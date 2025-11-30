Diplomație sub presiune. Mizele păcii care se va discuta la Miami

Analiști militari și experții din organizațiile umanitare avertizează că propunerea de pace susținută de SUA riscă să forțeze Kievul să accepte concesii care ar lăsa Ucraina vulnerabilă, ar fractura alianțele și ar submina angajamente americane construite în decenii. FOTO Getty Images

În timp ce delegația Ucrainei sosește la Miami pentru o nouă rundă de negocieri de pace, analiștii atrag tot mai insistent atenția asupra a ceea ce consideră a fi o fereastră tot mai îngustă pentru a păstra atât suveranitatea Ucrainei, cât și credibilitatea Occidentului. Analiști militari și experții din organizațiile umanitare avertizează că propunerea de pace susținută de SUA riscă să forțeze Kievul să accepte concesii care ar lăsa Ucraina vulnerabilă, ar fractura alianțele și ar submina angajamente americane construite în decenii, scrie Kyiv Post.

Yuriy Boyechko, director executiv al organizației umanitare Hope For Ukraine, a declarat sâmbătă pentru Kyiv Post că discuțiile care urmează ar putea aduce fie un progres istoric, fie o ruptură devastatoare în relația dintre SUA și Ucraina.

Pentru Boyechko, cel mai bun scenariu ar fi finalizarea unui cadru „care să asigure o garanție de securitate americană explicită, solidă și, posibil, susținută prin tratat pentru Ucraina, descurajând imediat orice viitoare agresiune rusă”.

El a subliniat că orice acord trebuie să „respecte pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei”, evitând formulări care ar implica „o pierdere permanentă și forțată de teritoriu”.

Obținerea unui astfel de acord, a adăugat el, ar menține unitatea occidentală și ar deschide calea pentru un summit la nivel de lideri care să ratifice un armistițiu durabil, pe baze de securitate acceptabile.

Însă Boyechko a avertizat că scenariul cel mai sumbru rămâne alarmant de plauzibil. Dacă Washingtonul va fi perceput ca împingând Kievul să accepte limitări asupra armatei sale viitoare sau un statut impus de non-membru NATO, Ucraina ar putea respinge condițiile, declanșând „o amenințare sau chiar o retragere efectivă a ajutorului militar american vital”, ceea ce ar fractura alianța și ar lăsa Ucraina „permanent expusă unei viitoare agresiuni ruse”.

Aceeași îngrijorare este exprimată și mai tranșant de colonelul în retragere Richard Williams, fost director adjunct în Divizia de Investiții în Apărare a NATO, care oferă o evaluare extrem de dură a abordării propuse de Washington.

Williams a declarat pentru Kyiv Post că Ucraina „a pierdut deja un ‘partener’ [în SUA]” și că, dacă ar capitula în fața unui aranjament favorabil Rusiei, ar „pierde și ‘demnitatea’”.

El a formulat alegerea națională în termeni existențiali brutali: dacă ucrainenii „aleg perspectiva de a trăi/muri ca sclavi ai rușilor sau de a muri ca oameni liberi!”

Williams a argumentat că Trump s-ar putea prezenta drept „pacificator umanitar” „dincolo de voința poporului ucrainean”, avertizând că istoria își va aminti un asemenea acord drept un act profund de „îngenunchiere în fața agresiunii”, iar cei care au asistat pasiv vor fi, la rândul lor, condamnați. El a mers și mai departe, prezicând că numele lui Trump ar putea fi legat de o posibilă destrămare a NATO.

Williams a mai acuzat că, susținând o capitulare în logica Kremlinului și o ocupare a teritoriului ucrainean, Trump ar fi „distrus pentru totdeauna credibilitatea SUA”, inclusiv angajamentele Washingtonului din Memorandumul de la Budapesta din 1994, prin care Ucraina a renunțat la al treilea cel mai mare arsenal nuclear din lume.

Diplomație sub presiune

Aceste avertismente vin în contextul în care Kievul intră într-o fază volatilă a eforturilor diplomatice, declanșată de un plan de pace pus în circulație de președintele Donald Trump.

Potrivit oficialilor ucraineni, prima variantă a planului a fost puternic favorabilă Rusiei și a stârnit rumoare în administrația Zelensky. Negociatorii ucraineni și europeni au elaborat rapid o contrapropunere în timpul discuțiilor de la Geneva, sperând să reorienteze negocierile înainte ca poziția Washingtonului să devină mai fermă.

Rustem Umerov, numit recent secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare, după ce principalul consilier al lui Zelensky a demisionat vineri, va conduce delegația ucraineană.

Se așteaptă ca Umerov să testeze un peisaj politic extrem de tensionat în întâlnirile cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, cu trimisul special Steve Witkoff și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, la Miami, a declarat un oficial american pentru Kyiv Post.

Toate acestea se desfășoară pe în contextul ceelui mai amplu atac aerian rusesc din ultima lună. Cel puțin trei persoane au fost ucise în bombardamentul de sâmbătă cu drone și rachete asupra Ucrainei, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, o escaladare care evidențiază miza consultărilor de la Miami și urgența cu care Kievul cere garanții de securitate ferme.