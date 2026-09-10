CNN: O mica insulă cu stânci și nisip, din strâmtoarea Bab al-Mandeb, ar putea deveni crucială pentru aprovizionarea cu petrol a lumii

Insula Perim, aflată în strâmtoarea Bab al-Mandeb, controlează una dintre cele mai importante rute maritime dintre Marea Roșie și Oceanul Indian. FOTO: Getty Images

O mică insulă vulcanică din largul Yemenului ar putea deveni o nouă miză strategică în războiul dintre Iran și Statele Unite. Perim, aflată în strâmtoarea Bab al-Mandeb, controlează una dintre cele mai importante rute maritime dintre Marea Roșie și Oceanul Indian, iar ofensiva rebelilor houthi din Yemen ridică temeri că aceștia ar putea prelua controlul asupra insulei și amenința traficul comercial internațional, scrie CNN într-un reportaj în exclusivitate.

Ajuns pe insula Perim, cunoscută și sub numele de Mayyun, ai impresia că te întorci în timp. Peisajul dominat de nisip și stâncă pare desprins dintr-o altă epocă, însă poziția insulei o plasează în centrul unui conflict geopolitic extrem de actual.

Perim se află în strâmtoarea Bab al-Mandeb, un punct strategic care a devenit și mai important după ce războiul dintre Statele Unite și Iran a afectat grav traficul prin strâmtoarea Hormuz.

În încercarea de a menține fluxurile globale de energie și de a limita creșterea prețurilor, Arabia Saudită și-a redirecționat o parte din exporturile de petrol dinspre Hormuz către Marea Roșie.

Acum însă, rebelii houthi din Yemen, considerați cel mai puternic grup regional susținut de Iran, au lansat o ofensivă care le-ar putea permite să ajungă în poziția de a controla Perim. O astfel de evoluție le-ar oferi posibilitatea de a amenința navele care traversează această poartă maritimă îngustă dintre Marea Roșie și Oceanul Indian.

Surse regionale au declarat joi pentru CNN că rebelii houthi au făcut un efort major pentru a cuceri orașul Mocha, un punct strategic de pe coastă aflat la aproximativ 80 de kilometri nord de Perim.

Într-o vizită recentă pe insulă, un grup de militari yemeniți a așteptat în soarele puternic sosirea unei ambarcațiuni. Un ofițer a ajutat pasagerii să coboare de pe o veche navă militară. O echipă CNN a primit acces exclusiv pe acest avanpost izolat.

Imaginea pare desprinsă dintr-o epocă apusă, însă poziția insulei i-a conferit o importanță strategică timp de secole. În cel mai îngust punct al strâmtorii, Cornul Africii se află la mai puțin de 20 de kilometri de Peninsula Arabică. De-a lungul istoriei, această poziție a atras imperii și puteri regionale. În perioada colonială britanică, Perim a fost folosită drept stație de aprovizionare cu cărbune pentru navele care se îndreptau spre India, iar ruinele de pe insulă amintesc și astăzi de acel trecut.

În timp ce străbătea un drum stâncos către cel mai înalt punct al insulei, ofițerul, aflat la volanul unui camion militar vechi, a arătat spre Eritreea și Djibouti, aflate de cealaltă parte a strâmtorii. Militar veteran al unei brigăzi loiale guvernului yemenit recunoscut internațional, acesta știe că misiunea sa de a apăra Perim are acum consecințe mult mai importante.

„Acum este o problemă geopolitică”

Timp de mai bine de un deceniu, războiul civil din Yemen a fost privit în principal ca un conflict regional îndepărtat. Pe măsură ce luptele se intensifică, iar rebelii houthi, sprijiniți de Iran, lansează atacuri în direcția coastei Mării Roșii, această percepție se schimbă.

Yemenul, cu Perim în centrul acestei evoluții, ar putea deveni un nou front al confruntării dintre Washington și Teheran. Conflictul arată, totodată, că efectele războiului nu mai sunt limitate la teritoriul Yemenului.

Houthi controlează deja capitala Sanaa, zone întinse din nord-vestul țării și o mare parte din coasta Mării Roșii situată la nord de insulă.

