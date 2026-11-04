Cel mai bogat om din Africa a dat lovitura după listarea rafinăriei sale la bursă: A atras de trei ori mai mulți bani decât a cerut

5 minute de citit Publicat la 23:56 04 Noi 2026 Modificat la 23:56 04 Noi 2026

Cererile investitorilor au ajuns la aproximativ 6.400 de miliarde de naira, echivalentul a 4,77 miliarde de dolari. Sursa foto: Getty Images

Aliko Dangote, considerat cel mai bogat om din Africa, ia în calcul soluții pentru ca acțiunile rafinăriei sale să poată fi tranzacționate pe mai multe burse africane, după ce oferta publică inițială de 1,6 miliarde de dolari a atras cereri de cumpărare de aproximativ 4,77 miliarde de dolari, potrivit Business Insider Africa.

Discuțiile ar putea extinde accesul investitorilor dincolo de bursa principală la care este listată rafinăria și ar putea contribui la depășirea barierelor de reglementare care au limitat participarea directă pe mai multe piețe africane.

Oferta publică a vizat 4,1 miliarde de acțiuni ordinare, la un preț de 525 de naira fiecare, ceea ce a conferit ofertei de bază o valoare de aproximativ 2.150 de miliarde de naira, echivalentul a 1,6 miliarde de dolari.

Cererile investitorilor au ajuns la aproximativ 6.400 de miliarde de naira, echivalentul a 4,77 miliarde de dolari, potrivit unor persoane familiarizate cu oferta. Suma a fost de aproximativ trei ori mai mare decât cea pe care rafinăria urmărea să o atragă.

Reuters a relatat pe 4 noiembrie că Dangote Group poartă discuții cu bursele africane încă din aprilie pentru a extinde accesul la acțiuni. Discuțiile au fost inițiate la invitația lui Dangote, potrivit lui Edoh Kossi Amenounve, directorul general al bursei regionale vest-africane BRVM.

BRVM deservește opt țări din Africa de Vest: Benin, Burkina Faso, Coasta de Fildeș, Guineea-Bissau, Mali, Niger, Senegal și Togo.

Amenounve a declarat că bursele participante au întâmpinat dificultăți în a conveni asupra unei proceduri unice, deoarece fiecare piață funcționează în baza propriilor reglementări privind listarea și tranzacționarea valorilor mobiliare.

„Nu a fost ușor să ajungem la un fel de consens cu privire la modul în care poate fi desfășurată oferta publică inițială pe toate aceste piețe diferite”, a declarat el pentru Reuters, în marja Summitului Financiar African de la Luanda.

Certificatele de depozit, o posibilă soluție pentru accesul pe alte burse

Un certificat de depozit este un instrument financiar care reprezintă acțiuni ale unei companii, dar poate fi tranzacționat pe o bursă din afara pieței principale pe care este listată compania respectivă.

În cadrul unui astfel de aranjament, investitorii dintr-o altă țară africană ar putea cumpăra un instrument tranzacționat pe piața locală, care reprezintă acțiuni ale Dangote Refinery, fără ca societatea să fie nevoită să lanseze o emisiune separată de acțiuni.

Amenounve a declarat că mecanisme similare au fost utilizate în Kenya și Botswana.

Bursa din Nigeria a colaborat, de asemenea, cu bursele din Egipt, Kenya, Botswana și Etiopia pentru a crea astfel de posibilități de acces prin intermediul certificatelor de depozit și al altor mecanisme transfrontaliere.

Infrastructura de tranzacționare necesară există deja prin intermediul African Exchanges Linkage Project, care conectează piețele bursiere participante. Problema mai importantă este absența unui cadru comun de reglementare.

Companiile care încearcă să atragă bani de pe mai multe piețe africane au nevoie, în general, de aprobări separate din partea autorității de reglementare a valorilor mobiliare din fiecare țară.

Amenounve a cerut autorităților africane de reglementare să își recunoască reciproc aprobările, ceea ce ar putea reduce suprapunerea procedurilor și ar facilita derularea ofertelor transfrontaliere de către companii.

„Dacă vreți să simplificați acest tip de proces, poate că a venit momentul să ne gândim la armonizare și recunoaștere reciprocă”, a declarat el.

