China testează propriile implanturi de cipuri pe creier care permit pacienților paralizați să controleze computere

China accelerează dezvoltarea tehnologiilor creier-computer prin start-up-ul NeuroXess. FOTO: Hepta

China accelerează dezvoltarea tehnologiilor creier-computer prin start-up-ul NeuroXess, care a permis unui pacient paralizat să controleze un cursor pe computer la doar câteva zile după implant. Susținută de guvern și investitori, compania face parte dintr-o strategie națională menită să transforme China într-un lider mondial în dispozitive creier-computer (BCI), vizând inițial aplicații medicale pentru pacienți cu dizabilități severe și pregătind, pe termen lung, tehnologii mai puțin invazive, potrivit Financial Times.

Tiger Tao, fondatorul NeuroXess, lansat în 2021, a declarat pentru sursa citată că a reușit să „accelereze tranziția de la laborator către piață” datorită sprijinului oficial și entuziasmului investitorilor.

„Acesta este cel mai important beneficiu al sprijinului guvernamental”, a spus el. „Pentru noi, timpul este egal cu banii.”

Se numără printre numărul tot mai mare de grupuri chineze care profită de efortul Beijingului de a deveni lider mondial în domeniul interfețelor creier-computer (BCI).

Anul trecut, oficialii au desemnat tehnologia drept un sector strategic la nivel național. Aceștia au publicat o foaie de parcurs care prevede dezvoltarea a două până la trei companii „de clasă mondială” până în 2030.

Planul s-a angajat să eficientizeze reglementarea, să încurajeze experimentarea clinică și să mobilizeze capitalul, oferind un semnal clar de sprijin politic pe termen lung. Din februarie anul trecut, au fost lansate 10 studii clinice pentru cipuri cerebrale invazive.

Accelerarea este vizibilă în întregul sector neurotehnologic din China. Cel puțin 24 de runde de finanțare pentru startup-uri BCI au fost finalizate în primele 11 luni ale anului 2025, în creștere cu 30% față de anul precedent, conform datelor Dongmaicheng.

„Companiile chineze acționează foarte agresiv pentru a introduce aceste dispozitive la pacienți și a găsi mai multe aplicații”, a declarat Max Riesenhuber, neurocercetător și expert în BCI la Universitatea Georgetown.

Cum funcționează tehnologia

NeuroXess implantează o plasă de poliamidă și metal pe suprafața creierului pacientului. Plasa preia semnale și le transmite către dispozitive electronice externe. Implantul cerebral este conectat la un pachet de baterii din piept, prin intermediul unui cablu care se află pe exteriorul craniului.

Grupul cu sediul la Shanghai se concentrează în prezent exclusiv pe aplicații medicale, vizând persoanele cu dizabilități fizice severe, cum ar fi paralizia sau scleroza laterală amiotrofică (SLA), o boală neurodegenerativă care afectează celulele nervoase din creier și măduva spinării.

Tao a spus că „populația foarte mare de pacienți” din China a facilitat și recrutarea participanților, deoarece există un număr mare de persoane care „au nevoie de acest lucru și sunt dispuse să îl utilizeze”.

El a adăugat că „câteva milioane de pacienți” din China suferă de pierdere totală a funcțiilor motorii și a limbajului, majoritatea ca urmare a accidentelor fizice.

„Pentru oamenii normali, trebuie să facem această tehnologie mult mai puțin invazivă”, a spus Tao, adăugând că acest lucru ar putea fi realizat în cele din urmă prin reducerea semnificativă a dimensiunii inciziei necesare pentru implantarea dispozitivului.

Multe companii și universități din SUA și Europa dezvoltă BCI-uri. Un participant recent în domeniu este Merge Labs, cu o finanțare de 250 de milioane de dolari de la investitori, inclusiv Sam Altman și OpenAI, care folosește tehnologia cu ultrasunete pentru a interacționa cu creierul.

Neuralink al lui Musk are în vedere construirea unui dispozitiv care poate conecta perfect creierele cu computerele, permițând oamenilor să aibă acces la toate cunoștințele digitale. Neuralink desfășoară un studiu clinic la nivel mondial cu 21 de persoane.

Abordarea sa se bazează pe implantarea unor electrozi minusculi direct în țesutul cerebral pentru a capta semnale neuronale. NeuroXess a ales o cale tehnică diferită.

Captarea semnalelor cerebrale

Tao a spus că testele timpurii pe animale cu electrozi inserați în creier au cauzat cicatrici care au degradat calitatea semnalului în timp. În schimb, compania sa folosește o plasă metalică plasată pe suprafața creierului, care captează semnale pe o suprafață mai largă fără a penetra țesutul.

Neuralink a declarat că inovațiile sale tehnice înseamnă că dispozitivele sale nu au aceeași problemă de cicatrizare datorită firelor microscopice, fiecare de o zecime din grosimea unui fir de păr uman, care sunt cusute precis în creier pentru a evita țesuturile sensibile.

Neuralink a mai declarat că mai mulți participanți la studii au atins și depășit 10 biți pe secundă - o măsură a vitezei cu care pot fi decodificate informațiile neuronale - comparativ cu până la 5,2 biți pe secundă anunțați de NeuroXess.

Dincolo de implanturi, un număr tot mai mare de companii chineze lucrează la dispozitive neinvazive care se află în afara craniului. Astfel de sisteme s-au chinuit dintotdeauna să capteze semnale cu o precizie suficientă pentru sarcini dificile, deoarece semnalele neuronale slăbesc pe măsură ce trec prin os.

Dezvoltatorii cred că combinarea mai multor tehnici - cum ar fi formele de ultrasunete și imagistică magnetică - cu o procesare AI mai avansată ar putea îmbunătăți semnificativ performanța.

Tao își imaginează un viitor în care dispozitivele sale vor avea o aplicație mai largă, în care operația va necesita doar o incizie „minusculă” pentru a implanta un dispozitiv mult mai mic. El a susținut că realizarea unei astfel de lucrări de „optimizare” va fi mai ușoară în China datorită ritmului în care industria va „obține mai multe date, va reduce costurile și va atrage mai mulți utilizatori”.