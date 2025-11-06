Trei români au fost arestaţi în Italia, acuzaţi de jaf şi agresiune sexuală. Au fost prinşi cu interceptări ambientale şi drone

În timpul anchetei inițiale, carabinierii au reușit să recupereze 45.000 de euro pe care infractorii nu reușiseră să îi fure. Sursa foto: Getty images (poza cu caracter ilustrativ)

Trei români au fost arestaţi în localitatea Scalea, regiunea Calabria, Italia, fiind acuzaţi de jaf, agresiune sexuală, vătămare corporală gravă și răpire.

Cei trei bărbați au intrat în casa unui cuplu de vârstnici, o femeie de 72 de ani și un bărbat de 84 de ani. Potrivit procurorilor, suspecții, cetățeni români, au spart tocul unei ferestre și, înarmați cu un cuțit și o armă, i-au amenințat și bătut brutal pe cei doi, forțându-i să le predea bani și bijuterii din aur, relatează presa locală din Italia.

În timpul atacului, se pare că bărbatul a fost imobilizat, în timp ce femeia în vârstă a fost agresată sexual. Ambele victime au suferit răni.

În timpul anchetei inițiale, carabinierii au reușit să recupereze 45.000 de euro pe care infractorii nu reușiseră să îi fure.

Mărturiile victimelor, analiza imaginilor de pe camerele de supraveghere video și, mai presus de toate, a interceptărilor telefonice și a înregistrărilor ambientale, precum și analiza unui număr mare de înregistrări telefonice, s-au dovedit cruciale pentru anchetă. Poliţiştii italieni s-au confruntat, de asemenea, cu dificultăți obiective din cauza utilizării de către suspecţi a unui limbaj codificat și a dialectului romani în conversațiile dintre ei.

Potrivit acuzării, testele tehnice efectuate de Unitatea de Investigații Științifice a Carabinierilor din Messina au relevat compatibilitate între profilurile genetice ale suspecților și urmele biologice găsite la locul crimei și pe hainele victimei. Aceste teste au fost efectuate folosind tehnici inovatoare pentru a stabili originea biogeografică a autorilor. Utilizarea sistemelor avansate de monitorizare, inclusiv a unei drone, s-a dovedit crucială în capturarea celor trei bărbați, care îşi făcuseră pierdute urmele.

În timpul operaţiunii de arestare, unul dintre suspecți a încercat să scape urcându-se pe acoperișuri, dar a fost prins și reținut de carabinieri după o scurtă urmărire.