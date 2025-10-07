O româncă a devenit campioana Spaniei la box la categoria super ușoară. Povestea incredibilă a Ioanei

Ioana Fecioru a câștigat la puncte, prin decizie unanimă, titlul de campioană la box a Spaniei la categoria super ușoară. Sursa foto: captura instagram/_lareinadeleste_

Ioana Fecioru, o româncă stabilită în Valencia, a câștigat la puncte, prin decizie unanimă, titlul de campioană la box a Spaniei la categoria super ușoară, după un meci de zece runde susţinut împotriva sportivei Clara López.

Meciul a început într-un ritm alert, iar Clara López a început atacul şi a pus presiune încă după primul gong. Seria ei de lovituri a surprins-o pe româncă, iar un croșeu de stânga a trimis-o pe aceasta la podea chiar în prima rundă, de unde a fost „salvată” de gong. În repriza a doua, López a continuat să domine, ținând-o în impas pe adversară cu lovituri clare și constante, relatează presa spaniolă.

Românca a surprins cu o reacţie oportună în reprizele a treia și a patra, când a început să atace, reușind să țină distanța și să echilibreze confruntarea. Începând cu repriza a şasea, sportiva româncă a început să strângă puncte. Reprizele 7 şi 8 au fost esenţiale pentru deciderea rezultatului.

Cu o pregătire fizică superioară, Fecioru a mărit ritmul și a câștigat teren, în timp ce López, deși a încercat în continuare lovituri foarte dure, a părut tot mai obosită. Românca stabilită în Valencia a profitat și a acumulat puncte importante. În runda a noua, sportiva româncă s-a impus şi a reuşit să preia controlul partidei. După zece reprize intense, arbitrii-judecători au dat verdictul la puncte pentru Ioana Fecioru: 96–93 (doi judecători) și 95–94 (un judecător).

Astfel, sportiva româncă a fost declarată învingătoarea partidei şi campioană a Spaniei la categoria uşoară.

Povestea Ioanei Fecioru

Ioana Georgiana Fecioru, originară din Piatra Neamț și stabilită de mică în Valencia, a fost supranumită „Regina Estului” şi a început boxul de performanță în adolescență. În anul 2019 a devenit campioană regională în Comunitatea Valencia la categoria sub 62 de kilograme. A trecut la boxul profesionist în 2022, acumulând până în prezent un palmares de 7 victorii și 3 înfrângeri, dintre care două prin knock-out. De-a lungul carierei, a disputat mai multe meciuri internaționale și a luptat de două ori pentru titlul european la categoria super ușoară.