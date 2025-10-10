Român de 19 ani prins la Milano cu 43 kg de haşiş. I-a atacat pe poliţiştii care încercau să îl oprească

Când a fost oprit de poliţişti, tânărul a încercat să fugă atacând și împingându-l pe unul dintre agenţi. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un român în vârstă de 19 ani, cunoscut cu antecedente penale pentru pentru infracțiuni de tâlhărie și deținere de arme, a fost surprins de carabinieri într-o parcare subterană din Milano, Italia.

Tânărul de 19 ani a fost abordat de un bărbat, apoi a intrat într-un garaj și după câteva minute s-a întors la scuterul său, cu intenția de a pleca. Când a fost oprit de poliţişti, tânărul a încercat să fugă atacând și împingându-l pe unul dintre agenţi, care a fost rănit în timpul altercaţiei, relatează publicaţia Milano post.

În urma percheziţiei, carabinierii au găsit asupra suspectului 530 de grame de hașiș şi două seturi de chei de la casa sa şi de la un garaj.

Astfel s-au efectuat alte percheziţii, iar în interiorul garajului, poliţiştii au găsit şi au confiscat 43 de kilograme de hașiș. Un alt pachet de droguri a fost găsit la domiciliul românului.

Polițiștii italieni consideră că tânărul făcea parte dintr-o rețea de distribuție a drogurilor care opera în zona de sud a orașului Milano. Aşa că ancheta continuă pentru a-i identifica și pe ceilalți complici.