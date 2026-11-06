De ce Spania retrage de pe piață 188.000 de tone de ulei de măsline

1 minut de citit Publicat la 22:41 06 Noi 2026 Modificat la 22:45 06 Noi 2026

De ce Spania retrage de pe piață 188.000 de tone de ulei de măsline. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cel mai mare producător de ulei de măsline din lume reține 12% din producția sa, începând cu luna noiembrie, pentru a împiedica o scădere și mai accentuată a prețurilor la nivelul fermierilor, relatează Euronews. Este pentru prima dată când Spania recurge la această măsură, despre care se estimează că va menține aproximativ 188.000 de tone în afara pieței până la sfârșitul lunii septembrie 2027.

Spania a dispus ca fabricile de ulei de măsline să depoziteze 12% din producția lor începând din noiembrie 2026, pentru a reglementa oferta prin retragerea temporară de pe piață a unei părți din cantitatea de ulei.

Măsura, publicată vineri în Monitorul Oficial al Spaniei (Boletín Oficial del Estado – BOE), se aplică producției pe care fiecare fabrică raportează că a produs-o în fiecare lună. Unitățile de procesare pot depozita uleiul fie în propriile spații, fie la sediul unei terțe părți, potrivit sursei citate.

Direcția Generală pentru Producție Agricolă și Piețe a declarat că măsura exclude producția raportată pentru luna octombrie și lunile anterioare. Uleiul depozitat trebuie să rămână în afara pieței până la 30 septembrie 2027, data la care se încheie sezonul.

Decizia vine în contextul în care Spania estimează o recoltă bogată și deţine deja de stocuri ridicate. Potrivit rezoluției, stocurile inițiale se ridicau la 357.040 de tone, în timp ce producția este prognozată să ajungă la 1.602.596 de tone.

Oferta preconizată ar putea duce la o scădere și mai pronunțată a prețurilor la producători. Potrivit publicației El País, la începutul lunii noiembrie, producătorii spanioli obțineau aproximativ 3 euro pe kilogram pentru uleiul de măsline extravirgin, o valoare în scădere față de cele circa 4 euro pe kilogram înregistrate cu un an în urmă.

Guvernul poate dispune retragerea uleiului de pe piață atunci când stocurile inițiale și producția estimată depășesc cu cel puțin 20% media ultimelor șase sezoane. Cifrele din acest sezon au îndeplinit această condiție. Ministerul Agriculturii estimează că aproximativ 188.000 de tone de ulei vor fi retrase de pe piață.

Spania este cel mai mare producător și exportator de ulei de măsline din lume, potrivit ministerului său al Agriculturii. Ministerul estimează că Spania asigură aproximativ 45% din producția mondială și 70% din cea a Uniunii Europene, deși aceste procente variază în funcție de recoltă.

Prețurile uleiului de măsline au crescut brusc după ce seceta și valurile de căldură au afectat recoltele în ultimii ani, apoi au scăzut pe măsură ce producția și-a revenit.