China ridică temporar restricțiile: exporturile de galiu, germaniu și materiale pentru baterii litiu către SUA sunt reluate

1 minut de citit Publicat la 09:27 10 Noi 2025 Modificat la 09:27 10 Noi 2025

Pământurile rare, un grup de 17 metale și minerale, sunt esențiale pentru producerea dispozitivelor moderne. Foto: Getty Images

China a renunțat la o serie de restricții privind exportul de minerale critice și materiale rare către Statele Unite, un semn că armistițiul comercial dintre cele mai mari două economii ale lumii se menține. Ministerul Comerțului din China a anunțat vineri că va suspenda, pentru un an, o parte dintre controalele la export asupra mineralelor esențiale utilizate în echipamente militare, semiconductori și alte industrii de înaltă tehnologie, scrie CNBC.

Restricțiile suspendate, introduse inițial pe 9 octombrie, vizau limitarea exportului anumitor elemente de materiale pentru baterii litiu și tehnologii de prelucrare.

Relaxarea măsurilor vine în urma discuțiilor dintre președintele american Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping, care au avut loc la Busan, Coreea de Sud, pe 30 octombrie.

Beijingul a renunțat, de asemenea, la restricțiile impuse exportului de galiu, germaniu, antimoniu și alte materiale „super-dure”, precum diamantele sintetice și nitrurile de bor. Aceste măsuri, introduse în decembrie 2024, au fost considerate pe scară largă o reacție la extinderea de către Washington a restricțiilor privind exportul de semiconductori către China. Beijingul clasifică aceste materiale drept „produse cu dublă utilizare”, adică pot fi folosite atât în scopuri civile, cât și militare.

Dincolo de aplicațiile militare, aceste minerale critice sunt utilizate pe scară largă în industria semiconductorilor și în alte domenii de înaltă tehnologie, sectoare aflate în centrul tensiunilor comerciale dintre SUA și China.

China a suspendat, de asemenea, controalele stricte privind verificarea destinației și utilizatorilor finali pentru exporturile de grafit cu dublă utilizare către Statele Unite, controale introduse în decembrie 2024 împreună cu interdicția generală de export.

China domină producția mondială a majorității mineralelor critice și a elementelor de pământuri rare și și-a folosit tot mai des politicile de export ca instrument de presiune în disputele comerciale. În cadrul celui mai recent acord comercial dintre China și SUA, Washingtonul a acceptat mai multe concesii, printre care reducerea tarifelor la importurile chineze cu 10 puncte procentuale și suspendarea tarifelor „reciproce” majorate de președintele Trump asupra produselor chineze până la 10 noiembrie 2026.

De asemenea, Statele Unite vor amâna aplicarea unei reguli anunțate pe 29 septembrie, care ar fi inclus pe lista neagră filialele deținute majoritar de companii chineze.