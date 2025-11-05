O româncă din Franța, medic cardiolog, a fost găsită carbonizată în locuința ei. Poliția are o ipoteză șocantă

Poliţiştii ajunşi la domiciliul româncei, situat la un kilometru și jumătate de cabinetul medical, au sesizat un miros puternic de benzină şi au chemat pompierii. Sursa foto: Hepta

O româncă în vârstă de 56 de ani din Franţa, medic cardiolog, a fost găsită carbonizată în locuinţa sa din localitatea Molsheim, iar camera incendiată în care se afla era în mare dezordine. Principalul suspect în acets caz este fiul victimei, în vârstă de 22 de ani.

Alarma a fost dată de o colegă a doctoriţei care a văzut că aceasta nu a ajuns la programările pe care le avea la clinica de cardiologie unde lucra. Poliţiştii ajunşi la domiciliul româncei, situat la un kilometru și jumătate de cabinetul medical, au sesizat un miros puternic de benzină şi au chemat pompierii, relatează presa franceză.

În interior, echipele de intervenție au descoperit un corp carbonizat , imposibil de identificat, iar camera parțial arsă în care a fost găsită victima era foarte dezordonată.

Din primele cercetări se pare că flăcările nu s-au răspândit în restul casei din cauza lipsei de oxigen şi că incendiul avusese loc în ziua precedentă. Cadavrul a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Strasbourg, unde a fost efectuată autopsia.

Simona Boila era originară din Cluj-Napoca şi după ce s-a despărţit de soțul ei, care a decedat ulterior, s-a mutat în Franța la sfârșitul anilor 2000 cu singurul ei fiu, Andrei, născut în anul 2003. Absolventă de medicină în România, Simona Boila s-a specializat în cardiologie și boli vasculare. După o perioadă petrecută la Noul Spital Civil din Strasbourg, a practicat timp de mai mulți ani la centrul de reabilitare Schirmeck. Maurice Guidat, care a părăsit funcția de director al unității Schirmeck în iunie anul trecut, și-o amintește ca pe o femeie „foarte apreciată, deschisă și foarte amabilă”.

În 2012, Simona Boila s-a mutat la Molsheim pentru a-și înființa un cabinet privat cu Dr. Jean-Paul Heimburger , iar apoi, aproximativ zece ani mai târziu, cu Dr. Bogdan Rădulescu . Jean-Paul Heimburger o descrie, de asemenea, ca pe o femeie cu „adevărată modestie” și o colegă „foarte curajoasă, foarte competentă, atât blândă, cât și riguroasă”, cu un mare „respect pentru etica profesională”.

Principala pistă a anchetatorilor este cea a crimei în acest moment, iar suspectul este chiar fiul său în vârstă de 22 de ani care acum este căutat prin toate mijloacele de către autorităţile din Franţa. Poliţiştii francezi au făcut publică fotografia tânărului şi au făcut apel la populaţie ca oricine are informaţii despre suspect, să meargă la cea mai apropiată secţie de poliţie.