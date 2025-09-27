Condițiile puse de Lavrov, la ONU: „Numai pe această bază Rusia va discuta despre garanţii de securitate pentru Ucraina”

Foto: Getty Images

Șeful diplomației lui Putin, Serghei Lavrov, susține că Ucraina și aliații acesteia „nu vor să negocieze un acord de pce echitabil”, într-o declarație făcută, sâmbătă, la Adunarea Generală a ONU. El a susținut că „orice atac” împotriva rusiei va declanșa „un răspuns dur” din partea statului agresor, după ce președintele SUA, Donald Trump, a cerut doborârea avioanelor rusești, dacă ele încalcă spațiul aerian al NATO, relatază agențiile internaționale, citate de Agerpres.

„Până în prezent, nici Ucraina şi nici susţinătorii săi europeni nu par să înţeleagă urgenţa situaţiei şi nu sunt dispuşi să negocieze un acord de pace echitabil”, a declarat reprezentantul statului agresor. Este neclar la ce se referă prin „acord echitabil”, având în vedere că Rusia a fost cea care a invadat Ucraina.

„Europa este obsedată de obiectivul utopic de a provoca Rusiei o înfrângere strategică”, a susținut el în continuare, insistând că Rusia urmăreşte soluţionarea „cauzelor profunde” ale războiului din Ucraina şi să-şi asigure propria securitate. Prin „cauzele profunde” menționate des de reprezentanții statului agresor, inclusiv de Putin, rușii se referă la susținerea falsă că războiul din Ucraina a fost declanșat de dorința NATO de a ataca Rusia.

„Securitatea Rusiei şi interesele sale vitale trebuie garantate în mod sigur. Drepturile ruşilor şi ale rusofonilor din teritoriile rămase sub controlul regimului de la Kiev trebuie restabilite”, a susținut Lavrov, adăugând că statul agresor va negocia doar pe aceste baze. Când folosește termenul „regimul de la Kiev”, Lavrov se referă la guvernul ales democratic al Ucrainei.

El a susținut și că NATO „a ignorat preocupările Rusiei” şi a continuat să se extindă spre graniţele acestei ţări, un proces care nu a fost oprit, „în ciuda promisiunilor făcute liderilor sovietici de a nu avansa nicio fărâmă de teritoriu spre est”.

Reprezentantul lui Putin mai spune și că „ameninţările cu folosirea forţei împotriva Rusiei” sunt tot mai frecvente, prin invocarea unor acuzaţii că Rusia ar plănui atacuri împotriva unor ţări membre în NATO şi/sau UE.

„Rusia nu a avut niciodată şi nu are astfel de intenţii. Dar orice agresiune împotriva ţării mele va declanşa un răspuns ferm. Nu ar trebui să existe nicio îndoială în această privinţă”, a amenințat Lavrov.

Cât despre relaţiile cu Statele Unite şi rolul acestuia de mediator în conflictul din Ucraina, şeful diplomaţiei lui Putin a susţinut că ţara sa „continuă să manifeste o oarecare speranţă” pentru dialogul ruso-american, în ciuda repoziţionării, cel puţin declarative, a preşedintelui american în favoarea Ucrainei.

„Vedem în abordarea actualei administraţii americane o dorinţă nu doar de a facilita căutarea unor soluţii realiste pentru criza ucraineană, ci şi de a dezvolta o cooperare pragmatică fără a adopta o poziţie ideologică”, a spus Serghei Lavrov.

După o întâlnire avută, marţi, cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, la Adunarea Generală a ONU, la New York, Trump a transmis un mesaj prin care şi-a contrazis poziţiile exprimate anterior cu privire la războiul din Ucraina şi s-a poziţionat clar de partea acesteia, îndemnând, în plus, statele NATO să doboare avioanele ruseşti dacă acestea le încalcă spaţiul aerian.

După ce până de curând afirma că Ucraina trebuie să facă pace cu Rusia pentru că nu are capacitatea militară de a recupera teritoriile pierdute, într-un mesaj pe care l-a scris pe Truth Social după întâlnirea cu Zelenski, preşedintele SUA a declarat că, dimpotrivă, Ucraina poate recuceri toate teritoriile sale ocupate de Rusia, şi chiar să meargă dincolo de acestea.

Mai mult, Trump a îndemnat Ucraina să acţioneze în acest sens acum, pentru a profita de dificultăţile economice ale Rusiei, pe care a descris-o drept un „tigru de hârtie”, dar să facă acest lucru „cu sprijinul Uniunii Europene”, dând de înţeles din nou că SUA nu mai doresc să contribuie financiar la ajutorul pentru Ucraina şi că susţinătorii europeni ai armatei ucrainene trebuie să plătească mai mult pentru acest ajutor financiar şi militar, inclusiv cumpărând armament american.

Serghei Lavrov s-a întâlnit apoi, miercuri, tot la New York, cu secretarul de stat american, Marco Rubio, care i-a cerut ca Vladimir Putin să întreprindă „măsuri semnificative” pentru a ajunge la pace în Ucraina. De partea sa, ministrul rus a criticat „planurile promovate de Ucraina şi de unele capitale europene pentru a prelungi conflictul”.