CNN: Care sunt candidații - republicani și democrați - cu șanse de a fi nominalizați la alegerile prezidențiale din SUA, din 2028

7 minute de citit Publicat la 23:26 07 Noi 2026 Modificat la 23:26 07 Noi 2026

Republicanii și democrații se gândesc deja la următoarele alegeri, cele prezidențiale din 2028. Foto: Colaj Facebook/Profimedia/GettyImage

Alegerile parțiale din 2026 s-au încheiat cu o victorie categorică a democraților, care va schimba echilibrul puterii în Washington și va afecta inclusiv cursa prezidențială pentru alegerile din 2028. Astfel, succesul democraților în multe state „roșii”, tradițional republicane, le poate deschide calea pentru câștigarea cursei pentru Casa Albă. În același tmp, republicanii, direct afectați de votul negativ pe care electoratul ameircan l-a acordat lui Trump, iau în calcul dacă aleg în continuare calea MAGA sau o direcție nouă, se arată într-o analiză CNN.

Până în acest moment, niciun politician din niciun partid nu și-a anunțat oficial lansarea în cursa pentru alegerile prezidențiale, deși asta s-ar putae întâmpla mai curând decât pare. mp, se vor întreba dacă e mai bine să reconstruiască coaliția MAGA sau să meargă într-o direcție nouă.

Nimeni din niciun partid nu și-a lansat oficial campania prezidențială, deși acest lucru s-ar putea întâmpla mult mai curând decât pare. Iată cum au decurs alegerile parțiale pentru potențialii candidați, creditați de CNN cu cele mai multe șanse de lansare în cursa pentru Casa Albă.

Cine sunt democrații pe care i-am putea vedea în cursa pentru Casa Albă, peste 2 ani

Josh Shapiro. Nimeni nu e mai mulțumit de rezultatul alegerilor midterm decât actualul guvernator democrat al Pennsylvaniei. Shapiro a fost reales în funcție la o diferență de peste 20 de puncte procentuale. În plus, candidații democrați din acest stat au reușit să întoarcă, în favoarea lor, patru mandate în Camera Reprezentanților, deținute, până acum, de republicani.

Josh Shapiro, guvernatorul Pennsylvaniei. Foto: Getty Images

Shapiro a evitat, până acum, să dea un răspuns clar privind o psoibilă candidatură la președinția SUA.

Gavin Newsom. Actualul guvernator (democrat) al Californiei i-a ajutat pe democrați, prin politicile și ințiativele sale, să-și consolideze majoriatea în Camera Reprezentanților.

Înainte de alegerile midterm, Donald Trump a încercat o „redesenare” a circumscripțiilor electorale, un subtrefugiu juridic pentru a-i avantaja pe republicani în Texas. Măsura a declanșat însă un val de „redesenări” electorale inclusiv în statele conduse de democrați, precum California.

Gabin Newsom. Foto: Getty Images

Astfel, prin inițiativele sale, CNN notează că Newsom are meritul de a fi creditat cu cel puțin 5 mandate câștigate de democrați la aceste alegeri.

În plus, Newsom a anunțat că va comuta condamnările cu moartea pentru toate cele 548 de persoane aflate pe „culoarul morții” în California, o decizie în total contrast cu politicile și opiniile promovate de Trump în această chestiune.

Alți posibili candidați democrați sugerați de CNN sunt Raphael Warnock (senator democrat de Georgia) și care a admis că ar putea candida „pentru o funcție înaltă” în 2028, fără a preciza dacă e vorba despre Casa Albă sau Senat, Pete Buttigieg, fost primar din South Bend și secretar al Transporturilor, JB Pritzker, guvernator de Illinois sau Andy Beshear, guvernatorul democrat din Kenntucky (stat „roșu”) și care a ajutat la alegerea democraților în alte state „roșii”, precum Ohio, Iowa, Kansas și Texas.

Andy Beshear, guvernatorul Kentucky. Foto: Getty Images

Kamala Harris. Fosta vicepreședintă ar putea părea o figură dintr-un trecut mai neplăcut pentru democrați. A pierdut alegerile din 2024 și ar trebui să își dea seama cum îi poate motiva acum pe alegători la viitoarele alegeri. În același timp, Harris a făcut câteva alegeri inteligente la alegerile midterm, cum ar fi să călătorească în Mississippi pentru a susține pe Scott Colom, când părea că acesta nu are mari șanse. De asemenea, a făcut campanie în Michigan pentru Abdul El-Sayed, care a avut rezultate slabe cu alegătorii de culoare alegerile interne, din acest stat, înainte ca aceștia să revină și să-l voteze în număr mare, la alegerile generale.

Alexandria Ocasio-Cortez. Membră în Camera Reprezentanților din partea statului New York, se bucură de o popularitate rară printre democrați. Ea atrage masiv electoratul considerat „progresist” și a sprijinit candidați ca El-Sayed.

Alexandria Ocasio-Cortez. Foto: Getty Images

În același timp, Ocasio-Cortez și-a moderat unele dintre pozițiile de „socialistă democratică”, o evoluție importantă, având în vedere că ceea ce a propulsat democrații la majorități au fost victoriile în statele roșii ale candidaților democrați văzuți drept „moderați”.