Cererea ridicată nu înseamnă că banii au fost deja încasați

Oferta publică inițială s-a încheiat oficial pe 27 octombrie, potrivit actualizării publicate de Dangote Refinery. În prezent, cererile sunt verificate înainte ca autoritățile de reglementare să aprobe repartizarea finală a acțiunilor.

Suma raportată de 6.400 de miliarde de naira, echivalentul a 4,77 miliarde de dolari, reprezintă cererea investitorilor, nu valoarea banilor atrași efectiv de rafinărie.

Deoarece numărul cererilor a depășit numărul acțiunilor disponibile, unii investitori ar putea primi mai puține acțiuni decât au solicitat. De asemenea, banii aferenți cererilor respinse sau sumelor excedentare trebuie returnați după încheierea procesului de repartizare.

Oferta de bază a lui Dangote a cuprins 4,1 miliarde de acțiuni, iar rafinăria are posibilitatea de a emite cu până la 30% mai multe acțiuni printr-o opțiune de supra-alocare, sub rezerva aprobării autorităților de reglementare.

Prin urmare, suma finală atrasă va depinde de numărul acțiunilor repartizate și de exercitarea sau nu a opțiunii de supra-alocare.

Potrivit calendarului orientativ, repartizarea acțiunilor ar urma să fie transmisă autorităților de reglementare pe 10 noiembrie, iar aprobarea acestora este vizată pentru 17 noiembrie.

Acțiunile ar urma să înceapă tranzacționarea la Bursa din Nigeria în a doua parte a lunii noiembrie, deși datele pot suferi modificări în funcție de procedurile de reglementare și de aspectele operaționale.

Barierele de reglementare au limitat participarea investitorilor din întreaga Africă

Rafinăria a promovat oferta ca pe o oportunitate pentru investitorii din întreaga Africă de a deveni coproprietari ai unuia dintre cele mai mari active industriale de pe continent.

Cu toate acestea, prospectul nu a fost înregistrat ca ofertă publică în afara pieței sale de origine.

Investitorii din alte țări au fost nevoiți să respecte reglementările privind valorile mobiliare din propriile state sau să utilizeze numărul limitat de platforme de investiții aprobate și de mecanisme transfrontaliere disponibile.

Dangote a recunoscut problema de reglementare în octombrie, descriind-o drept o „problemă de început”.

„Vrem să ne asigurăm că piețele de capital africane colaborează între ele”, a declarat el atunci pentru Reuters.

Ulterior, compania a prelungit perioada de subscriere pentru a sprijini inițiativele menite să extindă accesul investitorilor din întreaga Africă, inclusiv programele bazate pe certificate de depozit.

Site-ul oficial al ofertei Dangote Refinery a precizat că au fost primite cereri din 120 de țări și că au participat investitori din toate cele 54 de state africane. Compania nu a publicat o defalcare geografică verificată independent, care să arate câte acțiuni au fost solicitate sau repartizate în fiecare țară.

1,6 miliarde de dolari pentru extinderea rafinăriei

Oferta publică este destinată finanțării extinderii rafinăriei Dangote, care are în prezent o capacitate de procesare de aproximativ 700.000 de barili pe zi.

Dangote intenționează să dubleze capacitatea, până la 1,4 milioane de barili pe zi, o dimensiune care ar consolida poziția rafinăriei pe piețele petroliere din Africa și din întreaga lume.

Instalația a fost construită cu aproximativ 20 de miliarde de dolari și a schimbat deja fluxurile regionale de combustibili, furnizând benzină, motorină și combustibil pentru aviație clienților din Africa și de pe piețele internaționale.

Aliko Dangote pregătește construirea unei rafinării de petrol de 15 miliarde de dolari în apropierea orașului vechi Lamu din Kenya.

Oferta publică inițială este, de asemenea, de așteptat să extindă structura acționariatului rafinăriei dincolo de Dangote Group și investitorii instituționali.

Un mecanism de tranzacționare transfrontalieră implementat cu succes ar permite unui număr mai mare de investitori să obțină expunere la această afacere prin intermediul burselor din propriile țări. De asemenea, ar putea deveni un model pentru alte companii africane mari care încearcă să atragă capital de pe întregul continent.