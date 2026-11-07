CNN: Ascensiunea lui Stephen Miller. Cum a ajuns unul dintre cele mai controversate personaje din MAGA șef de cabinet la Casa Albă

7 minute de citit Publicat la 20:43 07 Noi 2026 Modificat la 20:43 07 Noi 2026

Donald Trump a reacționat inițial la înfrângerea severă suferită de republicani la alegerile din această săptămână sugerând că ar putea adopta o abordare mai moderată și declarându-se deschis colaborării cu democrații. Însă, pe măsură ce rezultatele alegerilor intermediare l-au iritat tot mai mult, Trump și-a schimbat brusc direcția, înlocuind-o pe șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, cu Stephen Miller, un consilier care îi este alături de multă vreme, după ce aliații săi l-au îndemnat să intensifice confruntarea politică, scrie CNN.

Promovarea lui Miller transmite un mesaj clar: Trump este hotărât să își continue și să își intensifice actuala politică. Alegerea unui susținător devotat al mișcării MAGA, considerat una dintre cele mai influente voci radicale din cercul său apropiat, indică intenția președintelui de a-și exercita puterea executivă și mai agresiv.

Miller a fost principalul arhitect al campaniei dure de expulzare a imigranților și al altor politici controversate care au testat limitele puterii Casei Albe, dar care au provocat și nemulțumirea alegătorilor, contribuind la pierderile electorale istorice ale republicanilor. Chiar și unii republicani și-au exprimat nemulțumirea față de alegerea lui Miller, temându-se în mod deschis că aceasta reflectă o interpretare profund greșită a motivelor pentru care alegătorii au respins categoric guvernarea republicană.

„Am pierdut voturile latino-americanilor din cauza imaginii create de expulzări”, a declarat reprezentantul republican Marlin Stutzman, din Indiana, într-o emisiune radio locală, criticându-l direct pe Miller pentru că vorbește „în permanență despre expulzări”.

„Partidul Republican trebuie să se trezească și să înțeleagă că vom fi în minoritate”, a adăugat el. Trump a preferat să asculte alte sfaturi.

În timp ce încerca să digere înfrângerile istorice de marți și își consulta prietenii și aliații cu privire la pașii următori, un grup de apropiați l-a îndemnat să o înlocuiască pe Wiles și să ia în calcul numirea lui Miller, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile.

Acești aliați au susținut că Miller și-a demonstrat deja capacitatea de a pune în aplicare cu fermitate dorințele lui Trump și că, spre deosebire de un candidat din afara administrației, nu ar avea nevoie de timp pentru a se familiariza cu activitatea Casei Albe.

În plus, aceștia au considerat că rezultatele alegerilor intermediare au demonstrat că Partidul Republican a pierdut încrederea propriei mișcări MAGA. Pentru refacerea acestei relații și readucerea republicanilor pe drumul victoriei ar fi nevoie, în opinia lor, de o figură reprezentativă a mișcării, precum Miller.

Această interpretare diferă radical de cea a multor altor republicani, care atribuie înfrângerile programului politic și deciziilor lui Trump. Însă, atunci când are de ales, Trump a preferat întotdeauna să intensifice confruntarea, potrivit persoanelor familiarizate cu situația.

„În privința problemelor esențiale pentru MAGA și pentru administrație, Stephen este foarte agresiv”, a declarat Steve Bannon, fost consilier al lui Trump și aliat apropiat al acestuia, unul dintre principalii ideologi ai neofascismului american. „Este alegerea perfectă”.

Se anunță confruntări cu democrații

Schimbarea conducerii administrației Casei Albe este un semn al confruntărilor politice tot mai intense care se anunță în următorii doi ani între președintele Trump și democrații care au preluat controlul asupra Congresului.

„Este ultima persoană pe care ai vrea să o angajezi dacă ai intenția să încerci să colaborezi cu democrații”, a declarat un consilier al lui Trump despre Miller, pe care l-a descris drept „strălucit”, dar excesiv de combativ. „Însă, indiferent dacă vorbim despre John Kelly, Susie sau Stephen, în cele din urmă Donald Trump este propriul său șef de cabinet”.

Numirea încununează ascensiunea lui Miller din ultimul deceniu în cercul apropiaților lui Trump, unde a exercitat de multă vreme o influență atât de mare încât atât aliații, cât și adversarii îl numesc în privat „prim-ministrul”.

Miller a susținut constant aplicarea agresivă a priorităților lui Trump privind imigrația, criminalitatea și reorganizarea structurilor guvernamentale, considerând că președintele dispune de puteri unilaterale extinse pentru a ocoli Congresul și a-și pune în aplicare programul.

El și-a demonstrat disponibilitatea de a contesta precedente juridice și reguli administrative pentru a-și atinge obiectivele, lansând în același timp acuzații incendiare împotriva criticilor care i se opun.

„Partidul Democrat nu este un partid politic”, declara Miller anul trecut, ca reacție la opoziția față de desfășurarea trupelor Gărzii Naționale în mai multe orașe americane. „Este o organizație extremistă internă”.

Între timp, liderii democrați din Congres, încurajați de victoriile categorice de la alegerile intermediare, au promis că vor declanșa numeroase anchete privind activitatea administrației și a principalilor săi oficiali, inclusiv Miller, și că vor bloca programul politic al lui Trump.

„Stephen Miller ar trebui să își angajeze avocați”, a declarat vineri reprezentantul democrat Robert Garcia, principalul reprezentant al democraților în Comisia pentru supraveghere a Camerei Reprezentanților.

