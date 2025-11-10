O româncă de 14 ani a fost vândută pentru căsătorie în Spania. Familia ei a cerut 5.000 de euro şi 5 sticle de whisky

1 minut de citit Publicat la 10:47 10 Noi 2025 Modificat la 10:47 10 Noi 2025

Poliţiştii spanioli, deveniţi suspicioşi, au găsit pe reţelele sociale fotografii de la nunta fetei cu un tânăr în vârstă de 21 de ani Foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O familie de români rezidentă în Navarra, Spania, şi-a vândut fiica în vârstă de 14 ani, cu 5.000 de euro și 5 sticle de whisky, unei alte familii pentru a o căsători cu un tânăr în vârstă de 20 de ani. Cinci persoane au fost reţinute în acest caz.

Cazul fetei românce în vârstă de 14 ani din Navarra, Spania a ieşit la iveală în urma unui control de rutină efectuat de serviciile sociale din oraş care în colaborare cu poliţia au început să o caute pentru că nu era înscrisă la nicio şcoală. Iniţial părinţii adolescentei au spus că fata ar fi plecat în România la bunica ei şi că va contacta autorităţile printr-un apel video.

Poliţiştii spanioli, deveniţi suspicioşi, au găsit pe reţelele sociale fotografii de la nunta fetei cu un tânăr în vârstă de 21 de ani şi au aflat totodată că minora fusese vândută de familia sa pentru 5.000 de euro, 5 sticle de whisky și alimente de bază, relatează presa spaniolă.

Anchetatorii au bănuit inițial că tânăra se afla în Belgia sau Franța, așa că au introdus informațiile ei în programul Schengen, care alertează toate forțele de poliție europene atunci când o persoană este căutată.

Localizarea fetei a fost posibilă când un cetăţean a semnalat faptul că o minoră cerşeşte la intrarea într-un supermarchet. Acesta i-a oferit fetei mâncare, dar aceasta a luat produsele şi a încercat să le vândă ca să obţină bani. Adolescenta le-a explicat poliţiştilor că era modul ei de a contribui la veniturile familiei sale.

Fata a fost localizată şi dusă într-un centrul specializat unde este protejată. 5 persoane au fost arestate în acest caz, vorbim despre părinţii fetei, tânărul cu care fusese forţată să se căsătorească precum şi părinţii acestuia.