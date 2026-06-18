Cum l-a câștigat Macron pe Trump la reuniunea G7. Până la următoarea ceartă. Imaginile de culise ale summitului

Imaginile summitului G7. FOTO: Getty Images

Pentru prima dată în cele două mandate ale sale, Donald Trump a participat săptămâna aceasta la un summit G7 fără să-l arunce în aer din punct de vedere diplomatic, scrie CNN.

Sigur, s-a plâns că temperatura din sala de reuniune era prea ridicată. A glumit, după ce a ajuns cu o oră întârziere la una dintre sesiuni, spunând că este șeful celorlalți lideri. Iar gazda summitului, președintele francez Emmanuel Macron, a fost surprins de un microfon deschis descriind o cină în aer liber, în prima seară, alături de Trump, drept o "discuție dificilă".

Totuși, Trump nu a plecat mai devreme, așa cum a făcut anul trecut în Canada, lucru care a reprezentat un succes de bază pentru Macron, cel care organizase summitul sperând ca președintele american să rămână pe toată durata programului.

În loc să respingă declarația comună a liderilor la plecare, așa cum procedase după summitul tensionat din 2018, Trump a susținut de această dată un comunicat comun cu un mesaj surprinzător de ferm despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei, în care liderii și-au reafirmat "sprijinul neclintit" pentru Kiev. "A fost ceva cu adevărat special", a declarat Trump după încheierea summitului.

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Poate a fost aerul alpin. Poate a fost sentimentul de triumf după ce a mediat un acord cu Iranul, care a primit laude fără rezerve din partea celorlalți lideri, în ciuda întrebărilor rămase cu privire la modul în care va fi pus în aplicare.

Sau poate a fost anticiparea cinei de la Versailles, adăugată în program de Macron pentru a se asigura că Trump rămâne în Franța până la finalul summitului. Simbolul excesului regal al lui Ludovic al XIV-lea, și, în cele din urmă, al resentimentului de clasă care a alimentat Revoluția, nu este acoperit cu "foiță de au", a explicat Trump săptămâna aceasta, ci este "lucru autentic".

Când a ajuns în curtea de marmură, la ora 22:00, Trump a fost salutat de Brigitte Macron cu un sărut pe ambii obraji, deși cu câteva luni înainte spusese că aceasta își tratează rău soțul. "Este atât de frumos", a spus el după ce a admirat fațada clasică, aurit[. "Brigitte este o femeie extraordinară."

Cina a fost, după standardele franceze, una simplă: carne de porc negru din Bigorre, o specialitate regională franceză, sparanghel din Loara, pasăre din Bourbonnais și un platou cu brânzeturi regionale.

A stat la masă cu soții Macron, în Galeria Inferioară înconjurată de statui comandate chiar de Regele Soare.

Trump a participat până acum la cinci summituri G7, sau la șase, dacă este luat în calcul și cel pe care l-a găzduit fără prea mult entuziasm, în format virtual, în timpul pandemiei de Covid, în 2020. Spre deosebire de aparițiile sale anterioare, Trump este acum un membru cu vechime al acestui club exclusivist. Cei mai mulți dintre ceilalți lideri au fost aleși în ultimii ani și, cu excepția lui Macron, nimeni din grup nu a participat la fel de multe summituri.

Acest lucru a dat aparițiilor recente ale lui Trump pe scena mondială un ton diferit. Spre deosebire de primul său mandat, când consilierii spuneau că Trump simțea nevoia să demonstreze putere și încredere în fața unor omologi mai experimentați, acum el este mai reținut, chiar dacă continuă să creeze fisuri în relația cu aliații tradiționali.

Trump este și mai în vârstă, lucru greu de trecut cu vederea săptămâna aceasta. După ce a plecat din Washington luni, la ora 2 dimineața, după un meci UFC organizat pe peluza sudică a Casei Albe cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, a zburat peste noapte spre Franța. A început apoi seria de întâlniri de la Hôtel Royal cu vocea răgușită. În următoarele două zile, a avut discuții de câteva ore cu mai mulți lideri și a răspuns frecvent întrebărilor presei. La conferința de presă de 70 de minute susținută două zile mai târziu, părea vizibil obosit.

În culise, Trump a fost ferm în apărarea acordului său cu Iranul în fața celorlalți lideri, potrivit unor oficiali familiarizați cu discuțiile. El a prezentat termenii acordului drept o victorie majoră nu doar pentru Statele Unite, ci și pentru ceilalți lideri.

Unele întâlniri au fost, pe alocuri, tensionate, inclusiv discuția tête-à-tête cu Macron din ziua în care a sosit, potrivit unui oficial european. Însă liderii l-au copleșit pe președintele american cu laude pentru acordul său cu Iranul, care are potențialul de a pune capăt unei crize energetice de câteva luni, resimțită în Europa mult mai puternic decât în Statele Unite.

"Cred că este un punct de cotitură", i-a declarat premierul canadian Mark Carney lui Kaitlan Collins, de la CNN. Carney, care în ultimele luni s-a contrat de la distanță cu Trump, a adăugat: "Ne permite, și asta s-a întâmplat în cadrul întâlnirii, să facem un pas înapoi și să privim din nou Ucraina."

Carney este unul dintre cei câțiva lideri care au venit la summit în căutarea unor momente de reconciliere cu Trump, după ce acesta îi insultase în cursul acestui an. Apropiindu-se de președinte la una dintre reuniuni, Carney a detaliat o prevedere privind vehiculele electrice dintr-un nou acord comercial cu China. "M-am gândit că ți-ar plăcea, de fapt", i-a spus Carney. Trump, care a afirmat că i-a plăcut, a spus mai târziu că nu-și amintește conversația.

Cancelarul german Friedrich Merz a așteptat ca toți liderii să se așeze în jurul mesei de reuniune pentru a se ridica și a-i oferi lui Trump, despre care susținuse cu o lună înainte că este umilit în Iran, un tricou alb de fotbal cu numărul 47. "Suntem în aceeași echipă", a scris Merz ulterior, sub o fotografie a momentului.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, cândva principalul aliat al lui Trump în Europa, pe care acesta a ironizat-o în aprilie drept "inacceptabilă" și slabă, a avut săptămâna aceasta o întâlnire "clarificatoare" cu președintele american, potrivit oficialului european.

Mai târziu, ea nu a părut deranjată când un alt lider a declarat că este "din nou prietenă" cu Trump. "Am fost mereu prieteni", a spus ea veselă. Ulterior, a dezvăluit că s-a lăsat de fumat.