Dacă istoria oferă un indiciu, strâmtoarea Bab al-Mandeb, un fel de „soră mai mică” a strâmtorii Ormuz și o alternativă tot mai importantă la aceasta, ar putea deveni locul prin care Iranul, folosindu-se de aliatul său houthi, exercită presiuni economice și politice suplimentare asupra președintelui Donald Trump.

O eventuală perturbare a traficului prin această rută ar putea contribui la creșterea prețurilor petrolului și ar putea avea consecințe politice în Statele Unite, inclusiv asupra republicanilor înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

„Le-am spus lumii că acesta este un proiect iranian, dar nimeni nu i-a ascultat atunci pe yemeniți. Acum este o problemă geopolitică”, a declarat pentru CNN Tarik Saleh, vicepreședinte al guvernului yemenit recunoscut internațional.

Saleh, nepot al fostului președinte Ali Abdullah Saleh și fost aliat al rebelilor houthi, este unul dintre puținii lideri politici și militari importanți care au rămas în Yemen, în timp ce mulți alți oficiali au părăsit țara. El spune că a supraviețuit mai multor tentative de asasinat și susține că Iranul îl vrea mort. Întâlnirile cu el sunt stabilite în ultimul moment, în locații schimbate frecvent și se desfășoară rapid.

Într-un interviu acordat CNN la sfârșitul lunii august, dintr-un cort amplasat pe o plajă izolată din Yemen, Saleh a spus că Statele Unite nu oferă sprijin concret, ci doar „vorbe”. El a avertizat că, dacă rebelii houthi ar prelua Perim și controlul asupra strâmtorii Bab al-Mandab, ar fi nevoie de o forță internațională masivă și de intervenția unor flote militare pentru a-i îndepărta.

Chiar și deplasarea către Perim arată cât de periculos a devenit conflictul. În timp ce echipa CNN se pregătea să traverseze cei aproximativ trei kilometri dintre continent și insulă, avertismentele privind un posibil atac cu drone al rebelilor houthi au determinat ambarcațiunea militară să se întoarcă.

În pregătirea pentru un eventual atac, militarul aflat la bord a tras un proiectil de calibru mare cu ajutorul unei arme vechi și ruginite.

„Sunt împreună în această situație”

Războiul civil din Yemen a început în 2014, când rebelii houthi au ocupat capitala Sanaa și au forțat guvernul recunoscut internațional să se refugieze în afara țării. Un an mai târziu, Arabia Saudită a lansat o campanie militară pentru a-i îndepărta pe rebeli.

Iranul le-a furnizat houthilor arme și instruire și exercită o anumită influență asupra deciziilor grupării.

Rezultatul este un Yemen divizat. Rebelii controlează capitala și nord-vestul țării, în timp ce guvernul și grupările aliate dețin o mare parte din sud și est. Aproximativ 22 de milioane de oameni, adică aproape jumătate din populația țării, au nevoie în continuare de ajutor umanitar.

După atacul Hamas din 7 octombrie asupra Israelului și izbucnirea războiului din Gaza, rebelii houthi s-au implicat în conflict. Ei au lansat atacuri asupra Israelului, afirmând că acționează în solidaritate cu palestinienii din Gaza, și au atacat nave comerciale în Marea Roșie.

Statele Unite și Israelul au efectuat, la rândul lor, atacuri aeriene împotriva rebelilor, vizând infrastructura și capacitățile lor militare. Administrația Trump a desemnat houthi drept organizație teroristă în 2025.

Cea mai recentă ofensivă a rebelilor împotriva guvernului yemenit a început în iulie. Ea a pus capăt unei încetări tacite a focului, care durase aproximativ patru ani între houthi și Arabia Saudită, și a atras conflictul din Yemen în războiul mai larg dintre Iran și Statele Unite.

