Un profesor italian cu o moștenire de un milion de euro a fost victima unui cuplu de români. Cum i-au luat 100.000 de euro

Polițiștii italieni l-au arestat pe român chiar la ieșirea din centrul comercial Sursa foto: Profimedia (poza cu caracter ilustrativ)

Un cuplu de români este acuzat că a profitat de fragilitatea psihică a unui fost profesor italian şi, după ce a obţinut de la acesta bani, bijuterii și cadouri în valoare de aproximativ 100.000 de euro, i-au mai cerut şi un apartament de 100 de metri pătrați la Genova, în Italia. Planul celor doi români nu a fost dus la capăt pentru că au intervenit procurorii şi carabinierii, care l-au arestat pe tânărul român, în timp ce soţia acestuia este cercetată în stare de libertate.

Românul în vârstă de 27 de ani, născut la București, a fost arestat pentru presupusa escrocare şi exploatare a vulnerabilității victimei. În timpul audierii în fața judecătorului care a confirmat arestarea preventivă, acesta a ales să-şi folosească dreptul la tăcere. Soția sa, în vârstă de 24 de ani, este, în schimb, cercetată în libertate, relatează presa din Italia. Cei doi români au împreună trei copii.

Victima este un fost profesor de matematică în vârstă de 60 de ani. Italianul a moștenit de la părinţii săi aproximativ un milion de euro, sumă care i-a permis să renunțe la serviciu și să trăiască din banii moşteniţi. Însă, conform unei expertize medico-legale, italianul era fragil din punct de vedere emoțional, iar anchetatorii cred că această vulnerabilitate și singurătatea sa ar fi fost folosite de cei doi români pentru a obţine bani, dar şi cadouri foarte scumpe.

Legătura dintre fostul profesor și familia de români a început în urmă cu patru ani, după ce bărbatul o cunoscuse pe tânăra româncă. Presa italiană relatează că între cei doi ar fi existat doar o relaţie platonică. Iar după ce femeia i-ar fi spus că are un soț și trei copii, profesorul şi-ar fi dorit să-i cunoască familia şi astfel s-ar fi născut o prietenie.

După ce soţul româncei a aflat despre moştenirea italianului, cei doi români au început să îi ceară acestuia diverse sume de bani justificate de cheltuieli urgente pentru copii sau alte probleme ale familiei. Anchetatorii au identificat că, în intervalul noiembrie 2025- 5 august 2026, s-au efectuat transferuri bancare de peste 80.000 de euro din contul italianului către român. La acestea s-ar adăuga retrageri în numerar, uneori de câte 1.000 de euro, chiar de mai multe ori în aceeași zi, precum și bijuterii vechi pe care profesorul italian le-a oferit românilor.

Ancheta a scos la iveală şi faptul că tânărul român îl însoțea adesea pe italian la bancă și în magazine, iar când nu putea merge personal la locuința acestuia, trimitea o persoană de încredere care să se intereseze de starea de sănătate a lui.

Arestarea tânărului român a avut loc pe 5 august când italianul fusese dus la un magazin MediaWorld din centrul comercial Fiumara pentru a cumpăra un un telefon de ultimă generaţie în valoare de 1.500 de euro. Între timp, însă, banca la care profesorul avea contul, semnalase mai multe tranzacțiile suspecte, iar anchetatorii monitorizau deja situaţia.

Polițiștii l-au arestat pe român chiar la ieșirea din centrul comercial, iar judecătorul care a confirmat măsura preventivă şi-a motivat hotărârea prin faptul că esta vorba despre „protejarea victimei care, așa cum se întâmplă mult prea des în astfel de cazuri, nu ar fi capabilă să se distanțeze de bărbat sau să refuze să-i mai dea bani”.