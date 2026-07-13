Cifre alarmante după valul de caniculă din Anglia: Peste 440 de oameni au murit în fiecare zi

Cifre alarmante după valul de caniculă din Anglia: Peste 440 de oameni au murit în fiecare zi. Foto: Getty Images

Valul de căldură care a afectat Anglia și Țara Galilor în luna iunie ar fi provocat aproximativ 440 de decese pe zi în cele trei zile în care temperaturile au atins nivelul maxim, potrivit estimărilor oamenilor de știință. Pe întreaga durată a valului de căldură din iunie, la care se adaugă cel din mai, aproximativ 2.700 de persoane ar fi murit prematur, scrie The Guardian.

Datele arată cât de periculoasă poate fi căldura extremă, intensificată de criza climatică. Peste 40% dintre persoanele afectate nu ar fi murit în lipsa încălzirii globale de 1,4 grade Celsius provocate până acum de activitatea umană, potrivit analizei. Spre comparație, statisticile guvernamentale arată că aproximativ patru persoane mor zilnic în accidente rutiere, iar alte 35 din cauza consumului de alcool și droguri.

Temperaturile extreme se vor agrava pe măsură ce arderea combustibililor fosili continuă să elibereze poluanți în atmosferă. Experții spun că reducerea emisiilor și adoptarea unor măsuri pentru protejarea populației de efectele încălzirii globale au devenit urgente.

„Sunt cifre foarte mari și nu vrem să vedem atât de mulți oameni murind”, a declarat dr. Clair Barnes, de la Imperial College London, care a coordonat analiza. „Am ajuns în punctul în care căldura este atât de extremă, încât nu mai putem ignora efectele pe care le are”.

În perioada de vârf a valului de căldură din iunie, Agenția britanică pentru Securitate Sanitară și serviciul meteorologic Met Office au emis, în premieră, avertizări roșii timp de trei zile consecutive. Acestea semnalau un pericol pentru viața tuturor, deși copiii, vârstnicii și persoanele cu boli preexistente sunt cele mai expuse temperaturilor ridicate și umidității.

10.000 de morți din cauza caniculei din verile anilor 2020-2024

Agenția britanică pentru Securitate Sanitară a constatat anterior că peste 10.000 de persoane au murit în Regatul Unit din cauza valurilor de căldură din verile anilor 2020–2024. Comitetul pentru Schimbări Climatice avertizează de mai bine de un deceniu că planurile prin care autoritățile britanice încearcă să protejeze populația de fenomenele meteo extreme, tot mai severe, sunt insuficiente.

Valul de căldură din iunie a fost cel mai extins și mai intens înregistrat vreodată în Europa și se estimează că ar fi provocat peste 20.000 de decese. În Germania, unde a fost măsurată o temperatură record de 41,7 grade Celsius, aproape 5.500 de persoane ar fi murit, potrivit datelor preliminare ale guvernului. Școlile, spitalele și transporturile au fost, de asemenea, grav afectate.

„Sperăm că amploarea acestor cifre îi va face pe oameni să înțeleagă că este o problemă de care trebuie să ne îngrijorăm și pentru care trebuie să ne pregătim”, a spus Barnes. „Putem împiedica agravarea situației prin trecerea la emisii nete zero, pentru că nu este o țintă politică, ci una bazată pe legile fizicii. Dacă nu mai adăugăm gaze cu efect de seră în atmosferă, nu mai amplificăm încălzirea și nu mai facem aceste valuri de căldură și mai grave”.

Dr. Mark McCarthy, de la Met Office, membru al echipei care a realizat analiza, a declarat că anul 2026 a fost „excepțional prin cele două valuri de căldură timpurii, din mai și iunie, care au doborât recordurile”. În timpul valului de căldură din mai, în vestul Londrei au fost înregistrate 35,1 grade Celsius. În iunie, trei zile consecutive cu temperaturi record s-au încheiat cu o valoare de peste 37 de grade Celsius în East Anglia. Cercetătorii spun că schimbările climatice au adăugat între 3 și 4 grade Celsius acestor temperaturi.

„Știm că schimbările climatice provocate de activitatea umană fac valurile de căldură mai frecvente și mai intense, atât la nivel mondial, cât și aici, în Regatul Unit”, a spus McCarthy. „Temperaturile extrem de ridicate din Regatul Unit cresc, de asemenea, într-un ritm mult mai rapid decât temperatura medie”.

Vara viitoare ar putea fi și mai grea, din cauza unui posibil fenomen El Niño puternic.

Denis Fernando, de la organizația Friends of the Earth, a declarat: „Este un scandal național că Regatul Unit rămâne atât de periculos de nepregătit”.

Profesoara Emma Howard Boyd, de la London School of Economics și președinta Comisiei pentru Riscurile Asociate Căldurii, a spus: „Este deosebit de alarmant faptul că aceste cifre, care acoperă doar prima jumătate a verii, se apropie deja de bilanțul raportat în timpul căldurii record din 2022. Guvernul nu își poate permite să trateze aceste date ca pe o anomalie. Ele sunt un avertisment privind clima în care trăim acum”.

Analiza estimează că 550 de persoane au murit din cauze asociate căldurii în timpul valului de temperaturi ridicate din perioada 21–29 mai 2026. Aproape 60% dintre aceste decese ar fi fost provocate de căldura suplimentară amplificată de criza climatică.