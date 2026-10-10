De ce trăiesc polonezii mai puțin decât europenii din Vest? Două boli provoacă 60% dintre decese

Imagine cu caracter ilustrativ din Varșovia. sursa foto: Getty

Polonia rămâne în continuare în urma Europei de Vest în ceea ce privește speranța de viață și numărul de ani trăiți în stare bună de sănătate. Potrivit lui Robert Mordaka, specialist în sănătate publică, prevenția și obiceiurile de zi cu zi sunt esențiale.

„Suntem în urmă nu doar în ceea ce privește speranța medie de viață, ci și în privința numărului de ani pe care îi trăim sănătoși. Iar acesta este un indicator care chiar trebuie îmbunătățit”, a declarat Mordaka pentru Euronews, în cadrul Forumului Economic de la Karpacz.

El a subliniat că aproximativ 60% dintre decese sunt cauzate de două mari grupe de boli: bolile cardiovasculare și cancerul. În ambele cazuri, prevenția și intervenția timpurie asupra factorilor de risc pot avea un rol decisiv.

Prevenția, în continuare subfinanțată în Polonia

Potrivit medicului, problema nu se reduce doar la alegerile individuale ale polonezilor. Modul în care funcționează sistemul de sănătate este, de asemenea, esențial. Polonia se numără printre statele UE care alocă cea mai mică parte din cheltuielile pentru sănătate îngrijirilor preventive.

„Media UE este de aproximativ 6% din bugetele pentru sănătate, în timp ce în Polonia este puțin sub 2%. Iar fără finanțare este imposibil să inversăm această tendință”, a spus Mordaka.

În același timp, mulți dintre factorii care influențează durata și calitatea vieții rămân în mâinile pacienților. Mordaka atrage atenția asupra așa-numitului „Life’s Essential 8” – opt domenii esențiale pentru sănătatea inimii și a vaselor de sânge.

Printre acestea se numără ținerea sub control a tensiunii arteriale, a glicemiei și a colesterolului, menținerea unei greutăți sănătoase, un somn suficient, o alimentație echilibrată și renunțarea la fumat. La fel de importantă este și activitatea fizică regulată.

„Sunt alegerile mici, de zi cu zi. Mergem la magazin și cumpărăm o băutură îndulcită sau cumpărăm apă?”, a întrebat specialistul.

Obezitatea și fumatul pot scurta viața cu mulți ani

Una dintre cele mai mari amenințări actuale la adresa sănătății este obezitatea. Potrivit lui Mordaka, studiile arată că aceasta poate scurta viața cu până la 15 ani. Un alt factor important este fumatul, care poate reduce speranța de viață cu câțiva ani, în funcție de numărul de țigări fumate zilnic și de cât timp durează acest obicei.

Lipsa activității fizice are și ea un impact negativ asupra duratei vieții. De aceea, una dintre cele mai simple modalități de a ne îmbunătăți sănătatea este să ne mișcăm mai mult în viața de zi cu zi. Specialistul recomandă să începem cu două lucruri de bază: revizuirea alimentației și creșterea nivelului de activitate fizică.

„Să ne uităm cu atenție la felul în care mâncăm. Să ne planificăm o farfurie sănătoasă și să o adaptăm vârstei și stării noastre de sănătate. Și al doilea lucru: să începem să ne mișcăm”, a îndemnat Mordaka. „Mișcarea este cel mai bun medicament”, a concluzionat specialistul.

Potrivit recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, adulții ar trebui să facă cel puțin 150 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână. Nu este vorba neapărat de antrenamente intense, ci poate fi vorba de mers alert, ciclism sau alte forme de mișcare moderată.