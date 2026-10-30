Cu ce viteză circula trenul implicat în tragedia feroviară din Spania, în momentul coliziunii. Primele informații din anchetă

2 minute de citit Publicat la 13:51 30 Oct 2026 Modificat la 13:51 30 Oct 2026

Două trenuri de pasageri s-au ciocnit în Urda, provincia Toledo, Spania, 28 octombrie 2027. Sursa foto: Agerpres Foto

Trenul care a lovit miercuri, în Spania, un alt tren opri pe linie, circula cu cel puțin 160 de kilometri pe oră, potrivit unui raport preliminar citat de Reuters. 69 de oameni au murit în urma accidentului feroviar.

Garda Civilă a primit sesizări despre 64 de persoane dispărute. Este deja cel mai grav accident feroviar din Spania din 2013 până acum.

Până în prezent au fost făcute 49 de autopsii și au fost identificate cinci victime, trei femei și doi bărbați, a declarat la televiziunea publică TVE Esther Padilla, purtătoarea de cuvânt a guvernului regional din Castilia-La Mancha.

"Testele merg greu, dar familiile vor fi contactate pe parcursul zilei ca să vină să afle rezultatele", a spus Padilla vineri.

Încă nu se știe câți dintre dispăruți sunt printre victimele neidentificate.

Accidentul a avut loc lângă localitatea Urda, în centrul Spaniei. În ianuarie, pe aceeași linie, a mai avut loc un accident mortal, cu aceleași companii feroviare. Tragedia a redeschis discuția despre siguranța și întreținerea rețelei spaniole de trenuri de mare viteză, cea mai mare din Europa.

Totul a pornit de la o defecțiune a sistemului automat de semnalizare, care a oprit mai multe trenuri. Controlul a fost preluat apoi de dispeceratul central din Madrid. Potrivit ministrului Transporturilor, Óscar Puente, un tren al companiei de stat Renfe a primit permisiunea să plece, deși în fața lui era oprit un tren al companiei Iryo.

Înregistrări ale discuțiilor dintre dispecerat și mecanici, obținute de El País, arată că un dispecer a permis trenului Renfe să meargă cu viteză normală. Puente spune că în astfel de situații regulile impun o viteză de cel mult 40 km/h.

Tot din înregistrări reiese că trenul Renfe, cu 379 de pasageri și șapte membri ai echipajului, a primit undă verde înaintea trenului Iryo. Conform regulilor, trenul din față, cu 147 de pasageri și cinci membri ai echipajului, ar fi trebuit să plece primul.

Un șir de greșeli

"Succesiunea de defecțiuni, instrucțiuni și acțiuni a dus la coliziune, în lipsa unor bariere de siguranță", arată raportul preliminar al Autorității Independente pentru Investigarea Tehnică a Accidentelor și Incidentelor (AITAT). Potrivit estimărilor, trenul Renfe mergea cu 160-200 km/h în momentul impactului.

Viteza exactă va fi confirmată abia după ce vor fi analizate datele din cutia neagră a trenului, a precizat AITAT.

"A fost o scenă devastatoare. Vagoanele erau complet arse, de parcă ar fi explodat. Oamenii care ieșeau erau în stare foarte gravă, iar alții scoteau trupurile celor morți și le așezau chiar lângă noi", a povestit Sebastián Herrero, care se afla în partea din față a trenului Iryo.