Într-o abatere rară de la restricțiile impuse spațiului aerian yemenit după intervenția sa militară din 2015, Arabia Saudită a permis unui avion de pasageri iranian să aterizeze la Sanaa. A fost primul zbor direct între Teheran și Sanaa din aproximativ un deceniu. Aeronava a transportat apoi o delegație houthi la funeraliile lui Ali Khamenei.Zece zile mai târziu, când avionul a încercat să revină la Sanaa, Arabia Saudită nu i-a mai permis aterizarea, pe fondul suspiciunilor că la bord se aflau și membri ai Gardienilor Revoluției din Iran, precum și echipamente militare. Aviația saudită a lovit pista aeroportului, iar avionul a fost nevoit să se redirecționeze către Hodeidah, port controlat de rebelii houthi.

Incidentul a reprezentat un punct de cotitură și a dus la destrămarea eforturilor diplomatice care contribuiseră la menținerea armistițiului informal și la oprirea atacurilor houthi asupra teritoriului saudit.

În contextul prăbușirii armistițiului dintre SUA și Iran, rebelii houthi au reacționat declarând o blocadă navală împotriva Arabiei Saudite și amenințând navele care transportă exporturi saudite prin Bab al-Mandeb. De asemenea, au lansat rachete și drone asupra infrastructurii petroliere, aeroporturilor și altor obiective civile din regat.

Momentul ales pentru noua ofensivă ar putea fi favorabil Iranului, deoarece crește presiunea asupra administrației Trump.

Mohammed Al-Basha, fost oficial al guvernului yemenit și analist de risc stabilit la Washington, a descris relația dintre Teheran și houthi drept una care nu este de subordonare totală, dar în care „sunt împreună în această situație”.

Analiștii avertizează însă că acțiunile recente ale rebelilor nu trebuie privite exclusiv ca executarea unei strategii regionale a Iranului.

„Houthii aveau nevoie de un război care să distragă atenția de la problemele interne. Au vrut să arate că pot lupta cu Arabia Saudită și să o determine să negocieze din nou cu ei. Iar dacă acest lucru ajută un vechi prieten precum Iranul, care la un moment dat era singurul lor prieten, atunci de ce nu?”, a declarat Farea Al-Muslimi, cercetător la think tankul Chatham House.

Atacurile houthi asupra Israelului, slăbirea altor aliați ai Iranului din regiune, precum Hezbollah în Liban, și căderea regimului Assad din Siria au consolidat poziția grupării yemenite în așa-numita „axă a rezistenței”, iar rebelii încearcă să profite de noul lor statut, a adăugat acesta.

Oficialii din Sanaa nu au răspuns solicitării CNN de a comenta situația. Liderii houthi au susținut anterior că ofensiva desfășurată în interiorul și în afara Yemenului reprezintă un răspuns la „agresiunea și blocada saudită”.

Atacurile asupra portului și pescarilor

Transporturile de petrol care trec prin apropierea insulei Perim au scăzut deja semnificativ pe fondul riscurilor tot mai mari pentru navigația comercială.

În urmă cu trei ani, aproximativ 10% din comerțul mondial cu petrol transportat pe mare trecea prin Bab al-Mandab. Datele Kpler indică faptul că volumul s-a redus de atunci la jumătate, iar o campanie houthi susținută ar putea afecta și mai mult această rută.

Printre victime se numără și pescarii yemeniți. Potrivit oficialilor guvernului yemenit, zeci de pescari au fost evacuați de pe o insulă aflată la nord de Perim după un atac cu drone în urma căruia mai multe persoane au fost ucise sau rănite.

Recent, în apropierea unei piețe improvizate de pe mal, pescarii își scoteau capturile din ambarcațiuni fragile din fibră de sticlă. Mai mulți dintre ei au vorbit cu echipa CNN și s-au plâns că războiul le distruge activitatea.

La câțiva kilometri mai sus pe coastă, semnele acestei situații sunt tot mai evidente. Portul Mocha, cel mai nordic oraș important de pe coasta Mării Roșii aflat sub controlul guvernului, a fost grav afectat de atacuri.

Cu câteva săptămâni în urmă, peste 25 de rachete lansate de houthi au lovit portul în timp ce nave comerciale descărcau mărfuri, potrivit directorului portului, Abdel Malek Al-Sharaabi.

În apă, nave parțial scufundate stau înclinate în poziții nefirești, iar betonul de pe uscat este plin de cratere și găuri provocate de explozii. Lângă port se află cadre carbonizate de motociclete și motoare parțial topite.

