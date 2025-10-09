Femeie arestată la București în baza unui mandat din Italia. Aici, anchetatorii au făcut o descoperire șocantă despre ea

Arestarea a fost efectuată de Poliția Română în București, unde femeia așteaptă în prezent extrădarea în Italia Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O româncă în vârstă de 34 de ani a fost arestată la Bucureşti în baza unui mandat european de arestare emis de Parchetul din Perugia, Italia.

Arestarea a fost posibilă datorită activității de investigație desfășurate de Biroul SDI al Parchetului General din Perugia, în strânsă colaborare cu Serviciul pentru Cooperare Polițienească Internațională – Divizia S.I.Re.N.E. din Roma și cu autoritățile române.

Un factor cheie în identificarea fugarei a fost implicarea fostului ei partener italian, care depusese o plângere pentru răpire și reținere de minori în străinătate, după ce românca îşi adusese fiul în ţară fără permisiunea tatălui său, relatează Perugiatoday.

Femeia era, însă căutată în Italia, pentru infracțiuni legate de exploatarea și facilitarea prostituției, comise în anii 2013 și 2014 în zona Perugia.

Conform anchetei, femeia lucra în asociere cu alte persoane, recrutând tinere din străinătate și forțându-le să se prostitueze pe stradă, după ce ajungeau în Italia. Victimele erau monitorizate de membrii reţelei: li se dădeau zonele unde trebuia să lucreze, erau însoţite la fața locului şi li se monitorizau activitățile. O parte din venituri erau păstrate de şefii organizaţiei.

Arestarea a fost efectuată de Poliția Română în București, unde femeia așteaptă în prezent extrădarea în Italia, pentru a executa o pedeapsăde patru ani și trei luni de închisoare.