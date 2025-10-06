O închisoare din Napoli are bibliotecă cu cărți în limba română

Proiectul „O carte pentru toți” va fi lansat și în alte penitenciare și se va extinde și în centrele care adăpostesc minori români aflați sub tutelă. Sursa foto: captura facebook/Consulatul General al României la Roma

Consulul general al României la Roma, Marian Popescu, a lansat proiectul “O carte pentru fiecare" la Centrul Penitenciar din Secondigliano, Napoli, Italia, împreună cu directoarea închisorii Giulia Russo și doamna Franca Fico, Vicarul Prefecturii din Napoli.



Proiectul „O carte pentru toți” constă în oferirea deținuților români a unei biblioteci în limba lor maternă. Acest proiect se va extinde în toate închisorile din Italia şi a fost prezentat de mai multe instituții românești, cu reprezentanți ai consiliilor regionale Sibiu, Tulcea, Călărași, Suceava și Neamț, fiecare dintre acestea făcând donații, relatează Ansa.

„O carte pentru toți” s-a născut la Napoli, deoarece este orașul în care, pentru prima dată, un cetățean român aflat în închisoare a trimis o scrisoare șefului biroului consular solicitând sprijin în obținerea unei cărți de citit în limba sa. „Orice persoană are dreptul la educație și cultură în limba maternă”, a subliniat șeful oficiului consular în cadrul discursului său ţinut în faţa deţinuţilor.

Cărțile în limba română donate de Consulatul General al României au fost înmânate unui cetățean român privat de libertate şi vor face parte din colecția de carte aflată în biblioteca penitenciarului, accesibilă oricărei persoane interesate de lectură.

Conducerea penitenciarului i-a explicat consulului Popescu principalele activități desfășurate în cadrul instituției, precum și programele educaționale și de formare profesională, care includ şi module de studiu de nivel universitar.

Proiectul „O carte pentru toți” va fi lansat și în alte penitenciare și se va extinde și în centrele care adăpostesc minori români aflați sub tutelă.