O femeie dintr-un autocar din România este căutată în Austria după ce a fost filmată în timp ce abandona un nou-născut mort

A fost dispusă efectuarea unei autopsii, iar ancheta a fost preluată de criminaliștii austrieci. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O femeie care a coborât dintr-un autocar care sosise din România în Austria a fost surprinsă de camerele de supraveghere când a coborât din autocar şi a abandonat o geantă neagră lângă un coş de gunoi. Câteva ore mai târziu, acolo, a fost găsit trupul neînsufleţit al unui nou-născut.

Cazul de o cruzime extremă a zguduit Austria, după descoperirea cadavrului nou-născutului la punctul de trecere a frontierei de la Nickelsdorf, în districtul Neusiedl am See, aproape de granița cu Ungaria. Principala suspectă în acest caz este o femeie surprinsă de camerele de supraveghere din zonă când cobora din autocarul sosit din România şi care a lăsat o geantă neagră lângă un coş de gunoi.

Potrivit informațiilor apărute în presa austriacă, imaginile arată cum femeia s-a îndreaptat spre un coș de gunoi din apropierea punctului de frontieră și a lăsat acolo geanta, apoi a plecat. La doar câteva ore distanță, nişte călători aflați în trecere în acea zonă au făcut descoperirea macabră: în coşul de gunoi oamenii au găsit trupul neînsuflețit al unei fetițe nou-născute.

Concluziile inițiale bazate pe înregistrările video sugerează că nașterea ar fi putut avea loc la fața locului, iar autopsia a dezvăluit că fetița s-a născut vie și a murit în urma unei agresiunil, a declarat miercuri o purtătoare de cuvânt a parchetului din Eisenstadt, în condiţiile în care cauza morții a fost un traumatism cranio-cerebral.

Surse din anchetă indică faptul că principala suspectă ar fi femeia surprinsă de camerele de supraveghere despre care se crede că ar fi o îngrijitoare. Ba mai mult, se pare că chiar şoferul autocarului ar fi ajutat-o pe femeie să coboare și să lase geanta, fără să știe ce conținea aceasta.

La sosirea ambulanţelor, medicii nu au mai putut face nimic pentru a salva viaţa fetiţei şi au declarat decesul. A fost dispusă efectuarea unei autopsii, iar ancheta a fost preluată de criminaliștii Inspectoratului de Poliție al landului Burgenland, care tratează cazul ca pe o posibilă faptă de omor.

Parchetul din Eisenstadt desfășoară o amplă operațiune de identificare a autocarului implicat, despre care se crede că s-ar fi aflat deja pe teritoriul Austriei după comiterea faptei. Anchetatorii încearcă să reconstituie traseul exact al autocarului, precum și identitatea tuturor persoanelor aflate la bord.