O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună

Când femeia a încercat să fugă, a găsit ușa de la intrare încuiată, iar suspectul i-a smuls telefonul ca să-i blocheze orice apel pentru a cere ajutor Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O româncă în vârstă de 44 de ani, rezidentă în provincia Messina, în Sicilia, Italia, a fost sechestrată şi violată timp de o lună după ce a răspuns pe rețelele sociale la un anunț de angajare.

Chemată la domiciliul unui bărbat de 60 de ani, în centrul localității Palagonia din provincia Catania, tot în Sicilia, pentru a cunoaște bătrâna de care ar fi trebuit să aibă grijă și pentru a negocia condițiile salariale, agresorul i-a luat femeii cu forța telefonul mobil, a încuiat-o în casă și, potrivit anchetatorilor, a violat-o în mod repetat timp de mai multe săptămâni, relatează La Repubblica.

Din primele cercetări, românca, divorţată și mamă a unui copil de 12 ani, și-a dat seama imediat că ceva este în neregulă, pentru că în locuință erau împrăștiate numeroase doze de bere, iar persoana vârstnică pe care ar fi trebuit s-o cunoască nu exista.

Bărbatul, cunoscut deja de poliţie pentru antecedente penale, ar fi făcut mai multe remarci cu privire la aspectul fizic al femeii, adresându-i jigniri, apoi a recunoscut că nu există nicio persoană care avea nevoie de îngrijire şi că anunțul ar fi fost de fapt doar un pretext pentru a atrage femei cu care să întrețină relaţii sexuale.

Când femeia a încercat să fugă, a găsit ușa de la intrare încuiată, iar suspectul i-a smuls telefonul ca să-i blocheze orice apel pentru a cere ajutor, transformând interviul de „angajare” într-o sechestrare de persoană.

În toată această perioadă, bărbatul ar fi părăsit locuința doar pentru mici cumpărături şi de fiecare dată a avut grijă să încuie uşa pentru ca românca să nu poată scăpa. Cât timp a fost ţinută cu forţa în locuinţa agresorului, femeia ar fi fost lovită și constrânsă constant să-i satisfacă dorinţele sexuale bărbatului.

Românca a reuşit să scape când, într-o zi, bărbatul a uitat acasă telefonul victimei, astfel aceasta a reușit să trimită pe ascuns un mesaj unei prietene, cerându-i să alerteze carabinierii, apoi a șters mesajul pentru ca agresorul să nu-l găsească.

Când carabinierii au ajuns la apartament ca să verifice situaţia, bărbatul ar fi invocat diverse pretexte pentru a nu deschide uşa și, ulterior, ar fi susținut că este în compania unei femei în locuință.

În clipa în care poliţiştii au pătruns în locuinţă, victima a fugit spre aceştie, cerând să fie salvată. Românca a fost transportată de urgenţă la spital, unde medicii au constatat leziuni fizice și psihologice compatibile cu o agresiune sexuală.

Bărbatul a fost pus sub acuzaţii de sechestrare de persoană și viol și a fost arestat în flagrant de carabinierii din Palagonia.