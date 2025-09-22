Un italian i-a băgat capul iubitei românce într-o oală cu apă fierbinte, iar ea l-a înjunghiat. Amândoi sunt la spital

Publicat la 15:58 22 Sep 2025 Modificat la 17:08 22 Sep 2025

Carabinierii au ajuns imediat la faţa locului, chemaţi de vecinii îngroziţi de strigătele celor doi. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O româncă de 28 de ani și partenerul său, un italian în vârstă de 36 de ani, au ajuns la spital după o ceartă violentă care a avut loc într-un apartament din localitatea Trieste, în Italia.

Din primele cercetări, carabinierii au reconstituit faptele şi au concluzionat că incidentul a început atunci când bărbatul ar fi băgat-o pe femeia de cetăţenie română cu capul într-o oală cu apă clocotită.

Femeia a suferit arsuri ușoare, însă a reacționat imediat, lovindu-l pe italian cu un cuțit de bucătărie și apoi cu o foarfecă, relatează presa locală din Italia.

În urma incidentului, amândoi au fost transportați de urgenţă la spital. Medicii care i-au consultat consideră că starea lor nu este gravă, dar prognosticul rămâne unul rezervat.

În plin scandal carabinierii au ajuns imediat la faţa locului, chemaţi de vecinii îngroziţi de strigătele celor doi. După identificarea celor doi parteneri, poliţiştii italieni au constatat că românca era şomeră şi avea antecedente penale, dar şi că italianul era de asemenea șomer și cunoscut agenţilor de poliţie.

Obiectele folosite în agresiune, mai precis cuțitul și foarfeca, au fost confiscate, iar cei doi sunt în acest moment cercetaţi.

Carabinierii au deschis o anchetă pentru a determina cu exactitate responsabilităţile penale în acest caz.