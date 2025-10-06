Un român din Italia a crezut că a păcălit compania de electricitate aproape 10 ani. Acum a venit nota de plată și este uriașă

Odată ajunși la domiciliu, carabinierii au descoperit că bărbatul modificase contorul, creând astfel o conexiune ilegală. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un român în vârstă de 45 de ani, rezident în localitatea Cologno Monzese, din regiunea Lombardia, Italia a fost arestat după ce a fost prins că îşi modificase contorul şi că fura electricitate de cel puţin 9 ani.

Bărbatul arestat era şomer şi deja cunoscut forțelor de ordine cu antecedente.

Ancheta în acest caz a pornit în urma unui pont de la tehnicienii Enel, care observaseră unele anomalii legate de utilități. Odată ajunși la domiciliul suspectului, carabinierii au descoperit că acesta modificase contorul, creând astfel o conexiune ilegală, relatează Milanotoday.

Tehnicienii Enel au constatat că „bărbatul, singurul chiriaș al locuinței cu un contract de închiriere în regulă, a manipulat contorul, împiedicând astfel înregistrarea corectă a consumului”, se arată în raportul companiei. Conform anchetei, frauda era în desfășurare de ani de zile, cel puțin din 2016. Aceasta a cauzat companiei care furnizează curent electric pierderi financiare de aproximativ 26.860 de euro.

După confirmarea arestării, românul în vârstă de 45 de ani a fost plasat sub control judiciar, cu obligația de a se prezenta periodic la poliție.