În urma atacului, 16 persoane au fost ucise și alte 22 au fost rănite, a declarat directorul portului pentru CNN. Șase nave comerciale au fost scufundate, iar aproximativ 14.000 de motociclete au fost distruse.

Potrivit lui Al-Sharaabi, obiectivul rebelilor este distrugerea economiei.

„Portul a avut un rol important în dezvoltare și comerț. Acest atac urmărește să afecteze dezvoltarea și să oprească serviciile”, a declarat acesta.

În ultimul an, rebelii houthi au lansat în mod repetat atacuri asupra unor ținte aflate la distanțe de până la Israel, la peste 1.600 de kilometri distanță.

Gruparea susține că dispune de rachete hipersonice și de un arsenal care include rachete antinavă cu rază lungă de acțiune, capabile să zboare la altitudine foarte mică deasupra apei și concepute pentru a evita detectarea radar.

Houthii dețin, de asemenea, rachete sol-aer capabile să doboare drone americane care operează la altitudini mari și să reprezinte o amenințare pentru aeronavele cu echipaj.

„Un preț mai mare în viitor”

Pe fronturile din Yemen, luptele dintre rebelii houthi și forțele guvernamentale se intensifică. Trupele guvernamentale folosesc drone de tip FPV, controlate în timp real, pentru a ataca buncărele houthi ascunse.

„Trupele noastre s-au îmbunătățit datorită instruirii și noilor resurse, precum dronele”, a declarat Tarik Saleh pentru CNN.

Oficialii guvernamentali susțin însă că, pentru fiecare pas făcut de forțele Yemenului, Iranul încearcă să îi ajute pe houthi să rămână înainte.

O deplasare cu un vehicul cu geamuri acoperite către un depozit puternic păzit, într-o locație secretă, a oferit CNN o imagine asupra acestei provocări și asupra a ceea ce guvernul yemenit consideră dovezi ale amplorii sprijinului iranian pentru rebeli.

Potrivit autorităților, armele furnizate includ echipamente capabile să amenințe traficul petrolier din Marea Roșie.

Abdel Nasser El Mamlouh, directorul operațiunilor de comunicare militară ale lui Saleh, a prezentat echipei CNN ceea ce a descris drept un transport de arme fabricat în Iran, capturat înainte ca traficanții să îl poată livra rebelilor houthi.

Printre armele confiscate se aflau rachete de aproximativ 5,5 metri lungime, sisteme radar complexe cu rază lungă de acțiune, motoare pentru drone și echipamente optice. Unele muniții ar fi fost ascunse chiar în interiorul unei baterii de camion. El a recunoscut însă că transportul confiscat reprezintă doar o mică parte din ceea ce se presupune că a ajuns în mâinile rebelilor. Traficanții ar fi mărturisit că, înaintea acestui transport, au introdus în țară alte 11 transporturi similare ca dimensiune și conținut, în total aproximativ 750 de tone.

Dacă houthii ar prelua controlul asupra insulei Perim și ar obține o poziție strategică în Bab al-Mandab, nu ar mai avea nevoie de arme cu rază lungă de acțiune pentru a amenința navele comerciale, avertizează oficialii yemeniți.

„Ar mina strâmtoarea, la fel cum a făcut Iranul în Ormuz”, a spus El Mamlouh.

De-a lungul porțiunii de coastă a Mării Roșii controlate de guvernul yemenit, oficialii nu mai au aproape nicio îndoială că războiul civil din țară a devenit parte a unui conflict mult mai amplu.

„Purtăm acest război în numele lumii arabe și al comunității internaționale”, a declarat Mamlouh.

Înainte de a părăsi în grabă cortul de pe plajă, Saleh a fost întrebat ce s-ar întâmpla dacă sprijinul american nu ar veni niciodată.

„Vom plăti un preț mai mare în viitor” pentru a-i îndepărta pe houthi, a răspuns el.

Iar acest preț, a avertizat Saleh, va fi plătit nu doar de Yemen, ci și de „armata americană, comunitatea internațională și comerțul internațional”.