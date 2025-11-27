Donald Trump a jignit, din nou, o jurnalistă. "Scrie doar lucruri rele despre mine. Este urâtă atât pe dinăuntru, cât şi pe dinafară"

1 minut de citit Publicat la 12:26 27 Noi 2025 Modificat la 12:26 27 Noi 2025

"Autoarea articolului, Katie Rogers, care are sarcina de a scrie doar lucruri rele despre mine, este o reporteră de mâna a treia, urâtă, atât pe dinăuntru, cât și pe dinafară", a spus el. Foto: Getty Images

Donald Trump a jignit miercuri o jurnalistă New York Times, numind-o "urâtă pe dinăuntru și pe dinafară", marcând cel mai recent episod dintr-o serie de insulte la adresa jurnalistelor. Săptămâna trecută, republicanul a numit-o pe alta "purcică", scrie The Guardian.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a criticat ziarul pentru un articol care sugera că este lipsit de energie la vârsta de 80 de ani, insistând că "nu am muncit niciodată atât de mult în viața mea".

El a vizat-o direct pe una dintre autoarele materialului.

"Autoarea articolului, Katie Rogers, care are sarcina de a scrie doar lucruri rele despre mine, este o reporteră de mâna a treia, urâtă, atât pe dinăuntru, cât și pe dinafară", a scris el.

Speculațiile privind starea de sănătate a președintelui circulă de luni de zile, amplificate după ce Trump a recunoscut că a făcut un RMN luna trecută. El a afirmat că examenul a fost unul de rutină și nu a precizat partea corpului analizată.

Marți, New York Times a scris că Trump dădea "semne de oboseală" în timp ce "se confruntă cu realitățile îmbătrânirii în funcție". Potrivit articolului, Președintele — cel mai în vârstă care a ocupat vreodată funcția — ar fi părut somnolent la un eveniment din Biroul Oval pe 6 noiembrie, când "pleoapele i-au căzut până când ochii aproape s-au închis și a părut să ațipească intermitent câteva secunde".

Charlie Stadtlander, purtător de cuvânt al ziarului, a apărat redacția.

"Reportajele sunt corecte și se bazează pe relatări directe. Insultele nu schimbă acest lucru, iar jurnaliștii noștri nu vor ezita să relateze despre această administrație în fața unor astfel de tactici de intimidare", a declarat acesta.

El a adăugat că "reporteri dedicați și riguroși precum Katie Rogers demonstrează rolul esențial al unei prese independente, care îi ajută pe americani să își înțeleagă guvernul și liderii".

Trump, care are un istoric de atacuri personale împotriva jurnalistelor, a numit recent o corespondentă Bloomberg News "purcică" în timpul unui conflict la bordul Air Force One.

Când Catherine Lucey, corespondenta Bloomberg la Casa Albă, l-a întrebat de ce reacționează defensiv privind dosarele Epstein "dacă nu există nimic incriminator", Trump i-a replicat: "Liniște. Liniște, purcico".

Săptămâna trecută, întrebat de Mary Bruce, corespondentă ABC News, despre uciderea lui Jamal Khashoggi și scandalul Epstein, Trump a reacționat: "Nu întrebarea mă deranjează. Este atitudinea ta. Cred că ești un reporter groaznic — felul în care pui întrebările" El a continuat: "Ești o persoană groaznică și un reporter groaznic".