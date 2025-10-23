Român condamant în Italia la 9 ani de închisoare după ce s-a aflat ce le făcea soției și copiilor

Ancheta a scos la iveală detalii şocante ale coşmarului pe care l-a trăit atât femeia, cât şi copiii cuplului. Numărul victimelor violenței domestice este 0800500333. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un român în vârstă de 43 de ani, rezident într-o localitate din provincia italiană Cosenza, în regiunea Calabria, Italia, a fost condamnat la 9 ani și 8 luni de închisoare pentru violență sexuală agravată asupra soției, tot româncă, violențe în familie, împotriva soției și copiilor, vătămare corporală și interferențe ilicite în viața privată. Instanța l-a decăzut şi din drepturile parentale.

Ancheta a scos la iveală detalii şocante ale coşmarului pe care l-a trăit atât femeia, cât şi copiii cuplului. Începând cu anul 2020 bărbatul și-ar fi constrâns soția la raporturi sexuale prin violență și a ameninţat-o că nu îi va da bani pentru întreţinerea familiei și a copiilor minori, relatează presa locală din Italia.

Conform anchetei, bărbatul exercitase ani de zile un control total asupra soției sale, forțând-o să trăiască într-o adevărată închisoare. Amenințările, bătăile și insultele deveniseră parte din viața ei de zi cu zi, până când, epuizată, a găsit curajul să contacteze Carabinierii Companiei Paola.

Intervenția promptă a militarilor, care au activat imediat codul roșu, a pus capăt unei lungi serii de abuzuri fizice și psihologice. Bărbatul a fost arestat și ulterior trimis în judecată.

Violență și abuzuri filmate și cu telefonul mobil

Ancheta a scos la iveală mai multe episoade teribile. Astfe din anul 2020, bărbatul în vârstă de 43 de ani și-ar fi obligat soția să întrețină relații sexuale împotriva voinței sale, filmând chiar abuzurile cu telefonul mobil. Nu numai atât, dar ar fi instalat și camere de supraveghere în casa ei pentru a-i monitoriza fiecare mișcare și a o împiedica să se bucure de orice formă de libertate, de la muncă la interacțiuni sociale.

Privaţiunile financiare

Într-un incident din 2022, victima ar fi fost lovită cu pumnul în față, ceea ce a dus la pierderea a doi dinți. Anchetele au documentat, de asemenea, modul în care bărbatul a folosit privațiunile financiare ca instrument de constrângere. Acesta şi-a ameninţat victima că nu îi va mai da banii necesari pentru a-și întreține familia și copiii minori dacă aceasta refuză să întreţină relaţii intime cu el. Potrivit procurorilor, abuzul a continuat în România, unde bărbatul ar fi lăsat soția și copiii fără bani sau mâncare timp de săptămâni întregi.

În timpul procesului, la audierea fiului cel mic ar fi ieșit la iveală abuzuri sexuale comise și asupra acestuia. Ca urmare, Parchetul a solicitat o expertiză psihologică pentru a verifica credibilitatea copilului și, în funcție de rezultat, deschiderea unui nou dosar.