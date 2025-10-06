Gest de neînțeles făcut de un român din Italia după o ceartă cu iubita. A încercat să-și șteargă urmele, dar ea s-a dus la poliție

Tânărul român a fost arestat pentru tentativă de omor și a ajuns la penitenciarul Bassone.. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un român în vârstă de 26 de ani din localitatea Como, Italia, este acuzat că și-a aruncat fosta iubită într-o râpă, de la 6 metri înălţime.

Cei doi s-au certat, iar bărbatul a împins-o pe tânără într-o groapă adâncă de peste șase metri, unde aceasta și-a pierdut conștiința. După gestul comis, tânărul nu a fugit, ci a coborât în râpă, a scos-o pe femeie de acolo, apoi a curățat-o de noroi și sânge pentru a șterge urmele faptei, relatează presa locală din Italia.

Câteva ore mai târziu, victima a mers la poliție şi le-a povestit carabinierilor întâmplarea. Tânărul român a fost arestat pentru tentativă de omor și a ajuns la penitenciarul Bassone.

Procurorul de caz a decis ulterior să schimbe încadrarea faptelor din tentativă de omor în loviri și hărțuire, apoi a acceptat o înţelegere din partea avocatului românului de a fi condamnat la opt luni de detenție la domiciliu cu brățară electronică.

Judecătoarul de caz a considerat că opt luni reprezintă o pedeapsă prea mică pentru gravitatea gestului și a respins acordul, invitând părțile să negocieze o nouă soluție. Între timp, avocații românului au obținut revocarea brățării electronice și permisiunea ca acesta să meargă la serviciu, urmând în paralel şi un program de recuperare.

Noul termen în faţa judecătorului va avea loc în luna octombrie, iar cazul rămâne deocamdată deschis.