În acest context, unii democrați au interpretat numirea lui Miller în fruntea echipei Casei Albe drept un gest de sfidare. „Este trecerea de la o situație foarte proastă la una mai rea decât v-ați putea imagina”, a declarat pentru CNN reprezentanta democrată Chellie Pingree, din Maine.

„Dar asta nu mă surprinde deloc.”

Una dintre consecințele imediate ale numirii lui Miller, care, potrivit lui Trump, va intra în vigoare luni, ar putea fi compromiterea speranțelor privind negocierea unei reforme ample a legislației privind imigrația.

Membri democrați ai Congresului, consilieri din Congres și organizații care susțin drepturile imigranților își exprimaseră în privat optimismul că cele două partide ar putea ajunge la un consens asupra unei asemenea inițiative în lunile următoare. Acest lucru pare, însă, acum, puțin probabil.

„Acesta este cel mai clar semn că prioritatea lui Trump în perioada rămasă din mandat, când puterea sa politică este diminuată, va fi să provoace cât mai mult haos posibil”, a declarat Andrea Flores, fondatoarea inițiativei Securing America’s Promise, care promovează reforma legislației privind imigrația.

„Apelurile la colaborare cu el pentru reformarea sistemului de imigrație nu sunt realiste atât timp cât Stephen Miller se află la Casa Albă”.

Un adept al politicilor dure privind imigrația, cu o influență tot mai mare

Ideolog sigur pe sine și adesea combativ, Miller s-a numărat printre primii consilieri ai lui Trump în campania prezidențială din 2016, când candidatura acestuia era considerată una cu șanse reduse de succes. În calitate de autor al discursurilor lui Trump, Miller a contribuit la definirea mesajului politic al lui Trump, care avea atunci puțină experiență electorală, și la elaborarea programului său ferm împotriva imigrației.

Ulterior, Miller l-a urmat pe Trump la Casa Albă, ocupând o funcție de consilier de rang înalt pentru politică internă și concentrându-se în principal asupra unor măsuri de restricționare suplimentară a imigrației. Printre acestea s-a numărat politica de separare a familiilor de imigranți, care a provocat critici puternice și îndelungate din partea democraților, dar și a numeroși republicani.

Cu toate acestea, Trump a ajuns să îl considere pe Miller unul dintre cei mai de încredere consilieri ai săi, în mare parte datorită loialității sale necondiționate și apărării frecvente, în public, a președintelui și a programului său politic. După revenirea la Casa Albă pentru al doilea mandat al lui Trump, Miller și-a extins rapid influența.

El a coordonat o operațiune de expulzări în masă fără precedent și și-a extins atribuțiile în alte domenii importante și controversate, inclusiv în privința operațiunilor administrației împotriva unor persoane suspectate de trafic de droguri în Caraibe, care au fost vizate și ucise în repetate rânduri.

În interiorul administrației, Miller a exercitat presiuni uriașe asupra Homeland Security pentru a atinge o țintă de 3.000 de arestări pe zi în rândul imigranților. În paralel, el a susținut adoptarea unor restricții tot mai severe inclusiv asupra imigrației legale.

„Obiectivul său este reducerea imigrației. Nu cred că este vreun secret”, declara Mark Krikorian, aliat al lui Miller și director al Center for Immigration Studies, organizație care susține limitarea imigrației, în perioada în care campania de expulzări atinsese intensitatea maximă, la sfârșitul anului trecut.

„Nu este vorba doar despre gestionarea frontierei sau reducerea imigrației ilegale. El susține cu adevărat restricționarea imigrației”. Campania de expulzări a provocat scene de violență surprinse în înregistrări distribuite masiv pe internet, în orașe din întreaga țară.

Agenții federali pentru imigrație au urmărit imigranți fără documente care încercau să fugă, s-au confruntat cu protestatari și, în mai multe cazuri, au arestat din greșeală cetățeni americani.

Escaladarea situației a culminat cu uciderea succesivă de către agenți federali a doi americani în Minnesota, Renee Good și Alex Pretti, incidente care au provocat indignare la nivel național și au obligat administrația să reducă intensitatea operațiunilor.

Imediat după aceste evenimente, Miller a adoptat o prezență publică mai discretă, în timp ce administrația încerca să gestioneze consecințele și să își ajusteze tactica. El a rămas, însă, un personaj influent la Casa Albă și unul dintre cei mai apropiați confidenți ai lui Trump.

În cele din urmă, Miller a preluat un rol principal în promovarea inițiativelor administrației împotriva fraudelor, în ultimele luni dinaintea alegerilor intermediare.

Iar ca urmare a speculațiilor că Wiles ar putea părăsi funcția după alegeri, aliații lui Miller au început să îi promoveze numele drept posibil succesor la conducerea echipei prezidențiale din Aripa de Vest a Casei Albe, potrivit persoanelor familiarizate cu discuțiile.

La vremea respectivă, Trump a negat categoric că ar intenționa să facă schimbări în echipa sa de conducere, insistând la jumătatea lunii octombrie că Wiles va rămâne la Casa Albă „mult timp”. Însă, mai puțin de trei săptămâni mai târziu, președintele și-a schimbat poziția.

„Uneori, în viață, trebuie să faci schimbări”, le-a declarat el jurnaliștilor vineri, după anunțarea reorganizării echipei sale.

„Stephen este alături de mine de la început. Înțelege cum merg lucrurile. Se pricepe foarte bine la politică. Și este un om foarte bun”.