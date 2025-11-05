O bandă de români a furat 14 maşini noi din portul Anvers, într-un singur weekend, folosind o metodă incredibilă

Poliția din Belgia a depistat banda prin intermediul anchetatorilor olandezi și cehi. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

O bandă de români formată din 7 persoane a reuşit să fure 14 mașini într-un singur weekend din portul Anvers, în Belgia. 7 persoane au fost condamnate la patru ani de închisoare fiecare.

Ceea ce părea un transport de rutină s-a dovedit a fi un furt de mașini perfect organizat. În noiembrie 2023, o bandă de români a reușit să fure paisprezece mașini noi de la firma Van Moer Logistics din port într-un singur weekend. Vehiculele erau pregătite pentru a fi exportate în Africa. Două companii de transport olandeze au participat fără să bănuiască nimic de schema ingenioasă. Cei șapte inculpați au fost condamnați fiecare la câte patru ani de închisoare și la o amendă de 4.000 de euro, relatează presa belgiană.

Imaginile de pe camerele de supraveghere au arătat trei vehicule sosind la poarta sediului firmei Van Moer Logistics de pe Noorderlaan din Anvers, vineri seara, 3 noiembrie 2023, în jurul orei 21:00. Era vorba despre două tractoare cu platforme și un Audi negru, în care se aflau membrii bandei. Puțin mai târziu, doi bărbați în echipament de lucru cu sigla firmei Van Moer au deschis poarta. Apoi au dat instrucțiuni cu privire la vehiculele pe care să le ia și au ștampilat avizele de transport cu ștampila companiei.

În realitate, însă, aceştia nu erau angajații firmei, ci complici ai bandei. Câteva minute mai târziu, cele două vehicule au părăsit incinta, fiecare cu un Toyota Land Cruiser pe platformă. Câteva ore mai târziu, în jurul orei cinci dimineața, sâmbătă, hoții s-au întors. Din nou, doi bărbați în haine inscipţionate Van Moer au deschis poarta şi o platformă a intrat, apoi a plecat la scurt timp după aceea cu o altă maşină Toyota. În același weekend, în noaptea de sâmbătă spre duminică, a urmat o a treia operaţiune. Așa-zișii angajați au pătruns din nou, iar de data aceasta hoții înșiși au scos din incintă trei Toyota, cu luminile stinse. Și mașina de tractare se afla la fața locului, transportând încă două vehicule în Olanda. Pe măsură ce weekendul se apropia de sfârșit, autorii au decis să facă o ultimă încercare. Duminică seara, în jurul orei 22:00, au reapărut și au plecat cu două maşini Land Cruiser.

În total, în trei zile, au reușit să fure 14 vehicule noi de la firma Van Moer, care erau gata pentru a fi exportate în Africa. Abia la o săptămână după, compania și-a dat seama că vehiculele dispăruseră.

Operaţiunea internaţională

Poliția a depistat banda prin intermediul anchetatorilor olandezi și cehi. Patru dintre vehiculele furate au fost găsite la o companie de transport olandeză, unde au fost găsite și documentele care indicau transportul către Bulgaria. În Republica Cehă, două vehicule au fost descoperite într-un atelier, unde un suspect ștergea numerele de șasiu. Doi transportatori olandezi au declarat că au ridicat vehiculele de la firma Van Moer la cererea a trei români. Aceștia au susținut în faţa poliţiei că au crezut că aveau de-a face cu angajați legitimi ai companiei. Când a fost confruntat cu faptul că vehiculele erau furate, unul dintre transportatori a declarat că trebuie să fi fost o operațiune internă. În plus, ancheta a relevat că bărbații nu puteau ști că vehiculele erau furate, așa că transportatorii nu au fost urmăriți penal pentru furt.

Procesul şi condamnările

7 persoane au fost judecate în cadrul unui proces, dintre care cinci nu s-au prezentat. Doar I. Giurca și M. Popa s-au prezentat, ambii fiind supravegheați cu sistemul de brăţară electronică. Aceștia au susținut că erau doar intermediari și că nu știau că vehiculele fuseseră furate, dar instanța a considerat acest lucru extrem de improbabil.

Potrivit judecătorului, toți inculpații au participat cu bună știință la furturi. Astfel judecătorul a considerat infracțiunile „deosebit de grave” și a vorbit despre o lipsă totală de respect pentru proprietatea altor persoane. Banda era interesată doar de bani câştigaţi rapid și a cauzat pagube economice semnificative.

Instanța i-a condamnat pe toți inculpații la patru ani de închisoare fiecare și la o amendă de 4.000 de euro. În plus, le-au fost confiscate bunurile și peste 400.000 de euro. Părților civile li s-a acordat provizoriu 1 euro cu titlu de daune, în așteptarea calculării ulterioare a despăgubirilor reale.