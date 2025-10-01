De ce a ajuns Serbia tabără de antrenament pentru destabilizările rusești din Europa

Recent, Serbia a anunțat că a arestat doi bărbați pentru că au organizat tabere de antrenament paramilitar de luptă tactică pentru români și moldoveni. Foto: GettyImages

Odată cu intensificarea războiului hibrid al Rusiei asupra Europei, Balcanii de Vest au devenit locul preferat de ruși pentru antrenarea unor „unități” folosite pentru destabilizări, provocări și violențe pe care le exportă mai apoi în țările unde Kremlinul are un interes.

Poliția sârbă a arestat, luni, 11 persoane, acuzate de „incitare la ură” care pregăteau operațiuni în Franța și Germania. Potrivit autorităților sârbe, acestea au acționat la „ordinul unui serviciu de informații străin”, fără să menționeze la ce stat face referire. Toate indiciile duc însă spre serviciile secrete ruse. Mai mult, Franța anunța în urmă cu câteva zile că interferența străină a stat la baza unor acte provocatoare care au vizat situri evreiești și musulmane din Franța în ultimii ani, în contextul tensiunilor ridicate din cauza războiului din Gaza. Oficialii francezi au declarat anterior că investighează rolul Rusiei în operațiunile de destabilizare care au alimentat tensiunile sociale și au semănat diviziuni în Franța.

Serbia, care își propune să adere la UE, are relații strânse cu Rusia și este singura țară europeană care nu a introdus sancțiuni împotriva Moscovei.

De altfel, peste 30.000 de ruși s-au înregistrat pentru rezidență temporară în Serbia între februarie 2022 și mijlocul anului 2023; însă estimările din diverse mass-media internaționale sugerează că numărul real de ruși din Serbia este mult mai mare - între 100.000 și 400.000.

Rușii profită de un regim fără vize între cele două națiuni creștine predominant ortodoxe. De la prăbușirea Iugoslaviei în anii 1990, naționaliștii sârbi au încercat să sublinieze legăturile istorice dintre sârbi și ruși, prezentând cele două națiuni creștine ortodoxe slave ca pe niște frați uniți de neîncrederea față de Occident.

Legături care duc la Moscova

Aceste mediu este unul propice pentru pregătirea acțiunilor destabilizatoare din Europa, iar legăturile dintre atacurile pregătite și operate în Franța și Germania cu taberele în care erau antrenați români și moldoveni pentru destabilizarea Republicii Moldova după alegeri duc la Moscova.

O investigație comună a BIRN și a CU SENS din Republica Moldova a dezvăluit cum funcționează taberele de antrenament conduse de agenți ruși în Bosnia și Serbia, despre care Chișinăul susține că au fost folosite pentru a antrena moldovenii în tehnici de destabilizare înainte de alegerile prezidențiale moldovenești de anul trecut.

Potrivit investigației, moldovenii erau recrutați de un cetățean moldovean, Anatolii Prizenko, care îi trimitea în Balcani unde erau antrenați cu instructori ruși în tabere paramilitare ascunse în păduri.

Într-un interviu acordat publicației de investigații moldovenești CU SENS, un bărbat care a participat la astfel de tabere a descris antrenamentul inițial în entitatea Republica Srpska din Bosnia și Herțegovina, populată predominant de sârbi și pro-rusă, și ulterior într-un sat numit Radenka, în estul Serbiei.

În februarie, Anatolii Prizenko, în vârstă de 51 de ani, a fost arestat la Chișinău sub suspiciunea că a recrutat și organizat antrenamente în Bosnia și Serbia.

În decembrie anul trecut, Uniunea Europeană l-a sancționat pe Prizenko, care a revendicat public responsabilitatea pentru plata mai multor cetățeni moldoveni pentru a picta Steaua lui David pe străzile Parisului în octombrie 2023. UE a declarat că această acțiune a avut un „efect destabilizator semnificativ în contextul conflictului dintre Israel și Hamas” din Gaza.

Relatările din mass-media de la acea vreme au afirmat că operațiunea a fost efectuată în numele serviciului de informații rus, GRU, cu scopul de a alimenta tensiunile din societatea franceză.

150 de români și moldoveni au fost antrenați în luptă tactică în Serbia pentru revolte la Chișinău

Săptămâna trecută, Serbia a anunțat că a arestat doi bărbați pentru că au organizat tabere de antrenament paramilitar de luptă tactică pentru români și moldoveni. Aproximativ 150 de cetățeni din România și Republica Moldova au participat la taberele din apropierea orașului Loznica, în care au fost pregătiți de instructori din Rusia și Belarus. să le opună rezistență polițiștilor din Republica Moldova în cazul unor tulburări sociale în ziua alegerilor.

Instruirea a fost susținută de instructori cetățeni ai Federației Ruse și Belarusului în complexul Sunčana reka, situat pe porțiunea dintre Loznica și Banja Koviljača. Potrivit BIRN, instructorii plecau din Serbia spre Muntenegru la fiecare 30 de zile, apoi se întorceau la Loznica.

Grupuri de aproximativ 50 de persoane, în ultimele luni, au venit la complexul Sunčana Reka în cel puțin patru ocazii, potrivit sursei BIRN.

„Stăteau acolo șapte zile și primeau întotdeauna pensiune completă. Vorbeau rusă. Ultima dată când au fost acolo a fost acum zece zile. Doi bărbați soseau înaintea tuturor, organizau totul și așteptau grupurile. Stagiarii petreceau mai mult timp în sala de ședințe”, a spus o sursă pentru publicația sârbă.