Jon Ossoff. Senatorul democrat recent reales din Georgia a jurat de mai multe ori că nu este interesat să candideze pentru președinție. Dar, fiind acum văzut drept figura centrală a victoriei democraților în Sud, nu va putea evita speculațiile că, la fel ca Barack Obama, ar putea să-și schimbe părerea și să candideze pentru Casa Albă.

Jon Ossoff. Foto: Getty Images

Alegerea lui Keisha Lance Bottoms - care va fi prima femeie de culoare guvernator a țării - înseamnă că orice eventuală vacanță în Senatul Georgiei, în cazul unei candidaturi a lui Ossoff, ar fi ocupată tot de un democrat.

Rahm Emanuel. Fostul ambasador, primar al Chicago-ului și șef al personalului Casei Albe în mandatul Barack Obama, Emmanuel a fost omniprezent la TV, făcând apel pentru o platformă moderată, axată pe educație și orientată spre rezultate. S-ar putea să nu aibă avantajul tinereții sau „look”-ul din campanie a unora dintre alți potențiali candidați, dar e văzut drept un politician care „muncește din greu”.

Cine sunt candidații pe care Partidul Republican ar putea paria la alegerile prezidențiale din 2028

JD Vance. Vicepreședintele a scris un lung mesaj pe rețelele sociale după înfrângerea usturătoare suferită de republicani la alegerile pentru Congres, în care a dat vina, mai presus de orice, pe războiul din Iran pentru seara istoric de proastă a partidului său. Asta înseamnă, după logica lui, că Vance va trebui să găsească o cale să încheie războiul fără să-l enerveze pe Trump pentru a reconstrui coaliția MAGA a ceea ce el a numit alegătorii „Trump/Vance”.

Actualul vicepreședinte al SUA, JD Vance. Foto: Getty Images

JD Vance va avea mult de lucru, chiar dacă rămâne moștenitorul politic al lui Trump.

Ron DeSantis. Florida a fost „fortul” republicanilor care nu a fost afectat de „valul albastru” democrat la alegerile midterm. DeSantis i-a spus lui Jake Tapper, la CNN, că pierderile GOP ar fi putut fi un „eveniment specific unei extincții în masă” pentru republicani dacă nu ar fi fost Florida. Diferențele au fost strânse, dar statul a ales un senator și un guvernator republican, iar eforturile de redistribuire a circumscripțiilor, deși nu au avut succes, nu au avut efecte negative active. DeSantis, la fel ca Newsom, va fi fără serviciu în ianuarie.

Ron de Santis. Foto: Getty Images

Marco Rubio. Secretarul de stat a apărut pe traseul campaniei la mitinguri cu Trump, dar nu foarte mult. Ar fi puțin ciudat ca cel mai înalt diplomat al țării să își pună pălării de campanie, arată CNN. Asta înseamnă, de asemenea, că în timp ce Rubio menține un anumit nivel de popularitate în GOP, nu va fi atât de afectat de pierderile de la alegerile de la jumătate de mandat, pecum JD Vance.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, este politician american republican, de origine cubaneză. Foto: Getty Images

Așa cum a spus Trump în timpul unei apariții în Kansas, Rubio „devine prea popular”. Și apoi a glumit că îl va concedia. Rubio ar trebui să părăsească administrația pentru a candida și probabil să se rupă și de Vance.

Ted Cruz. Dacă Rubio și DeSantis sunt asociati cu un stat republican care a rezistat „valului albastru” democrat, Cruz este o figură a statului- Texas - unde valul democrat s-a prăbușit peste republicani.

Ted Cruz. Foto: Getty Images

Cruz a fost peste tot pe traseul campaniei, dar mulți dintre candidații pe care i-a ajutat nu vor putea reveni în funcție pentru a-i întoarce favoarea, într-o potențială campanie prezidențială.

Pete Hegseth. Actualul secretar al Apărării SUA ar putea să fie demis săptămânile următoare, decizie susținută și de unii republicani. Dacă războiul din Iran, cu care Hegseth este asociat, reprezintă un motiv principal pentru care republicanii au pierdut Camera și Senatul, pare greu de crezut că Hegseth ar avea un viitor politic consistent.

Secretarul Apărării SUA, Pete Hegseth. Foto: Getty Images

Americanii au indicat la vot că vor candidați moderați, deschiși colaborărilor și compromisurilor. Hegseth ar trebui să își schimbe complet imaginea pentru a se potrivi acestui tipar.

Sarah Huckabee Sanders. Actuala guvernatoare de Arkansas și fosta secretară de presă a Casei Albe a reușit să fie realeasă în funcție la alegerile midterm de marți.

Sarah Huckabee Sanders. Foto: Getty Image

Sanders ar putea lua în calcul o eventuală candidatură la Casa Albă, mai ales după ce tatăl ei, fost guvernator de Arkansas și el și acum ambasadorul lui Trump în Israel, a obținut rezultate bune în Iowa, în timpul campaniei prezidențiale a lui Trump.

Tucker Carlson. Dacă Vance vorbește acum deschis despre responsabilitatea politică pe care războiul a devenit-o pentru Trump și republicani, Carlson a vorbit despre asta încă de la început. El a lăsat de înțeles ideea unei campanii prezidențiale independente, ceea ce pare nerealist, dar ar putea cu siguranță să pună presiune pe fisurile tot mai mari din coaliția MAGA.