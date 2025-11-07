O bandă de români spărgea bancomate în Italia după o metodă inedită din SUA. Carabinerii i-au prins după un raport primit din Roma

Banda de români a acţionat folosind noua tehnică numită „Jackpotting” sau „Cashout”.Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

Trei români au fost arestaţi în localitatea Frascati, la 20 de kilometri de Roma, în Italia, pentru diverse infracțiuni - acces neautorizat la sisteme informatice și furt calificat sau tentativă de furt - comise la bancomate din toată Italia, inclusiv în Roma.

Banda de români a acţionat folosind noua tehnică numită „Jackpotting” sau „Cashout”, relatează presa din Italia.

Organizaţia infracţională era bine organizată, românii racolau atât „informaticieni”, cât și hoți mărunți tradiționali pentru a comite furturile de la bancomat într-un mod nou în Europa, dar bine cunoscut în Statele Unite ale Americii.

Hoții cibernetici au introdus un malware sau un dispozitiv care instruiește software-ul băncii să distribuie fonduri către bancomatul ales, unde complicele aflat la faţa locului colecta banii. Tehnica se numește „Jackpotting” sau „Cashout”.

Banda acum pusă sub acuzare era de fapt compusă din doi lideri, în timp ce al treilea era doar executorul. Doi dintre suspecți au fost arestați în urma unui mandat de arestare emis de autoritățile belgiene care îi urmăreau, fiind acuzați de formarea unei organizații criminale transnaționale, care viza comiterea unor infracțiuni similare încă din noiembrie 2021.

Carabinierii secției Tor Bella Monaca din Roma au acționat după ce au primit un raport de la o bancă de pe Via Casilina din Capitală privind două tentative de spargere la bancomat, ambele tentative efectuate folosind aceeași metodă. De aici a pornit ancheta în Italia care s-a încheiat cu arestarea românilor.