îi aduc produsele direct. Fără un lanț logistic intermediar, nu există nimic care să poată fi blocat.

Fructele și legumele fuseseră culese doar cu câteva zile înainte și nu fuseseră tratate cu substanțele chimice folosite pentru a rezista transportului pe distanțe lungi.

Pe măsură ce greva se prelungea, pagubele creșteau. Producătorii de mozzarella au pierdut 3 milioane de euro în 24 de ore, deoarece laptele de bivoliță necesar fabricării brânzei nu a mai putut fi livrat. Au fost afectate și firmele de construcții, care nu au mai primit materii prime.

În cele din urmă, guvernul italian a convocat o ședință extraordinară și a aprobat noi măsuri de sprijin pentru transportatori, fermieri și pescari, afectați de creșterea prețului carburanților. Ajutoarele, sub formă de credite fiscale, au fost majorate de la 434 de milioane la 540 de milioane de euro.

La patru zile după ridicarea ultimelor blocade, efectele se resimt încă. Unele comenzi plasate înainte de grevă nu au ajuns nici acum la destinatari, iar companii mari, precum Vinted, și-au avertizat clienții că livrările vor întârzia.

Autorul relatării consideră că protestul și consecințele sale au o singură cauză, și anume dependența de combustibilii fosili. Aproape toate serviciile esențiale, de la camioanele de livrare și transportul public până la producția de bunuri, funcționează cu petrol și gaze. Războiul cu Iranul a provocat perturbări și penurii fără precedent pe piața carburanților, iar prețurile au explodat inclusiv în țări aflate departe de zona conflictului.