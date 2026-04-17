Cod roșu la Casa Albă: După Rusia, China ia în calcul să ajute Iranul, cu radare și sisteme antiaeriene performante

Sisteme radar prezentate la parada militară de la Beijing din septembrie 2025. Foto: Profimedia Images

La doar câteva zile de la declanșarea războiului în Iran, serviciile secrete americane au primit mai multe semnale care indicau riscul ca acest conflict să se extindă dincolo de granițele sale regionale, după ce Rusia și China au decis să sprijine regimul de la Teheran, informează CBS News. Analiștii Agenției de Informații Militare, serviciul de informații al Pentagonului, au luat astfel în calcul posibilitatea ca Beijingul să furnizeze Teheranului sisteme radar avansate, conform unor surse citate de publicația americană.

Concomitent, alte rapoarte de informații indicau implicarea Rusiei în conflict, după ce Moscova a ajutat Iranul cu intelligence și imagini din satelit pentru țintirea precisă a unor obiective americane din regiune.

Beijingul a luat astfel în calcul să furnizeze Iranului sisteme radar în bandă-X - o tehnologie modernă care ar fi îmbunătățit semnificativ capacitatea forțelor iraniene de a detecta și ținti diverse amenințări aeriene, precum drone sau rachete de croazieră.

Cu un astfel de sistem radar, Teheranul și-ar fi putut de asemenea proteja propriile sisteme antiaeriene împotriva loviturilor aeriene ale SUA și Israelului.

În acest moment, nu se cunoaște clar dacă China a decis un astfel de transfer de tehnologie, dar evaluările făcute de serviciile militare de informații americane subliniază îngrijorarea Washingtonului că acest război nu atrage doar adversari regionali, dar implică și competitori globali ai SUA, dispuși să-și ofere sprijinul, în lipsa unuia militar direct.

Iranul a achiziționat în secret un satelit spion al Chinei și l-a folosit pentru a-și ameliora capacitatea de a lovi bazele militare americane din Orientul Mijlociu, conform publicației Financial Times (FT), care citează documente militare ale regimului de la Teheran.

Teheranul a folosit acest satelit în loviturile efectuate înainte de armistițiul convenit săptămâna trecută cu Washingtonul.

Satelitul TEE-01B, construit de compania chineză Earth Eye Co, a fost achiziționat de Forțele aerospațiale ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, la sfârșitul anului 2024. Comandanții militari iranieni au recurs la acest dispozitiv pentru a monitoriza principalele baze militare ale SUA în regiunea Orientului Mijlociu.

„China a depășit Rusia și a devenit principalul concurent al SUA în cursa spațială. Dezvoltarea rapidă a capacităților spațiale ale Beijingului, pune statul chinez în postura de a continua atingerea obiectivelor de politică externă, de a provoca superioritatea tehnologică și militară pe care o dețin SUA în spațiu și de a proiecta imaginea de putere globală”, se arată într-un raport publicat în 2026 de „Anual Threat Assesement”, un anuar pe probleme militare și de securitate redactat de comunitatea de informații din SUA.

Serviciile de informații americane au avertizat, de asemenea, asupra posibilității ca Beijingul să transfere diverse sisteme antiaeriene Iranului, inclusiv sisteme portabile MANPADS, cu rază scurtă de acțiune, prin intermediul unor state sau organizații terțe.