Delir în Consiliul de Securitate al Rusiei: Serghei Șoigu acuză NATO că se pregătește să invadeze Rusia și Belarus

1 minut de citit Publicat la 19:53 12 Feb 2026 Modificat la 19:53 12 Feb 2026

Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, acuză NATO că pregătește o invazie în Rusia și Belarus. Foto: Hepta

Serghei Șoigu, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei și fost ministru al Apărării, a declarat că în apropierea granițelor Federației Ruse și ale aliatului său, Belarus, s-a creat "o situație amenințătoare" din cauza "pregătirilor țărilor NATO pentru o invazie", scrie publicația Moscow Times.

"Situația este tensionată, iar prognoza este pesimistă. Se poate concluziona că alianța (NATO, n.r.) creează efectiv o rampă de lansare pentru agresiunea militară împotriva țărilor noastre în apropierea granițelor Rusiei și Belarusului", a spus Șoigu într-o declarație pentru agenția rusă Interfax.

Fostul ministrul invocă informații conform cărora comandamentul NATO ar fi efectuat nouă exerciții în statele baltice și în Polonia în perioada 30 ianuarie - 6 februarie.

Mmanevrele au inclus utilizarea sistemelor de lansare multiplă cu rachete HIMARS.

"Țările europene au pornit pe calea militarizării, în ciuda situației dificile din economiile lor", a continuat Șoigu.

"Prezența militară a NATO se extinde, numărul provocărilor în spațiul aerian și pe mare este în creștere, iar exercițiile simulează atacuri asupra teritoriului statelor membre ale OTSC", a adăugat el.

Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC) este o alianță militară condusă de Rusia, formată în 2002.

Membrii actuali includ Rusia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan. Armenia și-a suspendat participarea, în urma unor dispute cu Moscova.

Agenția de spionaj a Rusiei susține că Occidentul vrea să-l înlăture de la putere pe Aleksandr Lukașenko

În discuția cu Interfax, oficialul rus a acuzat faptul că, urmare a "acțiunilor deliberate și sistematice" ale Occidentului, mecanismele cheie pentru "asigurarea stabilității strategice" au fost distruse.

În ciuda faptului că țara sa a început cel mai mare conflict armat din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace, Șoigu susține că Rusia nu a avut niciun rol în deteriorarea relației cu Vestul.

La începutul acestei săptămâni, Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei a comunicat că țările occidentale "se pregătesc să schimbe ordinea constituțională din Belarus" și să-l înlăture de la putere pe președintele Aleksandr Lukașenko, care conduce țara de aproape 32 de ani.

Potrivit agenției ruse de spionaj, operațiunea vizează alegerile prezidențiale din 2030.

Înlăturarea lui Lukașenko ar avea scopul de slăbi legătura dintre Minsk și Moscova și de a îngreuna atingerea obiectivelor operațiunii militare din Ucraina, susține SVR.