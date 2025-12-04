Decizie controversată: Trump îngheață imigrația din 19 state. Parlamentarii avertizează asupra „rasismului instituționalizat”

Criticii au denunțat ceea ce descriu drept o încercare a Casei Albe de a transforma comunitățile de migranți în țapi ispășitori. sursa foto: Getty

Grupurile pentru drepturile imigranților și mai mulți parlamentari critică dur cea mai recentă decizie a lui Donald Trump de a bloca aplicațiile de imigrare din 19 țări deja vizate de restricțiile de călătorie ale SUA. Decizia vine pe fondul unor informații potrivit cărora și ceremoniile de naturalizare pentru persoanele de pe lista interdicțiilor sunt anulate, scrie The Guardian.

Marți, Serviciile pentru Cetățenie și Imigrare ale SUA (USCIS) au publicat un memo de politică ce anunță o „suspendare a soluționării dosarelor” imediată pentru toate cererile de azil „indiferent de țara de origine a străinului”, precum și o reevaluare a persoanelor provenite din „țări cu risc ridicat” care au intrat în SUA după inaugurarea lui Joe Biden în 2021.

Cele 19 țări sunt: Afganistan, Birmania, Burundi, Ciad, Cuba, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Haiti, Iran, Laos, Libia, Republica Congo, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togo, Turkmenistan, Venezuela și Yemen – toate vizate deja de restricții totale sau parțiale de călătorie.

Noua reprimare a imigrației vine după incidentul armat de săptămâna trecută din Washington DC, în urma căruia unul dintre cei doi membri ai Gărzii Naționale împușcați a murit.

Principalul suspect, Rahmanullah Lakanwal – un afgan de 29 de ani care a intrat în SUA în septembrie 2021 după retragerea haotică a americanilor din Afganistan – a primit azil de la administrația Trump la începutul acestui an.

În memo-ul de marți, USCIS a afirmat: „Recent, Statele Unite au văzut ce poate însemna pentru poporul american lipsa de verificare, triere și prioritizare în soluționarea rapidă a dosarelor… Având în vedere îngrijorările identificate și amenințarea la adresa poporului american, USCIS a stabilit că este necesară o reevaluare cuprinzătoare, un posibil interviu și reinterviu pentru toți străinii din țările cu risc ridicat care au intrat în Statele Unite începând cu 20 ianuarie 2021”.

Criticii au denunțat ceea ce descriu drept o încercare a Casei Albe de a transforma comunitățile de migranți în țapi ispășitori.

„Nimic nu leagă cu adevărat aceste 19 țări, în afară de stigmatizarea oportunistă și excluderea oamenilor în funcție de locul nașterii. Această schimbare radicală nu ține de siguranță; este despre a transforma în țapi ispășitori națiuni întregi pentru acțiunile unui singur individ. Această politică va destrăma familii, va pune în pericol oameni care fug de persecuții și va afecta credibilitatea SUA în domeniul drepturilor omului”, a declarat Tanya Greene, directoarea Human Rights Watch pentru SUA.

„Administrația Trump folosește tragicul incident în care au fost împușcați cei doi membri ai Gărzii Naționale pentru a găsi țapi ispășitori și pentru a lansa încă o interdicție asupra migranților de culoare. Acolo unde există durere și doliu, administrația vede oportunitatea – și anume, oportunitatea de a impune politici și mai rasiste și anti-imigrație”, a precizat și Centrul Național pentru Justiție pentru Imigranți.

„Niciuna dintre aceste politici nu răspunde tragediei de săptămâna trecută. Aceste măsuri vor lăsa nenumărați oameni și familii în incertitudine și le vor periclita dreptul la proceduri corecte și protecție conform legislației SUA și internaționale”, a adăugat el.

Între timp, Uzra Zeya, CEO al organizației Human Rights First, a declarat că „acesta este un moment care cere curaj moral din partea liderilor noștri – nu cruzime, nu lașitate și nu renunțarea la valorile noastre fundamentale.”

„Suspendarea extinsă a procesării imigrației și azilului, împreună cu retorica divizivă și deschis bigotă după atac, sunt scandaloase și periculoase. Aceste acțiuni nu fac decât să invite la și mai multă violență, să alimenteze xenofobia și să dezumanizeze oameni care au trecut deja prin traume profunde”, a continuat ea.

Directorul pentru afaceri guvernamentale al Council on American-Islamic Relations, Robert S. McCaw, a cerut Congresului „să exercite un control mai mare asupra USCIS și ICE și să investigheze extinderea politizată a acestor politici discriminatorii”.

„Înghețarea la nivel național a azilului și obligarea a mii de oameni din cele 19 țări să treacă prin noi interviuri, după ce au fost deja verificați riguros, nu adaugă nicio creștere semnificativă de siguranță”, a spus acesta. „A pedepsi naționalități întregi pentru acțiunile câtorva este ineficient, discriminatoriu și moral de neapărat”.

„Nivelul de suferință și nesiguranță pe care îl va provoca această decizie, peste deportările arbitrare deja în creștere ale iranienilor, e greu de exprimat în cuvinte. Oameni care ar trebui să se pregătească cu bucurie pentru ceremonia de obținere a cetățeniei își văd brusc viitorul dat peste cap”, a transmis Consiliul Național Iraniano-American într-un comunicat.

Organizația a numit anunțul „un nou nivel de cruzime și rasism”.

Parlamentarii au criticat, de asemenea, noua măsură a Casei Albe, mai ales după cele mai recente remarci ale lui Trump despre migranții somalezi – pe care i-a numit „gunoi” – în contextul intensificării raportate a deportărilor vizând somalezi fără acte din Minnesota.

Reprezentanta democrată American-Somaleză din Minnesota, Ilhan Omar – ținta preferată a lui Trump – a reacționat: „A fost întotdeauna rasist, bigot, xenofob și islamofob… Știm că, atunci când a coborât pe acea scară rulantă, a spus că va opri imigrația musulmană… Cei mai mulți dintre noi suntem cetățeni… Iubim faptul că Minnesota ne-a primit”.

„Vă puteți imagina vreodată un fost președinte, în orice moment din istoria SUA, spunând public despre evrei, italieni sau polonezi din America că sunt ‘gunoi’, că ‘nu contribuie cu nimic’, afirmând ‘nu îi vreau în țara noastră’ și îndemnându-i să ‘se întoarcă de unde au venit’? Nu puteți. Și totuși, iată-ne în 2025, cu un președinte care răspândește cu mândrie această otravă detestabilă despre o naționalitate anume. Este bigotism pur. Rușinos, urât și neamerican”, a precizat și secretarul de stat al statului Minnesota, Steve Simon.