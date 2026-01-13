Un român care şi-a pierdut soţia şi copilul într-un accident a devenit din victimă acuzat de omor într-un proces din Franţa

Pe 1 iunie 2019, un Citroën Picasso care transporta șapte membri ai unei familii române şi care era înmatriculată în Anglia, a fost lovit violent de un camion pe o autostradă din Franţa. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un român este judecat la cererea companiilor de asigurări pentru omor din culpă și vătămare corporală involuntară în accidentul de maşină din anul 2019, în care este implicat şi alt şofer acuzat de omor din culpă, vătămare corporală involuntară și exces de viteză şi în urma căruia şi-au piedut viaţa soţia şi copilul românului în vârstă de 18 luni.

La mai bine de șase ani și jumătate de la tragedia de pe autostrada A34, tribunalul penal din Ardennes a audiat cazul luni după-amiază. Acest accident, care a curmat viața a trei membri ai aceleiași familii și a rănit grav alți trei, toţi români s-a dovedit un caz complicat care a suferit multe amânări, relatează presa franceză.

Pe 1 iunie 2019, în zori, un Citroën Picasso care transporta șapte membri ai unei familii române şi care era înmatriculată în Anglia, a fost lovit violent de un camion pe autostrada A34, între Reims și Charleville-Mézières, în apropierea zonei de odihnă Woinic. Impactul a fost fatal pentru trei pasageri: un bărbat de 25 de ani, un băiat de 15 ani și un bebeluș de 18 luni. Alte trei persoane au fost grav rănite, viața lor fiind în pericol, în timp ce un al șaptelea pasager a suferit răni ușoare. Șoferul camionului, Bryan, deși nevătămat fizic, era în stare de șoc.

Ancheta efectuată de Parchetul din Charleville-Mézières a exclus rapid orice ipoteză de consum de alcool sau droguri de către şoferul camionului. Cu toate acestea, viteza excesivă a camionului a fost identificată ca un factor cheie în accident. Un martor a raportat, de asemenea, un comportament anormal al românului care se afla la volanul maşinii Citroën Picasso în ziua respectivă.

La șase ani de la accident, şoferul camionului s-a prezentat în instanță sub acuzația de omor din culpă, vătămare corporală involuntară și exces de viteză. Într-o întorsătură neașteptată a evenimentelor, șoferul român al maşinii Citroën Picasso, el însuși victima accidentului care a curmat viața soției sale (care a murit din cauza rănilor) și a bebelușului lor, este, de asemenea, judecat la cererea companiilor de asigurări pentru omor din culpă și vătămare corporală involuntară.

Ambii bărbați riscă până la șapte ani de închisoare și o amendă de 100.000 de euro. O judecată marcată de întârzieri și tensiuni Verdictul, inițial programat pentru iunie anul trecut, a fost amânat din cauza unor dificultăți procedurale, în special cele legate de coordonarea dintre companiile de asigurări române, engleze și franceze. Românul, care a trecut din statutul de victimă în cel de inculpat, a călătorit din România pentru audierea din iunie.

După luni de așteptare și proceduri complexe, tribunalul penal din Ardennes ar trebui să decidă în sfârșit asupra responsabilității comune în acest accident rutier în data de 9 martie.