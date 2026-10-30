ChatGPT este de vină că Bolsonaro s-a proclamat "președintele ales al Braziliei", acuză un prieten al acestuia. Ce s-a întâmplat

2 minute de citit Publicat la 11:55 30 Oct 2026 Modificat la 11:55 30 Oct 2026

Un apropiat al lui Flavio Bolsonaro a dat vina pe ChatGPT pentru formularea din scrisoarea publicată pentru scurt timp de politician, în care acesta se prezenta drept "președintele ales" legitim al Braziliei.Foto: Getty Images

Un apropiat al lui Flavio Bolsonaro a dat vina pe ChatGPT pentru formularea din scrisoarea publicată pentru scurt timp de politician, în care acesta se prezenta drept "președintele ales" legitim al Braziliei. Totuși, a insistat el, greșeala nu schimbă poziția lui Bolsonaro că alegerile au fost lipsite de legitimitate, scrie Reuters.

Miercuri, Bolsonaro a surprins clasa politică braziliană cu această declarație. Fără să aducă dovezi, el a susținut că turul al doilea al alegerilor de duminică, pierdut în fața președintelui Luiz Inacio Lula da Silva la o diferență de peste 4 milioane de voturi, a fost fraudat.

După aproximativ o oră, senatorul a șters documentul și a publicat o nouă versiune, în care "președinte ales" a fost înlocuit cu "lider al Braziliei".

În timp ce presa și analiștii încercau să explice schimbarea, unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Bolsonaro a venit cu o explicație neașteptată. Nu politica, ci tehnologia, mai exact, ChatGPT, este de vină.

Paulo Figueiredo, influencer de dreapta și realizator de podcast, care acționează ca purtător de cuvânt neoficial al familiei Bolsonaro în SUA, a fost primul care a trimis scrisoarea jurnaliștilor. El a spus că documentul a avut mai multe variante și a fost scris cu contribuția mai multor persoane.

Potrivit lui Figueiredo, fratele mai mic al senatorului, fostul deputat Eduardo Bolsonaro, a folosit ChatGPT pentru varianta finală. Chatbotul ar fi pus în document o versiune veche a stemei Braziliei și ar fi folosit o ciornă mai veche a textului.

"La generarea documentului, inteligența artificială a inclus o versiune anterioară a textului, în care Flavio se prezenta drept adevăratul «președinte ales»", a scris Figueiredo pe X. El a precizat că greșelile au fost observate abia după ce scrisoarea ajunsese la presă.

Figueiredo spune că Bolsonaro a ales în final cuvântul "lider" din motive juridice și morale. Cei implicați au găsit greșeala "hilară", iar corectarea scrisorii a fost, în opinia lui, "nimic important".

OpenAI și echipa de presă a lui Bolsonaro nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

"Până la urmă, esențialul a fost spus clar de Flavio: alegerile au fost nelegitime, el nu recunoaște rezultatul și va continua să lupte pentru restabilirea democrației în Brazilia", a declarat Figueiredo.

Senatorul a ajuns miercuri la Miami. El a plecat din Brazilia fără să respecte ordinul Curții Supreme de a-și preda pașapoartele, într-o anchetă privind o presupusă spălare de bani. Bolsonaro neagă acuzațiile.

Autoproclamarea sa drept "lider" legitim al țării nu a fost susținută de figurile importante din propria tabără, iar Bolsonaro rămâne tot mai izolat.

Victoria lui Lula a fost recunoscută de Tribunalul Electoral Superior al Braziliei, de lideri internaționali, de observatori independenți și chiar de partidul lui Bolsonaro.