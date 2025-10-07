Răsturnare de situaţie în ancheta morţii unei românce din Italia. După un an, anchetatorii au venit cu o nouă ipoteză

Anchetatorii au mai subliniat că, după ce a comis fapta, românul ar fi încercat să modifice locul crimei. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O româncă în vârstă de 64 de ani a fost găsită decedată în locuinţa sa din localitatea Gela, în Sicilia, Italia pe 17 septembrie 2024. Deşi iniţial s-a crezut că este vorba despre un accident domestic, aşa cum susţinea concubinul român al femeii, ulterior ancheta a descoperit că era vorba despre o crimă, iar partenerul acesteia, un român în vârstă de 40 de ani a fost arestat.

„Un episod violent”, astfel a descris procurorul șef Salvatore Vella starea trupului neînsufleţit al Veronicăi Abaza, în vârstă de 64 de ani, ucisă pe 17 septembrie anul trecut. Lucian Stan, muncitorul agricol român arestat pentru crimă, „a lovit-o brutal de mai multe ori cu mâinile goale”. Violența dura de ani de zile.

„Comunitatea românească locală a cooperat, așa cum se întâmplă adesea în oraș”, a adăugat Vella. Inițial, Stan ar fi încercat să prezinte incidentul drept un accident domestic. Cu toate acestea, femeia nu a căzut pe scări, așa cum a relatat suspectul, ci a fost victima unui atac violent. Bărbatul în vârstă de 40 de ani, acum aflat în arest, locuia cu victima, în ciuda faptului că avusese o relație anterioară cu fiica acesteia, relatează Quotidianodigela.

Anchetatorii au mai subliniat că, după ce a comis fapta, Stan ar fi încercat să modifice locul crimei. „A curățat sângele din casă”, a explicat comandantul provincial al unității operative a Carabinierilor, Salvatore Menta. Stan ar fi încercat, de asemenea, să amenințe și să intimideze alți cetățeni români care locuiesc în oraș și care ar fi putut oferi informații anchetatorilor.

Autopsia cadavrului, însă, a fost crucială. Raportul preliminar al autopsiei efectuat asupra corpului femeii a completat probele circumstanțiale prezentate de anchetatori. Conform constatărilor medicului legist, cauza decesului a fost atribuită „politraumatismului cranio-encefalic sever și traumatismului toracic și abdominal închis, soldat cu insuficiență cardiacă”. Leziunile au fost de natură traumatică și au fost provocate de acțiunea mecanică violentă a unei terțe persoane, provocate cu lovituri de pumn și picior, dar și prin lovirea capului unei structuri rigide. Mecanisme de compresie și strivire au fost aplicate și la nivelul toracelui și abdomenului, așa cum este descris grafic în măsura de precauție cu „atacatorul încălecând victima”.

„Bărbatul arestat este un om foarte violent și a demonstrat acest lucru în trecut”, s-a afirmat în cadrul conferinței de presă susţinută de autorităţi.

În seara tragediei, la 112 nu a sunat concubinul victimei, ci alți locuitori din zonă. Mai important, o cunoștință a contactat serviciile de urgență și forțele de ordine. „Serviciile de urgență au fost alertate aproximativ patru ore mai târziu”, s-a mai relatat.

Judecătorul de Investigații Preliminare de pe lângă Tribunalul Gela, fiind de acord cu probele indirecte care susțin cererea de măsuri asigurătorii formulată de Parchet, a emis, prin urmare, o ordonanță de aplicare a măsurii asigurătorii a reținerii în închisoare împotriva suspectului.