Cum a împărțit Putin prietenilor săi din cooperativa Ozero averile confiscate de la miliardarii arestați sau exilați

Putin îi arestează pe miliardarii căzuți în dizgrație şi le ia averile. Foto: Profimedia Images

Naționalizarea la scară largă lansată de Kremlin după izbucnirea războiului din Ucraina a dus la o redistribuire a averilor confiscate către prietenii din cercul zero ai lui Vladimir Putin. Foștii membri ai cooperativei Ozero au primit active în valoare totală de 3 miliarde de dolari potrivit Novaya Gazeta Evropa, citată de Moscow Times.

Cooperativa „Ozero“ este o asociere de dacea - case de vacanță rusești - pe care Vladimir Putin și prietenii săi au înființat-o în 1996, pe malul lacului Ozero, în regiunea Leningrad. Din grup au făcut parte, în afară de Putin, Vladimir Smirnov, Vladimir Iakunin, Andrei Fursenko, Serghei Fursenko, Iuri Kovalciuc, Viktor Meacin și Nikolai Șamalov. Cu timpul, Ozero a devenit mult mai mult decât o asociere pentru folosirea în comun a unei stațiuni pentru petrecerea timpului liber, dat fiind că membrii ei au avut cariere de excepție, iar construcțiile au ajuns să fie folosite rareori de către proprietarii lor, aceștia trăind în marea parte a timpului la Moscova. Până în 2012, membrii cooperativei Ozero ajunseseră în poziții de vârf în guvernul și în mediul de afaceri rus și au avut mare succes financiar. După ce Vladimir Putin a devenit președinte, aproape toți membrii au avut cariere de excepție. Și mai ales averi de excepție.

De la începutul războiului din Ucraina, Parchetul General al Rusiei a intentat 145 de procese prin care solicită confiscarea unor afaceri private în favoarea statului, în valoare totală de 4,5 trilioane de ruble. Dintre acestea, active în valoare de 2,5 trilioane de ruble rămân în bilanțul Agenției Federale de Administrare a Proprietății. Statul intenționează în prezent să vândă întreprinderi în valoare de 0,5 trilioane de ruble. Cu toate acestea, activele rămase nu vor rămâne în proprietatea statului pentru mult timp. Aceleași corporații de stat și companii aparținând prietenilor apropiați ai lui Putin le revendică.

Cel mai mare beneficiar privat al naționalizării militare a fost holdingul Roskhim, asociat cu miliardarul Arkadi Rotenberg. Acesta a achiziționat întreprinderile chimice confiscate de stat Volschi Orgsintez, Metafrax Chemicals și Uzina Minieră și de Prelucrare Dalnegorsk, și a preluat controlul asupra Salavatneftemash. Valoarea totală a companiilor achiziționate de Rotenberg a fost de 168 de miliarde de ruble.

Miliardarul revendică, de asemenea, aeroportul Domodedovo și cel mai mare producător de clorură de polivinil din Rusia, Sayanskkhimplast.

Frații Yuri și Mihail Kovalciuk au beneficiat și ei de naționalizare. Împreună cu VTB, au achiziționat holdingul agricol Pokrovschi, evaluat la 67 de miliarde de ruble, iar prin intermediul Sogaz, au dobândit o participație la două zăcăminte de gaze din Siberia, deținute de compania germană Wintershall Dea.

Companiile de stat au beneficiat și ele de naționalizare - fie au primit controlul conducerii, fie au primit contribuții gratuite la capitalul social pentru companii cu active în valoare de peste 1 trilion de ruble.

Cel mai mare beneficiar din acest grup a fost Gazprom, căreia Putin i-a „dăruit” TGK-2, o centrală electrică din nord-vestul Rusiei, deținută anterior de senatorul Leonid Lebedev. Gazprom a împărțit, de asemenea, cu frații Kovalciuc câmpurile de gaze Wintershall Dea, pe care le deține printr-un împuternicit, compania privată Gas Technologies LLC.

A doua cea mai mare bancă din Rusia, VTB, condusă de bancherul loial lui Putin, Andrei Kostin, a achiziționat companiile Severnie Verfi și Commerce Center, Transport și Forest prin intermediul United Shipbuilding Company (USC).

Rosselkhozbank (Banca Agricolă Rusă), controlată de familia Patrușev, a achiziționat companiile agroindustriale Rodnie Polia, Etalon, Kuban Vino, Ariant, Macfa și Mișkinschi Product. Capul familiei, Nikolai Patrușev, după demisia din funcția de secretar al Consiliului de Securitate, deține funcția de consilier prezidențial pentru construcții navale, iar fiul său, Dmitri, este ministrul Agriculturii.

Corporația de stat Rostec a primit activele Uzinelor Motovilica și ale Uzinei de Cartușe Specializate Klimovschi, precum și producătorul aerospațial de echipamente electrice și optice Iset.

Rosatom a primit Compania de Transport Marin din Orientul Îndepărtat, iar Compania de Transport Marin Kamceatka a fost transferată corporației de stat FESCO. Transneft a primit Portul Maritim Novorossiysk, iar Întreprinderea Unitară Federală de Stat NAMI a primit UralATI și Fritex.

