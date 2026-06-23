Se angajau apoi se prefăceau că au căzut pe scări. Metoda prin care doi români au păcălit cu sute de mii de euro statul elvețian

Doi români a fost condamnat în Elveția după ce au exploatat sistematic sistemul de asigurări sociale FOTO: Getty Images

Doi români a fost condamnat în Elveția după ce, timp de aproape patru ani, au exploatat sistematic sistemul de asigurări sociale elvețian. Cei doi vor fi expulzați în România și nu vor mai avea dreptul să revină în Elveția timp de 12 ani.

Potrivit procurorilor, cei doi au pus la punct un mecanism bine organizat de fraudare a asigurărilor. De fiecare dată când obțineau un loc de muncă prin intermediul unor agenții, ajungeau în scurt timp la „accidente de muncă”. În cele mai multe cazuri, susțineau că au căzut pe scări și că au suferit contuzii la cap ori membre superioare, potrivit Tagblatt.

Anchetatorii susțin că, atunci când medicii începeau să aibă îndoieli legate de leziunile românilor, solicitau investigații suplimentare sau refuzau să prelungească concediile medicale, cei doi schimbau imediat medicul. Astfel, reușeau să prelungească perioadele de incapacitate de muncă și să încaseze indemnizații fără a avea leziuni reale.

În fața Tribunalului Districtual din Wil, cei doi, o femeie de 28 de ani și un bărbat de 25 de ani, au fost judecați pentru mai multe infracțiuni, printre care fraudă în domeniul asigurărilor sociale, utilizare frauduloasă a sistemelor informatice, obținere ilegală de prestații sociale, furt de identitate și fals în acte.

Peste 120 de fraude descoperite cu ajutorul inteligenței artificiale

Conform plângerii depuse de compania elvețiană de asigurări pentru accidente Suva, care a identificat schema cu ajutorul inteligenței artificiale, bărbatul este suspectat de peste 120 de acte de fraudă comise între iulie 2021 și iunie 2025.

Prejudiciul produs doar de acesta se ridică la peste 183.000 de franci elvețieni, echivalentul a aproximativ 196.000 de euro.

Procurorii au descris comportamentul acestuia drept o exploatare „fără scrupule și deosebit de gravă” a sistemului social elvețian.

În cazul femeii, ancheta a arătat că aceasta a fraudat sistemul de asigurări cu aproximativ 85.400 de franci elvețieni (circa 91.400 de euro). În plus, ar fi comandat bunuri în valoare de 22.800 de franci (aproximativ 24.400 de euro) folosind identitățile altor persoane, după care încerca să sustragă coletele din cutiile poștale ale destinatarilor.

Condamnări la închisoare și expulzare

Bărbatul a fost condamnat la trei ani de închisoare, din care va executa efectiv zece luni, restul pedepsei fiind suspendat pe o perioadă de probă de trei ani. Întrucât a petrecut deja o perioadă lungă în arest preventiv, autoritățile au decis expulzarea sa imediată.

Pe lângă interdicția de a intra în Elveția timp de 12 ani, acesta trebuie să restituie integral prejudiciul și să achite cheltuieli judiciare de aproximativ 67.300 de franci (circa 72.000 de euro).

Partenera lui a primit o pedeapsă de 20 de luni de închisoare cu suspendare, însă a petrecut deja 227 de zile în arest preventiv și va rămâne în detenție până la expulzare.

Aceasta a recunoscut datorii către companiile de asigurări și firmele de curierat în valoare de aproximativ 108.200 de franci elvețieni (aproximativ 115.800 de euro), la care se adaugă cheltuieli de judecată de 34.600 de franci (circa 37.000 de euro).